GÜNDEM / 25 Haziran 2018

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yurt içi ve yurt dışındaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- "Yeşil altın"da kritik bir ay - UFK Yönetim Kurulu Başkanı Levent Şahin Başaran: - "Çiftçilerin şimdiden bahçesine gidip külleme ile mücadele etmesi gerekiyor. Şu an fındık iç doldurma pozisyonunda. Belki yaprak gübresi gibi takviyeler gerekecek, belki alt temizliği gerekecek, bu anlamda çiftçiye önemli görevler düşüyor"

4- 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki son iki maçında Ukrayna ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın medya günü etkinliği Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ömer Ürer / Düzce) (Fotoğraflı / Görüntülü)

2- Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

- Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan ancak 13 yıl önce kapılarını kapatan Foça'daki Fransız Tatil Köyü için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açtığı ihaleye yabancı yatırımcıların da ilgi gösterdiği belirtildi

- ETİK Başkanı Mehmet İşler:

- "Burası son derece bakir, güzel bir botaniği olan, Türkiye'nin nadide köşelerinden biridir. Burası için ısrarlı olan şirketler var, çeşitli ülkelerden talepler geliyor, bunlardan bir tanesi de İspanyollar"

(Yusuf Şahbaz / İzmir)

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