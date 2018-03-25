GÜNDEM / 25 Mart 2018

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Toplantısı'na, partisinin Pamukkale ile Merkezefendi Kadın ve Gençlik Kolları toplantılarına iştirak edecek.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Beşiktaş 6. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun ve Trabzon 6. olağan il kongrelerine katılacak.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yerköy'de Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni'nde yer alacak.

- "IMF'den OECD'ye, Dünya Bankasından Moody's'e birçok kuruluşun 2017 yılına ilişkin Türkiye büyüme tahminini yüzde 3 civarından yaklaşık yüzde 7'lere yükseltmesi oldukça dikkati çekicidir. Yapılan revizelerin ilk açıklanan tahminlerin iki katının da üzerinde olması, söz konusu kuruluşların Türkiye'nin ekonomi dinamiklerini anlamada oldukça başarısız olduklarını açıkça gösteriyor"

- "Buna yönelik çalışmalarımız son aşamaya geldi. Çalışanlarımızın bu fırsatı iyi değerlendirmelerini ve orta-uzun vadede sistemdeki katılımcı sayısının daha yüksek düzeylere çıkmasını bekliyoruz"

- "BES'e otomatik katılımdan cayanlara yönelik ikinci bir fırsat tanıyoruz. Hazinenin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacağız"

- "Türkiye ekonomisinin 2017'de, bu tahminlerin de üzerinde, yaklaşık yüzde 7,5 büyümesini bekliyorum. Bu büyümeye net ihracatın katkısı da pozitif olacaktır"

- "Düşük tahminler ekonomimiz üzerinde doğrudan ve dolaylı yollarla önemli maliyetlere neden oluyor. Söz konusu kuruluşların bu tahminleri yaparken iyi niyetli davrandıklarına inanmıyorum"

(Mehtap Yılmaz/Dilara Zengin/Ankara)

3- "Hedefimiz Türkiye'nin bir milyon düve açığını kapatmak"

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

- "Bizim hedefimiz, Türkiye'nin bir milyon düve açığını kapatmak. Bunu kapatacağımıza inanıyorum"

- "3 yıl içerisinde Tarım Kredi olarak 250 bin düve vereceğiz. Bunlar 100 bin liralık olacak. İnşallah 75 binini bu yıl için planladık. Bunu 3 yıl içerisinde 250 bine tamamlayacağız"

(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)

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