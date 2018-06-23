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GÜNDEM / 23 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Eyüp ilçe mitinglerinde halka hitap edecek.

(İstanbul/12.00/13.30/15.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gölan Rood Restaurant'ta meslek odaları ve STK temsilcileriyle, GİMAT Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisleri'nde iş adamlarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasya Dernekler Federasyonu'nu ziyaret edecek, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı'ndan Eyüp'teki miting alanına kadar vatandaşları selamlayacak.

(İstanbul / 10.00/12.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyük Türkiye" mitinginde vatandaşlara seslenecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, şehit yakınları, gaziler ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda teşkilatla buluşacak.

(Malatya/10.00/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçim konvoyunda yer alacak.

(Düzce/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sivil toplum kuruluşu ile Dörtyol-Kapalıçarşı esnaf ziyaretlerinde bulunacak, teşkilat buluşmasına iştirak edecek.

(Malatya/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na F Grubu'nda Güney Kore-Meksika, Almanya-İsveç, G Grubu'nda Belçika-Tunus karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Rostov-On-Don/18.00/Soçi/21.00/Moskova/15.00) (Fotoğraflı)

2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

(Tarragona)

ÖZEL HABER

1- Uyuşturucuyla mücadeleye 5 yılda 270 milyon lira harcandı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla son 5 yılda 270 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik"

- "2017'de bir önceki yıla göre yüzde 670 artışla 26,4 ton uyuşturucu ele geçirildi. Haziran 2018 itibarıyla toplam uyuşturucu yakalaması ise 24,6 tona ulaştı"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

2- İhracatçıya "yeni nesil" destek

- Türkiye'de ilk olarak Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan davranışsal kamu politikaları birimi, çalışmalarına yeni oluşturulan daire başkanlığı çatısı altında devam ederek ihracat desteklerine ilişkin mevzuatın kolay anlaşılması ve bürokratik işlemlerdeki sıkıntıların giderilmesini sağlayacak

(Dilara Zengin/Ankara)

3- İstanbul ve Ankara'da konut metrekare fiyat artışı tek haneli

- Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları yıllık bazda yüzde 10 artışla 2 bin 182 liraya yükseldi

- Aynı dönemde İstanbul ve Ankara'da konut metrekare fiyatları sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 8 artışla tek hanede kaldı

- Ege'nin incisi İzmir'de konut metrekare fiyat artışı, nisan sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 18,3 artış gösterdi

(Murat Birinci/İstanbul)

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23 Haziran 2018 AA GÜNDEMİ

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