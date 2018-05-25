GÜNDEM / 25 Mayıs 2018

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda AK Parti teşkilatı ile buluşma programına iştirak edecek, partisinin il başkanlığını ve Kızılay Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, teşkilat iftarına katılacak, yerel basın temsilcileriyle buluşacak.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda devam edilecek.

1- Ramazanda reklamlar "mercek" altında - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Reklam Kurulunun 'aldatıcı ve yanıltıcı' reklamlara yönelik denetimleri ramazanda da etkin şekilde devam ediyor" - "Kurul, yılın 5 aylık döneminde 164 dosyada firmalara 8,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İdari para cezası uygulanan sektörler arasında ilk sırada sağlık yer aldı" - "Tüketici hakem heyetlerine 220 bine yakın başvuru yapıldı"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

2- Türkiye, sanayisini kendi uçaklarına hazırlıyor

- Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir:

- "Türkiye'den daha fazla global oyuncu çıktıkça sektör daha kaliteli, tasarıma ve mühendisliğe yönelik ürünleri üretmeye başlayacak. Havacılığın temellerinin atıldığı bir zincire doğru gidiyoruz"

- "Savaş ve yolcu uçağı tasarımlarımızla ilgili konular gündemde. Bunlar için geniş, kalitesini ispat etmiş bir tedarikçi zinciri oluşacak"

(Göksel Yıldırım-Bahattin Gönültaş/Ankara)

3- Tapuda işlemler Türkiye'ye dağıtılacak, vatandaş sıra beklemeyecek - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

- "Önümüzdeki 2-3 yılın sonunda biz artık Türkiye'nin neresinden başvurursa vursun vatandaşın işlemini bekletmeden yapmak için memur bazlı değil, sistem bazlı bir çalışma yapacağız. Bu sistemde işlem, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, boş bulunan memur kimse direkt ona havale edilecek"

- "Vatandaş Ankara'dan dahi başvursa Hakkari'deki memurun elinde iş yoksa işlem ona gidecek. O memur hemen işlemin gereğini yapıp Ankara'ya gönderecek. Dolayısıyla vatandaşın beklemesi diye bir şey söz konusu olmayacak"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

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