GÜNDEM / 22 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı, Tarabya Köşkü'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul edecek.
(Ankara/15.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Parlamentolar Arası Birlik 138. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gidecek.
(Ankara)
3- Başbakan Binali Yıldırım, JW Marriot Otel'de Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya gelecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde kontrolün sağlanmasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İş Yurtları Fuarı'na katılacak, adliye inşaatında incelemede bulunacak, "Eskimesin Eşyalar, Yenilensin Hayatlar Projesi" atölye açılışına iştirak edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Adana/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, SGK bilgilendirme toplantısına iştirak ediyor.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ATO Congresium'da düzenlenecek Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi ile Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek Liman Gençlik ve Kültür Derneği İstanbul Okumaları Kapanış Programı'na katılacak.
(Ankara/12.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, özel öğrenci yurdu ve İzmir Bilfen Fen ve Anadolu Lisesi açılış törenleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, Bahar Yıldırım İlkokulu ile Havva Yıldırım Anaokulu inşaatında incelemede bulunacak.
(İzmir/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Rize'yi Dinliyoruz" programına katılacak, ziyaretlerde bulunacak.
(Rize/09.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerine başlanacak.
- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, DSİ Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine ilişkin değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmeleri sürecek.
(14.00/14.30) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Malta JETCO I. Dönem Toplantısı ve imza törenine katılacak.
(Malta) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İTO Bilgilendirme Merkezi ve İstanbul Oyuncak Fuarı (OYDER) açılış törenlerine katılacak.
(İstanbul/10.00-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı AB Zirvesi Belçika'da başlayacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Melike Hatun Camisi'nde düzenlenecek Regaip Kandili Özel Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Eski Büyükelçi ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlenecek. Bölükbaşı'nın cenazesi Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazına müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
(TBMM/11.00/13.02) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135’i tutuklu 143 sanığın yargılanması Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda sürecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 14'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Medya Çalışanları 2. Basketbol Turnuvası'nın Ankara Spor Salonu'ndaki açılış maçında oynayacak.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Stadyumu'nda İrlanda Cumhuriyeti maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
- Milli takım, son çalışmasını Antalya Stadyumu'nda yapacak.
(Antalya/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak.
(Belgrad/21.00)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Reyer ve Galatasaray-Perfumerias Avenida maçları oynanacak.
(Hatay/18.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında VakıfBank, deplasmanda İsviçre'nin Volero takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Zürih/22.00)
6- 2018 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup 3. maçında Türkiye, Litvanya'ya konuk olacak.
(Kaunas/20.00)
7- Voleybol Erkekler 1. Lig final etabı, Solhanspor-TFL Altekma ve Tokat Belediyesi Plevne-Arhavi Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Mersin/13.00/15.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Kırsalı "evrenselleştirecek" milli adım
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- "Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın, Evrensel Mobil Kapsama Projesi için üretilen 150 adetlik ilk parti ürünlerinin teslimatı nisanda yapılacak" - "Projenin her iki fazı için kullanılacak yaklaşık bin 80 ULAK baz istasyonunun teslimatının da ayda ortalama 150 adet olacak şekilde 2019'a kadar yapılması planlanıyor"
- "Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 4,5G baz istasyonlarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle Türkiye stratejik olarak çok önemli bir kazanım sağlayacak. Kırsal kesimlerimiz de dünyanın her yerine ulaşabilecek"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- Mehmetçiğin kıyafeti sıkı denetimden geçiriliyor
- Askerlerin giydiği kıyafetler ile kullandığı malzemeler laboratuvarlarda, kimyasal, fiziksel ve performans testlerden geçirilerek sıkı denetime tabi tutuluyor
- Mehmetçikler ile özel harekat polislerinin çoraplarından iç çamaşırlarına, eldivenlerinden sırtlarında taşıdıkları çantalarına kadar her türlü malzemelerini kanserojen madde taşıyıp taşımadıkları, yanmaz, yırtılmaz, soğuk geçirmez özellik taşıyıp taşımadıkları kontrol ediliyor
- Ekoteks Laboratuvarı İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir:
- "Askerler ve özel harekat polisleri zor koşullarda görev yaptıkları için üzerlerindeki kıyafetlerin ve kullandıkları malzemelerin çok özellikli olması gerekiyor. Onların giydikleri kıyafetlerle kullandıkları malzemelerin zor koşullardaki bakterilerden arındırılmış ürünlerden tutun da yağmurda su geçirmezlikten yanmazlık koşullarında yani herhangi bir tutuşurluluğun güç olması testleri de burada yapılmaktadır"
(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)
3- Kalyon, Karapınar'ın "güneşini" depolamayı planlıyor
- Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Dr. Murtaza Ata:
- "Konya-Karapınar'da santral faaliyete geçtikten sonraki yıllarda birkaç yüz megavatsaat kapasiteli bir elektrik depolama tesisi kurmayı da değerlendiriyoruz"
- "(İkinci güneş YEKA ihalesinde) 200-300 megavatsaat kapasiteli depolama şartı getirilmesi durumunda şebekeye önemli bir katkı sağlanabilir"
- "Bundan sonra yapılacak YEKA güneş ihaleleri için tasarlanan elektrik depolama şartıyla enterkonnekte sistemimizin ihtiyacı olan yan hizmetlerin tamamının orta vadede karşılanabileceği bir alt yapının oluşturulacağı beklentisindeyiz"
- “Rüzgar YEKA’sı kapsamında kuracağımız santraller için de elektrik depolama planlıyoruz”
(Nuran Erkul Kaya / İstanbul)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Sivas'ta silahlı saldırı! Aynı aileden 5 kişi öldü
Dev holdingin patronlarına tutuklama
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum