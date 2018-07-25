GÜNDEM / 25 Temmuz 2018

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Devrimci Karargah gibi davaları onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul'un yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetleriyle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere toplam 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- Çeşme açıklarında 85 metre derinlikte bulunan iki gemi kalıntısının Venedik donanmasının amiral gemisi ile ona yardıma gelen gemiye ait olduğu değerlendiriliyor

- Kurban rehberi güncellendi ve 500 bin rehber, 50 bin afiş bastırılarak il müdürlüklerine dağıtıldı

- Söz konusu uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkod okutularak ya da küpe numarası girilerek hayvana ilişkin bütün bilgiler öğrenilebiliyor

- Tarım ve Orman Bakanlığınca kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği "HaySag" mobil uygulaması vatandaşların kullanımına açıldı

- Türkiye Batık Envanteri Projesi Başkanı Doç. Dr. Harun Özdaş:

- "17. yüzyıla ait Osmanlı'nın çok büyük deniz zaferlerinden bir tanesinin sonucunda ortaya çıkan kalıntıları tespit etme imkanımız oldu"

(Halil Şahin/İzmir)

3- "Almanya ile normalleşme sayesinde turistte 40 milyonu aşarız"

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık:

- "2015 yılında 5,6 milyon Alman misafir ağırlamıştık. Sonraki iki yıl maalesef 2,5 milyona yakın kayıplar oldu. Bu sene bunda bir miktar geri dönüş olacak, yüzde 30 civarında bir artış bekliyoruz biz bu sene"

- "Esas bizim Alman turistte orta vadedeki hedefimiz 7,5 milyon. Bu ilişkiler yumuşadıkça, bu tür mesajlar arttıkça biz Alman misafir sayısında da ciddi bir geri dönüş bekliyoruz"

- Pera Center Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ellialtıoğlu:

- "Önce Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi, sonra Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını hafifletmesi turizmde çıtayı yükseltecektir. Ben bu gelişmelerin de etkisiyle 2018'de 40 milyon turist hedefine ulaşılacağını, hatta bu rakamın aşılacağı kanaatindeyim"