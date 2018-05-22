GÜNDEM / 22 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hilton Garden Inn'de, "Şehit Yakınları İftar Buluşması"na katılacak.
(Ankara/20.09) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik ziyaretlerinde bulunacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenlerine, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
(Antalya/11.45-13.30/Nevşehir/17.00-19.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin il başkanlığı ile Terme, Salıpazarı, Çarşamba ve Ayvacık ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Samsun/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Düzce ve Bolu'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak.
(Düzce/14.00/Bolu/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MKE-TÜBİTAK SAGE Ar-Ge projeleri imza törenine katılacak.
(Kırıkkale/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Mayıs mahalle iftarına ve 15 Mayıs otopark açılışına iştirak edecek.
(Denizli/20.19/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, ocak-mart dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. (Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Irak'taki genel seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları devam ediyor.
(Bağdat)
3- Fransa'da memurlar, 3. kez sokağa çıkacak. Ülkedeki tüm sendikaların katılımıyla 150'ye yakın kentte gösteri ve yürüyüş düzenlenecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılandığı dava görülecek.
(Kocaeli/09.00)
- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan tutuksuz 41 sanığın yargılanması sürecek.
(Sakarya/09.00)
SPOR
1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes-Darüşşafaka, TOFAŞ-Eskişehir Basket maçları yapılacak.
(İstanbul/18.15/Bursa/20.45) (Fotoğraflı)
2- FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları başlayacak.
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Keçiörengücü-Afjet Afyonspor, Sakaryaspor-Gümüşhanespor maçları oynanacak.
(Ankara/16.00/Sakarya/19.00)
4- TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00)
ÖZEL HABER
1- Borsada yatırımcı, pay vadeli işlemleri keşfetti
- Borsa İstanbul VİOP'ta her geçen gün yatırımcının ilgisini daha fazla çeken pay vadeli işlemleri, bu yılın ilk 4 ayında 32,8 milyar liralık hacme ulaştı
- Gedik yatırım VİOP Müdürü Tolga Er:
- "VİOP'ta pay vadeli işlem kontratlarının, hisse senedi işlemlerine göre birçok avantajı bulunuyor ve yatırımcılar bu avantajları yeni yeni keşfetmeye başladı"
- "100 bin TL ile yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, 10 bin TL’yi Takasbank hesabına yatırarak, pay vadeli işlem sözleşmelerinde 100 bin TL’lik pozisyon açarken, geriye kalan 90 bin TL ile ister döviz alır, ister mevduat yapar"
- "Yatırım için düşünülen tüm paranın kaldıraçlı ürünlerde kullanılmasının, elde edilebilecek karı olduğu gibi zararı da hisse senedi piyasasına oranla 10 kat artırdığı unutulmamalı"
(Bekir Gürdamar/İstanbul)
2- Teşvik, yatırımda Diyarbakır'ı "cazip" kıldı
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması, batıdaki firmaları bölgeye yönlendirdi
- Bu kapsamda Diyarbakır'da açtığı iplik ve konfeksiyon fabrikalarında 500 kişiyi istihdam eden İskur Grup, bin 500 kişiye daha iş imkanı sağlayacak 3 yeni fabrika kuruyor
- Fabrika Müdürü Ekrem Kul:
- "Hükumetimizin bölgeye uyguladığı teşvik kanunu, girişimciler için çok önemli. Kamunun büyük teşviği var ve bu sayede ivmeli şekilde yatırımlar gelişiyor"
- "Diyarbakır'a inşaat, gıda ve tekstil sektöründe yatırım yapmak için çok sayıda firmanın başvurusu var. Kalıcı huzur devam ettiği sürece Diyarbakır'ı kimse tutamayacak"
(Özgür Ayaydın/Diyarbakır)
3- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS - "Oğlum, Menderes'i asmışlar"
- 27 Mayıs darbesi öncesi ortaokul öğrencisi olan Sadettin Bayram:
- "Annemi bir gün sessizce ağlarken gördüm. 'Niye ağlıyorsun?' diye sorduğumda 'Oğlum, Menderes'i asmışlar' dedi. Böyle hüzünlü bir sesle. Hiçbir zaman unutmam, anamın o ağlayışı, o günden bugüne benim de içimden çıkmadı"
- "Mahkemede ifade veren bütün Demokrat Partililer, bunu bir partizan zihniyetle söylemiyorum, tam bir mazlum edasıyla konuşuyorlardı. Buradan da şunu anlardık ki gazetelerden aldığımız haberlerden, radyodaki izlenimimiz, orada yatan mahkumlara gerçekten zulmedildiğini hissediyorduk"
- "Bu milletin hürriyetine ve kendi hür iradesine ne kadar önem verdiğinin işaretidir 15 Temmuz. 27 Mayıs'ta Türk milleti maalesef bu feraseti gösteremedi, sindi, korktu"
(Sefa Şahin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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