GÜNDEM / 25 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu "torba kanun" teklifinin görüşmelerine geçilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partisince düzenlenen "Sıfır Atık Projesi" eğitim programına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı Avrupa Yakası kesiminde incelemede bulunacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Beyaz Saray’da görüşecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
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- Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Devrimci Karargah gibi davaları onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul'un yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
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- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
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- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
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- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
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- Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetleriyle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere toplam 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
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- Sakarya'da, darbe girişimine ilişkin 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/09.30)
SPOR
1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
- Siyah-beyazlılar, son çalışmasını Gundadalur Stadı'nda yapacak.
(Torshavn/20.30.21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.
3- Fransa Bisiklet Turu, 17. etapla devam ediyor.
ÖZEL HABER
1- Kurbanlıkların kimlikleri "cep"ten öğrenilebilecek
- Tarım ve Orman Bakanlığınca kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği "HaySag" mobil uygulaması vatandaşların kullanımına açıldı
- Söz konusu uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkod okutularak ya da küpe numarası girilerek hayvana ilişkin bütün bilgiler öğrenilebiliyor
- Kurban rehberi güncellendi ve 500 bin rehber, 50 bin afiş bastırılarak il müdürlüklerine dağıtıldı
(Merve Özlem Çakır/Ankara)
2- Osmanlı'nın deniz zaferinin izleri gün yüzüne çıkarıldı
- Osmanlı'nın Venedik donanması karşısında zaferiyle sonuçlanan ve Ege Denizi üzerinde Venedik'in baskısının kaldırılmasını sağlayan Koyun Adaları Deniz Savaşı'nın kalıntılarına ulaşıldı
- Çeşme açıklarında 85 metre derinlikte bulunan iki gemi kalıntısının Venedik donanmasının amiral gemisi ile ona yardıma gelen gemiye ait olduğu değerlendiriliyor
- Türkiye Batık Envanteri Projesi Başkanı Doç. Dr. Harun Özdaş:
- "17. yüzyıla ait Osmanlı'nın çok büyük deniz zaferlerinden bir tanesinin sonucunda ortaya çıkan kalıntıları tespit etme imkanımız oldu"
(Halil Şahin/İzmir)
3- "Almanya ile normalleşme sayesinde turistte 40 milyonu aşarız"
- TÜROFED Başkanı Osman Ayık:
- "2015 yılında 5,6 milyon Alman misafir ağırlamıştık. Sonraki iki yıl maalesef 2,5 milyona yakın kayıplar oldu. Bu sene bunda bir miktar geri dönüş olacak, yüzde 30 civarında bir artış bekliyoruz biz bu sene"
- "Esas bizim Alman turistte orta vadedeki hedefimiz 7,5 milyon. Bu ilişkiler yumuşadıkça, bu tür mesajlar arttıkça biz Alman misafir sayısında da ciddi bir geri dönüş bekliyoruz"
- Pera Center Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ellialtıoğlu:
- "Önce Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi, sonra Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını hafifletmesi turizmde çıtayı yükseltecektir. Ben bu gelişmelerin de etkisiyle 2018'de 40 milyon turist hedefine ulaşılacağını, hatta bu rakamın aşılacağı kanaatindeyim"
- Karaderili Şirketler Grubu Genel Müdürü Tevfik Talas:
- "Bu güzel gelişmeler hem iki ülke ilişkilerine, hem ülkelerin vatandaşlarına hem de Türk turizmine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu yıl zaten Alman turistte ciddi bir artış vardı, bu artış trendinin artarak sürmesini bekliyoruz"
(Musab Turan-Uğur Aslanhan/İstanbul)
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