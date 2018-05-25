GÜNDEM / 25 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Termal Otel'de partisinin aday tanıtım toplantısına katılacak.
(İzmir/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda AK Parti teşkilatı ile buluşma programına iştirak edecek, partisinin il başkanlığını ve Kızılay Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, teşkilat iftarına katılacak, yerel basın temsilcileriyle buluşacak.
(Adana/17.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ve AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret edecek, Van Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katılacak.
(Van/15.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneğinin iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/20.31) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, esnaf ziyaretinden sonra AK Parti Sivas İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak.
(Sivas/13.30/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret edecek, MÜSİAD Afyonkarahisar Şubesinin açılışını yapacak.
(Afyonkarahisar/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak ve Afyonkarahisar mitinglerinde konuşacak.
(Uşak/14.00/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Standartları Enstitüsünün 57. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, mayıs ayı sektörel güven endeksleri ile 2018 yılı bitkisel üretim 1. tahminini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Rusya'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu devam ediyor.
(St. Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 458 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda devam edilecek.
(İstanbul/15.00)
- Darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'nde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanması, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş, Banvit-Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.
(Sakarya/18.15/Balıkesir/20.45) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinin ilk maçında Afyon Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji, Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Afyonkarahisar/18.00)
ÖZEL HABER
1- Ramazanda reklamlar "mercek" altında
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
- "Reklam Kurulunun 'aldatıcı ve yanıltıcı' reklamlara yönelik denetimleri ramazanda da etkin şekilde devam ediyor"
- "Kurul, yılın 5 aylık döneminde 164 dosyada firmalara 8,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İdari para cezası uygulanan sektörler arasında ilk sırada sağlık yer aldı"
- "Tüketici hakem heyetlerine 220 bine yakın başvuru yapıldı"
(Ayşenur Sağlam/Ankara)
2- Türkiye, sanayisini kendi uçaklarına hazırlıyor
- Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir:
- "Türkiye'den daha fazla global oyuncu çıktıkça sektör daha kaliteli, tasarıma ve mühendisliğe yönelik ürünleri üretmeye başlayacak. Havacılığın temellerinin atıldığı bir zincire doğru gidiyoruz"
- "Savaş ve yolcu uçağı tasarımlarımızla ilgili konular gündemde. Bunlar için geniş, kalitesini ispat etmiş bir tedarikçi zinciri oluşacak"
(Göksel Yıldırım-Bahattin Gönültaş/Ankara)
3- Tapuda işlemler Türkiye'ye dağıtılacak, vatandaş sıra beklemeyecek - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:
- "Önümüzdeki 2-3 yılın sonunda biz artık Türkiye'nin neresinden başvurursa vursun vatandaşın işlemini bekletmeden yapmak için memur bazlı değil, sistem bazlı bir çalışma yapacağız. Bu sistemde işlem, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, boş bulunan memur kimse direkt ona havale edilecek"
- "Vatandaş Ankara'dan dahi başvursa Hakkari'deki memurun elinde iş yoksa işlem ona gidecek. O memur hemen işlemin gereğini yapıp Ankara'ya gönderecek. Dolayısıyla vatandaşın beklemesi diye bir şey söz konusu olmayacak"
(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)
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