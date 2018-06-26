GÜNDEM / 26 Haziran 2018

2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Elazığ'ın vişne mermeri ABD'yi süslüyor

- Dünyaya sadece Elazığ'dan ihraç edilen ve ABD'de 800 markette satışa sunulan "vişne mermeri" gözde mekanlarda ve evlerde dekoratif amaçlı kullanılıyor

- Devletten aldığı hibe ve faizsiz kredi desteğiyle mermer sektöründeki en son teknolojiyi kullanarak üretim yapan firma, 4 kıtada 60 ülkeye mermer ihracatı gerçekleştiriyor

- Alacakaya Mermer ve Maden AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Arslan:

- "Devletten aldığımız destekler sayesinde hem kalitemizi hem de üretimimizi arttırdık, dolayısıyla bu ihracatımıza da yansıdı"

- "Vişne mermeri bütün ABD geneline 800 mağazaya dağılacak. Buradan da bütün ABD'nin yapılarına ve evlerine girmiş olacak"

(İsmail Şen / Elazığ)

2- "Türkiye'deki seçim dünyayı ilgilendiren bir seçim oldu"

- İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay:

- "Türkiye'de başlayıp bütün dünya tarafından izlenen bir seçimdi bu seçim. İlk arayıp Cumhurbaşkanımızı tebrik eden ülkelere baktığınızda da seçimin hangi anlam dünyasına tekabül ettiğini rahatlıkla tahmin edebilirsiniz"

- "Eminim ilk tebrik edenler, bu seçimde sonucuna en çok sevinen ülkelerdir. Bütün mazlum coğrafyanın Türkiye'de olan bitenden haberdar olduğunu, yakından ilgilendiğini, hatta bizden daha fazla onları da ilgilendirdiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor"

(Günay Nuh / Ardahan)

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