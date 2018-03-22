GÜNDEM / 22 Mart 2018

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, özel öğrenci yurdu ve İzmir Bilfen Fen ve Anadolu Lisesi açılış törenleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, Bahar Yıldırım İlkokulu ile Havva Yıldırım Anaokulu inşaatında incelemede bulunacak.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ATO Congresium'da düzenlenecek Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi ile Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek Liman Gençlik ve Kültür Derneği İstanbul Okumaları Kapanış Programı'na katılacak.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, DSİ Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine ilişkin değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmeleri sürecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

1- Kırsalı "evrenselleştirecek" milli adım - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın, Evrensel Mobil Kapsama Projesi için üretilen 150 adetlik ilk parti ürünlerinin teslimatı nisanda yapılacak" - "Projenin her iki fazı için kullanılacak yaklaşık bin 80 ULAK baz istasyonunun teslimatının da ayda ortalama 150 adet olacak şekilde 2019'a kadar yapılması planlanıyor" - "Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 4,5G baz istasyonlarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle Türkiye stratejik olarak çok önemli bir kazanım sağlayacak. Kırsal kesimlerimiz de dünyanın her yerine ulaşabilecek"

- "Askerler ve özel harekat polisleri zor koşullarda görev yaptıkları için üzerlerindeki kıyafetlerin ve kullandıkları malzemelerin çok özellikli olması gerekiyor. Onların giydikleri kıyafetlerle kullandıkları malzemelerin zor koşullardaki bakterilerden arındırılmış ürünlerden tutun da yağmurda su geçirmezlikten yanmazlık koşullarında yani herhangi bir tutuşurluluğun güç olması testleri de burada yapılmaktadır"

- Mehmetçikler ile özel harekat polislerinin çoraplarından iç çamaşırlarına, eldivenlerinden sırtlarında taşıdıkları çantalarına kadar her türlü malzemelerini kanserojen madde taşıyıp taşımadıkları, yanmaz, yırtılmaz, soğuk geçirmez özellik taşıyıp taşımadıkları kontrol ediliyor

3- Kalyon, Karapınar'ın "güneşini" depolamayı planlıyor

- Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Dr. Murtaza Ata:

- "Konya-Karapınar'da santral faaliyete geçtikten sonraki yıllarda birkaç yüz megavatsaat kapasiteli bir elektrik depolama tesisi kurmayı da değerlendiriyoruz"

- "(İkinci güneş YEKA ihalesinde) 200-300 megavatsaat kapasiteli depolama şartı getirilmesi durumunda şebekeye önemli bir katkı sağlanabilir"

- "Bundan sonra yapılacak YEKA güneş ihaleleri için tasarlanan elektrik depolama şartıyla enterkonnekte sistemimizin ihtiyacı olan yan hizmetlerin tamamının orta vadede karşılanabileceği bir alt yapının oluşturulacağı beklentisindeyiz"

- “Rüzgar YEKA’sı kapsamında kuracağımız santraller için de elektrik depolama planlıyoruz”

(Nuran Erkul Kaya / İstanbul)

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