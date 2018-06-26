GÜNDEM / 26 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezindeki MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak askeri geçit törenine katılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirecek, ardından basın açıklaması yapacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Polatlı Ticaret Borsası Hasat Bayramı etkinliğine katılacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, 2017 yılı sinema ve tiyatro istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Kapatılan Bank Asya'nın A Grubu hissedarı 24'ü tutuklu 3'ü firari 62 sanığın ''FETÖ'ye üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda başlanacak.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında üçüncü maçlar oynanacak. C Grubu'nda Avustralya-Peru, Danimarka-Fransa, D Grubu'nda ise Nijerya-Arjantin, İzlanda-Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
(Soçi/Moskova/17.00/Saint Petersburg/Rostov-On-Don/21.00) (Fotoğraflı)
2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor. (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Elazığ'ın vişne mermeri ABD'yi süslüyor
- Dünyaya sadece Elazığ'dan ihraç edilen ve ABD'de 800 markette satışa sunulan "vişne mermeri" gözde mekanlarda ve evlerde dekoratif amaçlı kullanılıyor
- Devletten aldığı hibe ve faizsiz kredi desteğiyle mermer sektöründeki en son teknolojiyi kullanarak üretim yapan firma, 4 kıtada 60 ülkeye mermer ihracatı gerçekleştiriyor
- Alacakaya Mermer ve Maden AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Arslan:
- "Devletten aldığımız destekler sayesinde hem kalitemizi hem de üretimimizi arttırdık, dolayısıyla bu ihracatımıza da yansıdı"
- "Vişne mermeri bütün ABD geneline 800 mağazaya dağılacak. Buradan da bütün ABD'nin yapılarına ve evlerine girmiş olacak"
(İsmail Şen / Elazığ)
2- "Türkiye'deki seçim dünyayı ilgilendiren bir seçim oldu"
- İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay:
- "Türkiye'de başlayıp bütün dünya tarafından izlenen bir seçimdi bu seçim. İlk arayıp Cumhurbaşkanımızı tebrik eden ülkelere baktığınızda da seçimin hangi anlam dünyasına tekabül ettiğini rahatlıkla tahmin edebilirsiniz"
- "Eminim ilk tebrik edenler, bu seçimde sonucuna en çok sevinen ülkelerdir. Bütün mazlum coğrafyanın Türkiye'de olan bitenden haberdar olduğunu, yakından ilgilendiğini, hatta bizden daha fazla onları da ilgilendirdiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor"
(Günay Nuh / Ardahan)
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