GÜNDEM / 23 Temmuz 2018

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- Darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- "Biz Bursa'ya 'Otomotiv endüstrisinin başkenti' diyoruz. Bursa, Türkiye'de hem genel sanayi hem de otomotivde özel konumunu bundan sonra da güçlendirerek koruyacaktır"

- Kentte kurulu Tofaş, OYAK Renault ve Karsan ocak-haziran döneminde, traktörler hariç toplam 843 bin 193 adetlik üretimin yüzde 43,57'sini, 688 bin 81 adetlik ihracatın da yüzde 42,02'sini karşıladı

2- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu üçüncü maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

(Haluk Yüksel/Bursa)

2- "UNESCO Troya için dönüm noktası oldu"

- UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabulünün 20. yılı kutlanan Troya Antik Kenti, geriye dönük 3 bin yıldan fazla zaman dilimindeki uygarlıkları izleme olanağı sağlayan kalıntıları, 5 bin yıla dayanan tarihiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor

- Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan:

- "UNESCO ve diğer koruma anlamındaki etkilerle birlikte Troya'da her anlamda bir farklılık meydana geldi. Gerek kazılar anlamında gerek alandaki diğer faaliyetler anlamında çok önemli etaplar katedildi. UNESCO Troya için bir dönüm noktası oldu"

- "Troya, özellikle Uzak Doğu'dan yoğun talep görüyor ve her geçen yıl ziyaretçi sayısı artıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girişinin 20. yılında 2018'in 'Troya Yılı' ilan edilmesinin de etkisiyle antik kente bu dönem bir milyon ziyaretçi bekliyoruz"

(Burak Akay/Çanakkale)

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