GÜNDEM / 24 Mayıs 2018

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına, Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- "Halk arasında 'hayalet' olarak adlandırılan liman ve sahillere terk edilen batık veya yarı batık gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildi"

- Darbe sonrası Yassıada'daki yargılamalar 15 Eylül 1961'de karara bağlandı, 15 sanık idam cezasına çarptırıldı

- Bu hükmün ardından darbe dönemi Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, asılarak idam edildi

- TBMM tarafından 11 Nisan 1990'da kabul edilen kanunla Menderes ve onunla idam edilen arkadaşlarının itibarları iade edildi. Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşları, 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara taşındı

(Aynur Ekiz/Ankara)

3- "Küresel piyasalarda doların çok daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz"

- Oxford Economics’in Ekonomisti Adam Slater:

- “Bize göre, ABD dolarının güç kazanması, artan faiz oranları ve küresel büyümeye ilişkin olan güvenin azalması gibi faktörlerin birleşimden kaynaklandı”

- “ABD’nin geniş bütçe ve cari açığı nedeniyle doların çok daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz”

- TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio:

- “Şu anda dolar/TL kurunun 4,40/4,50 seviyesine yerleşmesini bekliyoruz”

- “Kabul edilmeli ki Merkez Bankası’nın adımı, enflasyonu yüzde 5,0 seviyesine değilse de tek haneye indirme hedefiyle uyumlu bir şekilde ve agresifti”

(Gökhan Kurtaran/Londra)

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