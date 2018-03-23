GÜNDEM / 23 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu 6. olağan ilçe kongrelerine katılacak.
(İstanbul/15.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, İsviçre'nin Montrö ve Lozan şehrini ziyaret edecek, Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.
(Montrö/Lozan)
3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı"na katılacak.
(Malatya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri ve basın mensuplarının çocukları ile Vakıf Dede Müzikli Çocuk Oyunu’nun galasına iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İngiltere Ortadoğu Bakanı Alistair Burt ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(Ankara/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Mardin’den gelen öğrencilere düzenlenecek kahvaltı programına katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Geleceğiz" projesinin tanıtımına ve "Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu sempozyuma iştirak edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın açılış programına, "Visitafyon.org" internet sitesi tanıtımı ve "Açık Kapı Projesi" ofisinin açılışına, AK Parti İl Başkanlığı vefa yemeğine katılacak.
(Afyonkarahisar/09.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası'nda Otomotiv Çalıştayı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye - Moldova iş Forumu'na, 7. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması'na ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) ödül törenlerine katılacak.
(İstanbul/11.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret edecek ve Arap yatırımcılar ile düzenlenecek toplantıda bulunacak.
(Niğde/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Merkez Cami Temel Atma Töreni ile Adıyaman Park AVM açılış etkinliğine katılacak, Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Adıyaman Valiliği'ni ziyaret edecek.
(Malatya / Adıyaman 09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyarette bulunacak.
(Erzurum/09.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- TÜİK, 2017 yılı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- AB Liderler Zirvesi, İngiltere hariç AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla devam edecek. Ayrıca 19 AB üyesi ülke liderlerinin katılımıyla Avro Zirvesi yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'da üniversite camisi temel atma törenlerine katılacak, Hacı Yusuf Taş Camii'nde kılınacak cuma namazında hutbe irad edecek, İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde özel oturuma katılacak.
(Malatya/11.30/12.40/14.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in de yer aldığı şöhretler karması, Yargıtay 150. Yıl 1. Halı Saha Kamu Futbol Turnuvası final maçı öncesinde Ampute Futbol Milli Takımı ile gösteri maçı yapacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürdürülecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 52 askerin yargılanmasına devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 14'ü tutuklu 26 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ/PDY mensuplarının sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(İzmir/10.00)
- Mersin'de, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın aralarında bulunduğu 32 sanığın yargılandığı darbe girişimi davası, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.
(Mersin/14.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Doğan Spor Kompleksi açılışı ve Spor Toto Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti temel atma törenine katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.30) (Fotoğraflı)
3- UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup maçında Türkiye, İsveç ile karşılaşacak.
(Antalya/17.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi 28. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
(Atina/22.00) (Fotoğraflı)
5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Münih/22.00)
6- Voleybol Bayanlar 1. Lig final etabı maçları Aydın'da başlayacak. İlk gün Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Karayolları ve THY-Pursaklar Voleybol İhtisas maçları oynanacak.
(Aydın/16.00/18.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- GRAFİKLİ - Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına büyük darbe - Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük başarı elde eden Mehmetçik, aynı kararlılığı Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik de sürdürüyor
- Terör örgütü PKK'nın eğitim alanlarıyla sözde mahkemelerinin bulunduğu Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 13 gündür devam eden SİHA ve İHA destekli operasyonlarda 55 terörist etkisiz hale getirildi
- Terör örgütü PKK'nın söz konusu bölgedeki varlığını ortadan kaldırmak için yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık ve kayalık arazide yürütülen kararlı operasyon, aynı zamanda teröristlerin kaçakçılık faaliyetlerine de büyük darbe indirdi
- Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralarda da çok sayıda patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri bulunarak imha edildi
(Yılmaz Kazandıoğlu/Hakkari)
2- Avrupa'daki Türk gençlerine "evlenin" önerisi
- Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış Kadınların ve Ailelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Alt Komisyonu raporunu tamamladı
- Rapordan:
- "Gençler, evlilik ve aile kurma konusunda bilinçlendirilmeli"
- "Avrupa’ya yayın yapan kanallarda, ana vatanla bağları kuvvetlendirmeye yönelik programlar yayınlanmalı"
- "Yurtdışındaki temsilciliklerimizde aile, eğitim ve çalışma konusundaki ataşelikler yaygınlaştırılmalı"
(Coşkun Ergül/TBMM)
3- Bayraktar TB2 Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin saat uçtu
- Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin saat görev yaparak güvenlik güçlerine istihbarat ve ateş desteği sağladı
- SİHA'lar, ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 adet mühimmat yüklü olarak görev yaptı
- ROKETSAN'ın geliştirdiği mini akıllı mühimmatın yeni versiyonları da ilk sınavını bu harekatta verdi
(Göksel Yıldırım/Ankara)
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