GÜNDEM / 22 Temmuz 2018

- Havalimanlarından geçen yıl yapılan seferlerde 3 milyon 481 bin 211 ton hava yükü taşınarak, rekor kırıldı

- Türkiye'deki tüm havalimanlarından 2007-2017'de icra edilen geliş-gidiş seferlerinde 26 milyon 456 bin 916 ton bagaj, kargo ve posta yükü nakledildi

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

2- Köprüde 645 hayat kurtardılar

- Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı "müzakere timleri " son üç yılda köprülerden atlayarak intihar etmek isteyen 654 kişiden 645'ini müzakere sonucu kurtardı

- Müzakereci polis memuru Erdoğan:

- "Başarılı geçen her müzakerede insan hayatı kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Görevimiz hayat kurtarmak"

(Hüseyin Bağış-Halil Demir/İstanbul)

3- Walkman montajından ihracat üçüncülüğüne

- Tamamı yerli sermaye ile kurulan Türk ev elektroniği şirketi Sunny, Esenyurt'taki fabrikası bünyesinde bulunan Ar-Ge merkezinde geliştirdiği 8K UHD ürünleri ile global pazardaki rekabete katılıyor

- Sunny Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca:

- "Yıl sonunda ilk defa bir milyon ekran üretimini geçmeyi planlıyoruz. Bu da takribi olarak 1 milyon liraya yakın bir ciro yapar"

- "Daha önce yerli cep telefonu ürettik ancak şu anda cep telefonu üretiminde kayda değer bir avantaj sağlanamadığı için üretim ülke genelinde ağır aksak ilerliyor"

(Musab Turan/İstanbul)

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