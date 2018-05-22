GÜNDEM / 22 Mayıs 2018

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin il başkanlığı ile Terme, Salıpazarı, Çarşamba ve Ayvacık ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik ziyaretlerinde bulunacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenlerine, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

3- Fransa'da memurlar, 3. kez sokağa çıkacak. Ülkedeki tüm sendikaların katılımıyla 150'ye yakın kentte gösteri ve yürüyüş düzenlenecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

- 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

1- Borsada yatırımcı, pay vadeli işlemleri keşfetti - Borsa İstanbul VİOP'ta her geçen gün yatırımcının ilgisini daha fazla çeken pay vadeli işlemleri, bu yılın ilk 4 ayında 32,8 milyar liralık hacme ulaştı - Gedik yatırım VİOP Müdürü Tolga Er: - "VİOP'ta pay vadeli işlem kontratlarının, hisse senedi işlemlerine göre birçok avantajı bulunuyor ve yatırımcılar bu avantajları yeni yeni keşfetmeye başladı" - "100 bin TL ile yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, 10 bin TL’yi Takasbank hesabına yatırarak, pay vadeli işlem sözleşmelerinde 100 bin TL’lik pozisyon açarken, geriye kalan 90 bin TL ile ister döviz alır, ister mevduat yapar" - "Yatırım için düşünülen tüm paranın kaldıraçlı ürünlerde kullanılmasının, elde edilebilecek karı olduğu gibi zararı da hisse senedi piyasasına oranla 10 kat artırdığı unutulmamalı"

- "Annemi bir gün sessizce ağlarken gördüm. 'Niye ağlıyorsun?' diye sorduğumda 'Oğlum, Menderes'i asmışlar' dedi. Böyle hüzünlü bir sesle. Hiçbir zaman unutmam, anamın o ağlayışı, o günden bugüne benim de içimden çıkmadı"

- "Diyarbakır'a inşaat, gıda ve tekstil sektöründe yatırım yapmak için çok sayıda firmanın başvurusu var. Kalıcı huzur devam ettiği sürece Diyarbakır'ı kimse tutamayacak"

- "Hükumetimizin bölgeye uyguladığı teşvik kanunu, girişimciler için çok önemli. Kamunun büyük teşviği var ve bu sayede ivmeli şekilde yatırımlar gelişiyor"

- Bu kapsamda Diyarbakır'da açtığı iplik ve konfeksiyon fabrikalarında 500 kişiyi istihdam eden İskur Grup, bin 500 kişiye daha iş imkanı sağlayacak 3 yeni fabrika kuruyor

- "Mahkemede ifade veren bütün Demokrat Partililer, bunu bir partizan zihniyetle söylemiyorum, tam bir mazlum edasıyla konuşuyorlardı. Buradan da şunu anlardık ki gazetelerden aldığımız haberlerden, radyodaki izlenimimiz, orada yatan mahkumlara gerçekten zulmedildiğini hissediyorduk"

- "Bu milletin hürriyetine ve kendi hür iradesine ne kadar önem verdiğinin işaretidir 15 Temmuz. 27 Mayıs'ta Türk milleti maalesef bu feraseti gösteremedi, sindi, korktu"

(Sefa Şahin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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