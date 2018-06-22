GÜNDEM / 22 Haziran 2018

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı belde ve ilçelerde esnafla bir araya gelecek, AK Parti Aydıntepe ve Demirözü ilçe teşkilatlarını ziyaret edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehir'de mahalle toplantılarına iştirak edecek, Minibüsçüler Odası toplantısına ve "Tüm İmam Hatipliler Buluşması" etkinliğine katılacak.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, esnafı ve TÜMSİAD'ı ziyaret edecek, Melen Parkı'nda "Düzce Yerel Medya Buluşması"na katılacak, Düzce Belediyesi yaz okuluna ziyarette bulunacak, fener alayına iştirak edecek.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu, 2'si firari 22 kişinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanmasına 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- "İmar Barışı"nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşlarımızın sayısında rekor bir artış yaşandı. İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı" - "Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak"

- 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

2- Teröristlerin tahrip ettiği Sur'a 2 milyar liralık yatırım

- PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce çukur eylemleri sırasında tahrip ettiği Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen hummalı çalışmalarla ihtişamlı eski günlerine kavuşuyor

- Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin:

- "Terör örgütünün tahrip ettiği ilçeye Bakanlık olarak bugüne kadar 1,5 milyar lirayı aşan bir yatırım yaptık. Toplam yatırım tutarımız da 2 milyar lirayı aşacaktır"

- "Çalışmalar tamamlandıktan sonra tarih, kültür, medeniyet, sahabeler ve peygamberler şehri, inanç turizmi anlamında da hareketlenecektir. Sur, inşallah bir istihdam ve cazibe merkezi olacak"

(Hasan Namlı/Diyarbakır)

3- Bankalar KOBİ'lere kredi musluğunu açtı

- KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredi tutarı, nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 541 milyar lirayı aştı

- Söz konusu dönemde müşteri sayısı yüzde 3,8 yükselerek 4 milyon 148 bine ulaştı

- KOBİ'lerin nisan sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 26,3 milyar lira olurken, takipteki kredilerin toplam nakdi kredilere oranı yüzde 4,9 seviyesine geriledi

(Murat Birinci/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

