GÜNDEM / 24 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak. - Başkan Erdoğan, güven mektubu sunacak Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ve Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Particio'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/11.45/14.00/14.45/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- CHP'nin TBMM Grubu toplanacak. (TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması törenine katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek. (TBMM/15.00) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK Başkanlığında, "5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapıları İmza Töreni - 5G ve Ötesi Beyaz Kitap Lansmanı"na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni yayımlayacak.

(Ankara/14.00/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelecek, Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü) - Çavuşoğlu, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı yapacak. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Batı Trakya Türk azınlığının temsilcileriyle bir araya gelecek, Dr. Sadık Ahmet'in kabrindeki anma töreni ile Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Merkezi’ndeki akşam yemeğine katılacak. (Gümülcine) (Fotoğraflı) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- İngiltere Başbakanı Theresa May, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. (Londra) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul / 10.00) - Darbe girişimi sırasında, Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek. (İstanbul / 10.00) - Sakarya'da, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Sakarya/09.30) SPOR 1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.

2- Fransa Bisiklet Turu, bir günlük aranın ardından 16. etapla devam edecek. ÖZEL HABER 1- "Türkiye'ye tedavi için gelen turist sayısı 700 bine ulaştı" - İSTUSAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ali Kodan: - "Türkiye sağlık turizminde son yıllarda yıldız gibi parlıyor, özellikle turistlerin tedavisiyle alakalı medikal turizm alanında hızla yükseliyor" - "Son yıllarda Türkiye'ye fiyat, kalite, teknik şartlar, bekleme süresi ve imkanların yeterli olması gibi nedenlerle tedavi için çok sayıda hasta geliyor. 2017'de Türkiye'ye tedavi için gelen hasta sayısı 700 bin oldu" - "Türkiye özellikle kalite ve fiyat konusunda Avrupa'dan daha ileride. Ameliyatlar AB, ABD ve diğer Batı ülkelerine göre çok daha uygun fiyata ve çok daha kısa sürede yapılıyor" (Uğur Aslanhan/İstanbul) 2- "700 yıllık miras" UNESCO ile dünyaya açıldı

\ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlıyor - Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgünlük ve bütünlüğünü koruyan Cumalıkızık'ı, özellikle hafta sonları 50 bin dolayında kişi ziyaret ediyor

- Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali:

\ - "Cumalıkızık'ın, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle beraber hem ülkemizde hem de dünyada tanınırlığı arttı. Ortadoğu, Avrupa, Latin Amerika, yani dünyanın her tarafından binlerce ziyaretçi geliyor"

\ - "700 yıllık bir mimarinin bu zamana kadar bozulmadan günümüze gelmesi çok önemli. UNESCO, Cumalıkızık'ın dışa açılmasında önemli bir ayak oldu" (Sinan Balcıkoca/Bursa) 3- Balat'ın nostaljik gazozcusu - Üniversite öğrencisi, girişimci Mahmut Saklı, Fatih ilçesindeki Balat semtinde ortağıyla açtığı dükkanda, farklı illerden temin ettiği 130 çeşit gazozu müşterilerinin beğenisine sunuyor - Mahmut Saklı: - "İlk açtığımız gazozcu dükkanımızda 50 çeşitle başladık ve orada 80-90 çeşide kadar yükselttik. Bugün de Balat'taki dükkanımızda 120-130 çeşit gazozla devam ediyoruz" - "Bugün iki şubemiz var ve İstanbul'da tarihi dokusu olan 3-4 yerde daha dükkan açtıktan sonra Ankara ve İzmir gibi büyük merkez şehirlerde de birer nokta açıp, daha sonra yerli ve milli gazozlarımızı yurt dışında tanıtmak istiyoruz"