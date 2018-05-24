GÜNDEM / 24 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda partisinin aday tanıtım toplantısına katılacak.
- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da toplantıda yer alacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Grand Ankara Otel'de "Fiber Optik Altyapı Ortak Kullanım Programı"na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sheraton Oteli'nde "OPET Kadın İstihdamını Artırma Projesi"nin tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'yı ve İstanbul Barosunu ziyaret edecek.
(İstanbul/11.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya'da iki gün sürecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu düzenlenecek.
(St. Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 458 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına, Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik, eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı dava görülecek.
(Bursa/10.00)
SPOR
1- Voleybolda FIVB Kadınlar Uluslar Ligi'nin 2. haftası, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak Dominik Cumhuriyeti-Brezilya, Türkiye-Arjantin maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Eskişehir Basket-TOFAŞ, Darüşşafaka-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
(Eskişehir/18.15/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
3- Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Düzcespor ile Bayrampaşa, Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Balıkesir/16.00)
ÖZEL HABER
1- "Hayalet gemiler" ekonomiye kazandırılacak
- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- "Halk arasında 'hayalet' olarak adlandırılan liman ve sahillere terk edilen batık veya yarı batık gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildi"
- "Söz konusu gemilerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem ülke hem firmalar milyarlarca liralık zarardan kurtulacak"
- "Sahipsiz ve terk edilen, üzerinde haciz kararı bulunan Kamboçya bayraklı Tallas isimli geminin sökümü 25 Mayıs'ta başlatılıyor. Tallas, kısa sürede temizlenerek sahilden kaldırılacak"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- GRAFİKLİ - DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS
Demokrasiye darbe: 27 Mayıs
- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasiye vurulan ilk darbe, 27 Mayıs 1960'da dönemin iktidar partisi Demokrat Parti'nin "ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" ileri sürülerek gerçekleşti
- Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu
- Darbe sonrası Yassıada'daki yargılamalar 15 Eylül 1961'de karara bağlandı, 15 sanık idam cezasına çarptırıldı
- Bu hükmün ardından darbe dönemi Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, asılarak idam edildi
- TBMM tarafından 11 Nisan 1990'da kabul edilen kanunla Menderes ve onunla idam edilen arkadaşlarının itibarları iade edildi. Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşları, 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara taşındı
(Aynur Ekiz/Ankara)
3- "Küresel piyasalarda doların çok daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz"
- Oxford Economics’in Ekonomisti Adam Slater:
- “Bize göre, ABD dolarının güç kazanması, artan faiz oranları ve küresel büyümeye ilişkin olan güvenin azalması gibi faktörlerin birleşimden kaynaklandı”
- “ABD’nin geniş bütçe ve cari açığı nedeniyle doların çok daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz”
- TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio:
- “Şu anda dolar/TL kurunun 4,40/4,50 seviyesine yerleşmesini bekliyoruz”
- “Kabul edilmeli ki Merkez Bankası’nın adımı, enflasyonu yüzde 5,0 seviyesine değilse de tek haneye indirme hedefiyle uyumlu bir şekilde ve agresifti”
(Gökhan Kurtaran/Londra)
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