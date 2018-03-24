GÜNDEM / 24 Mart 2018

- Büyükşehir Belediyesi ile valiliğe ziyarette bulunacak olan Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

3- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni ile partisinin Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

- İslam İşbirliği Teşkilatı Danışma Toplantısı'na iştirak edecek olan Kahraman, ikili temaslarda bulunacak.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun ve Ordu 6. Olağan İl kongrelerine katılacak.

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na iştirak edecek, sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak, şehir stadyumu ve sporcu fabrikasında incelemelerde bulunacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediyesi ve AK Parti Sincan İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Haymana Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu Programı'na iştirak edecek, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kuyumcular Odası temsilcileri ile bir araya gelecek.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yeraltı Kaynakları: Türkiye'nin Serveti Sektör Toplantısı" ile AK Parti Acıpayam ve Tavas İlçe Kadın Kolları kongrelerine katılacak, Tavas halı dokuma atölyelerini ve Yaşlılar Haftası dolayısıyla Fatma İmal'ı ziyaret edecek.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Meyra Palace Hotel'de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

- MYK ve MDK üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir ve Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek.

(Adıyaman/16.00)

6- TFF 2 ve 3. Lig'de 28. hafta maçları başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi "TCG Anadolu" AA tarafından görüntülendi

- İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan:

- "Şu an sahada blokların yaklaşık olarak yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. İmalat aşamasının hemen ardından içinin teçhizleri başladı, bunlar devam ediyor"

- "Gemi 114 bloktan oluşuyor, havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirilmiş durumda"

- "Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız"

(Eda Topcu/İstanbul)

2- Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor

- Altının gram fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle 23 Mart Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 172,8 lirayı gördü

- AA Finans Analisti İslam Memiş:

- "Altının gram fiyatında bu yıl 157 lirayı dip, 181 lirayı ise zirve seviyesi olarak takip etmekte fayda var. Bu seviyelerin alış değil, satış seviyeleri olduğunu düşünüyoruz"