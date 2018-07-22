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GÜNDEM / 22 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 09:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı başlatacak, ödül törenine katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa Bisiklet Turu, 15. etapla sürüyor.

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Almanya Grand Prix'si yapılacak.

4- Dünya Eskrim Şampiyonası, Çin'de devam ediyor.

(Wuxi)

ÖZEL HABER

1- Hava yükünün 26 milyon tonu Türkiye'den taşındı

- Türkiye'deki tüm havalimanlarından 2007-2017'de icra edilen geliş-gidiş seferlerinde 26 milyon 456 bin 916 ton bagaj, kargo ve posta yükü nakledildi

- Havalimanlarından geçen yıl yapılan seferlerde 3 milyon 481 bin 211 ton hava yükü taşınarak, rekor kırıldı

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

2- Köprüde 645 hayat kurtardılar

- Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı "müzakere timleri " son üç yılda köprülerden atlayarak intihar etmek isteyen 654 kişiden 645'ini müzakere sonucu kurtardı

- Müzakereci polis memuru Erdoğan:

- "Başarılı geçen her müzakerede insan hayatı kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Görevimiz hayat kurtarmak"

(Hüseyin Bağış-Halil Demir/İstanbul)

3- Walkman montajından ihracat üçüncülüğüne

- Tamamı yerli sermaye ile kurulan Türk ev elektroniği şirketi Sunny, Esenyurt'taki fabrikası bünyesinde bulunan Ar-Ge merkezinde geliştirdiği 8K UHD ürünleri ile global pazardaki rekabete katılıyor

- Sunny Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca:

- "Yıl sonunda ilk defa bir milyon ekran üretimini geçmeyi planlıyoruz. Bu da takribi olarak 1 milyon liraya yakın bir ciro yapar"

- "Daha önce yerli cep telefonu ürettik ancak şu anda cep telefonu üretiminde kayda değer bir avantaj sağlanamadığı için üretim ülke genelinde ağır aksak ilerliyor"

(Musab Turan/İstanbul)

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22 Temmuz 2018 gündem

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