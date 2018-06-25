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GÜNDEM / 25 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 09:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yurt içi ve yurt dışındaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYESET

1- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray’da görüşecek.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi, birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla toplanacak.

(Lüksemburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda A ve B gruplarında üçüncü maçlar oynanacak. A Grubu'nda Uruguay-Rusya, Suudi Arabistan-Mısır, B Grubu'nda ise İspanya-Fas, İran-Portekiz karşı karşıya gelecek.

(Samara/Volgograd/17.00/Kaliningrad/Saransk/21.00) (Fotoğraflı)

2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

3- A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Çin ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki son iki maçında Ukrayna ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın medya günü etkinliği Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Yeşil altın"da kritik bir ay
- UFK Yönetim Kurulu Başkanı Levent Şahin Başaran:
- "Çiftçilerin şimdiden bahçesine gidip külleme ile mücadele etmesi gerekiyor. Şu an fındık iç doldurma pozisyonunda. Belki yaprak gübresi gibi takviyeler gerekecek, belki alt temizliği gerekecek, bu anlamda çiftçiye önemli görevler düşüyor"

(Ömer Ürer / Düzce) (Fotoğraflı / Görüntülü)

2- Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

- Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan ancak 13 yıl önce kapılarını kapatan Foça'daki Fransız Tatil Köyü için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açtığı ihaleye yabancı yatırımcıların da ilgi gösterdiği belirtildi
- ETİK Başkanı Mehmet İşler:
- "Burası son derece bakir, güzel bir botaniği olan, Türkiye'nin nadide köşelerinden biridir. Burası için ısrarlı olan şirketler var, çeşitli ülkelerden talepler geliyor, bunlardan bir tanesi de İspanyollar"

(Yusuf Şahbaz / İzmir)

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GÜNDEM / 25 Haziran 2018

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