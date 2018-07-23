GÜNDEM / 23 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2 - CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(14.00) (Fotoğraflı)
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşülecek.
(13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'u kabul edecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara / 09.30)
- Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki davada eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur hakim karşısına çıkacak.
(Ankara / 09.30)
- Darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Sakarya'da, darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/09.30)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
(Nyon/13.00/13.45) (Fotoğraflı)
2- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu üçüncü maçında Ukrayna ile karşılaşacak.
(Seinajoki/18.30)
ÖZEL HABER
1-"Otomotiv üssü"nden dünyaya günde bin 606 araç
- Bursa'dan yılın ilk yarısında günde bin 606, saatte 67 araba ihraç edildi
- Kentte kurulu Tofaş, OYAK Renault ve Karsan ocak-haziran döneminde, traktörler hariç toplam 843 bin 193 adetlik üretimin yüzde 43,57'sini, 688 bin 81 adetlik ihracatın da yüzde 42,02'sini karşıladı
- Ford Otosan'ın yılın ilk yarısını lider kapattığı üretim ve ihracatta OYAK Renault ikinci, Tofaş üçüncü sırada yer aldı
- OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik:
- "Biz Bursa'ya 'Otomotiv endüstrisinin başkenti' diyoruz. Bursa, Türkiye'de hem genel sanayi hem de otomotivde özel konumunu bundan sonra da güçlendirerek koruyacaktır"
(Haluk Yüksel/Bursa)
2- "UNESCO Troya için dönüm noktası oldu"
- UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabulünün 20. yılı kutlanan Troya Antik Kenti, geriye dönük 3 bin yıldan fazla zaman dilimindeki uygarlıkları izleme olanağı sağlayan kalıntıları, 5 bin yıla dayanan tarihiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor
- Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan:
- "UNESCO ve diğer koruma anlamındaki etkilerle birlikte Troya'da her anlamda bir farklılık meydana geldi. Gerek kazılar anlamında gerek alandaki diğer faaliyetler anlamında çok önemli etaplar katedildi. UNESCO Troya için bir dönüm noktası oldu"
- "Troya, özellikle Uzak Doğu'dan yoğun talep görüyor ve her geçen yıl ziyaretçi sayısı artıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girişinin 20. yılında 2018'in 'Troya Yılı' ilan edilmesinin de etkisiyle antik kente bu dönem bir milyon ziyaretçi bekliyoruz"
(Burak Akay/Çanakkale)
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