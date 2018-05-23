GÜNDEM / 23 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ayrı ayrı kabul edecek, eski milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/14.00/15.30/20.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da MÜSİAD'ın geleneksel iftar programına katılacak.
(Ankara/20.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında MEB Başöğretmen Salonu'nda imzalanacak Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim-II Projesi Ek Fon İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtımı töreni ile sahur programına katılacak, valiliği, belediyeyi, partisinin il başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, iftar programına iştirak edecek.
(Niğde/01.00-13.30/Aksaray/15.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, milletvekili adaylarıyla AK Parti Asarcık, Kavak, Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Samsun/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu’nda basın toplantısı yapacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzincan ve Sivas'ta miting düzenleyecek.
(Erzincan/14.00/Sivas/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattında test sürüşü ve basın açıklaması yapacak, Piri Reis Üniversitesi Fahri Doktora Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.45/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Lübnan'da 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmasına ilişkin gelişmeler ile yeni meclis başkanı seçimi izleniyor.
(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin düzenlediği "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katılacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'deki üniversitelerde lisans eğitimi gören ve enstitülerde yüksek lisans, doktora yapan uluslar arası öğrencilerle YÖK'te iftar yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/20.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 87 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına, Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bu yıl 6’ıncısını gerçekleştireceği Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısına katılacak.
(Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Futbol Takımı, İran ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başlayacak.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş Sompo Japan-Banvit, Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/18.15/20.45) (Fotoğraflı)
4- FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde ikinci hafta müsabakalarında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol CEV Erkekler Altın Avrupa Ligi'nde Türkiye ile Hollanda karşılaşacak.
(Van/15.30) (Fotoğraflı)
6- TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Tarsus İdmanyurdu ile Kızılcabölükspor karşıya gelecek.
(Ankara/16.00)
ÖZEL HABER
1- Teröristlerden temizlenen Irak'ın kuzeyindeki topraklar Mehmetçik'e emanet
- TSK tarafından terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde kamplarına yönelik kararlılıkla devam eden operasyonlar sonucu teröristlerden temizlenen 23 kilometrelik alanda üs bölgeleri oluşturuldu
- Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 11 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyonda şu ana kadar aralarında örgütün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
- Irak'ın kuzeyindeki Sera Batin Tepe Üs Bölgesi Komutanı Binbaşı Ziyaettin Atak:
- "34. Hudut Tugayı'nın hudut kartalları olarak, asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemizde korumakta kararlıyız"
- "Sera Batin Üs Bölgesinde tüm olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bizler burada görev yaparken milletimizin gönlü rahat olsun, gözü arkada kalmasın. Onlardan tek isteğimiz, dualarını bizlerden eksik etmesinler"
(Özkan Bilgin/Yılmaz Kazandıoğlu/Erbil)
2- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS- 1960 darbesine giden yolun kilometre taşı öğrenci eylemleri oldu
- Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla neticelenen 27 Mayıs askeri darbesine giden süreçte, 28-29 Nisan'da başlayıp "555K" koduyla devam eden öğrenci olayları, darbenin en önemli gerekçeleri arasında yer aldı
- "555K" kodlu gösterinin düzenlendiği eylem yerinde "Ne istiyorsun" diye sorduğu gençten "Hürriyet istiyorum" cevabını alan Menderes, "Bir başbakanın boğazını sıkıyorsun bundan ala hürriyet mi var?" ifadesini kullandı
- CHP'li gazeteci Orhan Birgit, yıllar sonra öğrenci olaylarını nasıl organize ettiklerini, "Perde arkasındayım o işin. Öğrencilerin gösteri yapmasını istiyorduk biz. Ne yapacaklardı, 'katiller, diktatörler' diye bağıracaklardı" sözleriyle itiraf etti
(Aynur Ekiz/Ankara)
3- Yerli sanayi "geleceğin silahını" geliştiriyor
- Türk savunma sanayisi sınırlı sayıda ülkeyle eş zamanlı olarak ateşli silahların yerini alması beklenen elektromanyetik top sistemi üzerinde çalışıyor
- Özel sektör tarafından tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen elektromanyetik top sistemiyle binden fazla başarılı test atışı yapıldı
- İlk prototipin çıkmasından bu yana sürekli geliştirilen sistemle farklı mühimmatlar kullanılarak saniyede 880-2 bin 60 metre hızlara ulaşıldı
(Göksel Yıldırım/Ankara)
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