GÜNDEM / 22 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçe mitinglerinde halka hitap edecek.
(İstanbul/12.00/13.00/14.30/16.00/17.30/19.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Menderes ilçesinde Turkcell Veri Merkezi'nin açılış programı ile Tekeli Mahallesi'nde Yörük Şöleni'ne katılacak, Efeler Atatürk Kent Meydanı ile Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek mitinglerde vatandaşlara seslenecek.
(İzmir/14.30/15.30/Aydın/18.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla toplantı yapacak.
(Tokat/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na ayrı ayrı konuk olacak.
(Ankara/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gönüllü Kültür Teşekkülleri ile Buluşma" programının ardından Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet törenine katılacak.
(Kayseri/09.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çağlayan ve Yeşilpınar'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak.
(İstanbul/14.30/23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İscehisar'da temaslarda bulunacak, kent merkezinde esnaf ziyaretleri yapacak.
(Afyonkarahisar/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülke parlamenterlerden oluşan seçim gözlemi heyeti, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'yı ziyaret edecek.
(TBMM/15.00/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunacak, "Tüm İmam Hatipliler Buluşması"na katılacak.
(Malatya/09.15-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, esnafı ve TÜMSİAD'ı ziyaret edecek, Melen Parkı'nda "Düzce Yerel Medya Buluşması"na katılacak, Düzce Belediyesi yaz okuluna ziyarette bulunacak, fener alayına iştirak edecek.
(Düzce/14.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda "e-İhracat Seferberliği Projesi"nin tanıtım toplantısına katılacak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun yıl sonu gösterisini izleyecek.
(İstanbul/12.00/Denizli/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehir'de mahalle toplantılarına iştirak edecek, Minibüsçüler Odası toplantısına ve "Tüm İmam Hatipliler Buluşması" etkinliğine katılacak.
(Malatya/10.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı belde ve ilçelerde esnafla bir araya gelecek, AK Parti Aydıntepe ve Demirözü ilçe teşkilatlarını ziyaret edecek.
(Bayburt/11.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TÜİK tarafından 2017 yılı kültürel istihdam verileri paylaşılacak.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
7- TOBB tarafından mayıs ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikler yayımlanacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu, 2'si firari 22 kişinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanmasına 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu 90 sanığın yargılanması sürecek.
(Kocaeli/09.30)
- 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Bursa/10.00)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na D Grubu'nda Nijerya-İzlanda, E Grubu'nda da Brezilya-Kosta Rika, Sırbistan-İsviçre müsabakalarıyla devam edilecek.
(Volgograd/18.00/Saint Petersburg/15.00/Kaliningrad/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde başlayacak. İlk gün Türkiye kadın voleybolunda Bosna Hersek, futbolda ise Fransa ile karşılaşacak.
(Tarragona/11.00/14.00)
ÖZEL HABER
1- "İmar Barışı"nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
- "Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşlarımızın sayısında rekor bir artış yaşandı. İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı"
- "Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak"
(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)
2- Teröristlerin tahrip ettiği Sur'a 2 milyar liralık yatırım
- PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce çukur eylemleri sırasında tahrip ettiği Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen hummalı çalışmalarla ihtişamlı eski günlerine kavuşuyor
- Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin:
- "Terör örgütünün tahrip ettiği ilçeye Bakanlık olarak bugüne kadar 1,5 milyar lirayı aşan bir yatırım yaptık. Toplam yatırım tutarımız da 2 milyar lirayı aşacaktır"
- "Çalışmalar tamamlandıktan sonra tarih, kültür, medeniyet, sahabeler ve peygamberler şehri, inanç turizmi anlamında da hareketlenecektir. Sur, inşallah bir istihdam ve cazibe merkezi olacak"
(Hasan Namlı/Diyarbakır)
3- Bankalar KOBİ'lere kredi musluğunu açtı
- KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredi tutarı, nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 541 milyar lirayı aştı
- Söz konusu dönemde müşteri sayısı yüzde 3,8 yükselerek 4 milyon 148 bine ulaştı
- KOBİ'lerin nisan sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 26,3 milyar lira olurken, takipteki kredilerin toplam nakdi kredilere oranı yüzde 4,9 seviyesine geriledi
(Murat Birinci/İstanbul)
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