GÜNDEM / 26 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak, İstanbul Emniyet Teşkilatı mensupları ile iftar programında bir araya gelecek. (Erzurum/14.00/İstanbul/20.32) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin JW Marriott Otel'de yapılacak Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Millet ve Erikli Mahallelerinde ziyaretlerde bulunacak, Yıldırım ilçesinde sokak iftarına katılacak. (Bursa/16.00/18.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katılacak, valiliği, büyükşehir belediyesini ziyaret edecek, iftar ve Diyar-ı Huzur programına iştirak edecek. (Diyarbakır/15.00/17.00/17.30/19.30/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 27. Dönem Milletvekilliği Aday Tanıtım Programı ve partisinin il başkanlığında yapılacak Genişletilmiş SKM Toplantısı'na katılacak.

(Kahramanmaraş/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, Akçadağ ilçesinde ziyaretlerde bulunacak, Battalgazi Belediyesi iftar programına iştirak edecek. (Malatya/13.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Birleşik Kamu-İş, Kamu Emekçileri Sendikaları ve Memur Sendikaları konfederasyonları ile Türk Tabipleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliklerini ziyaret edecek. (Ankara/12.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek partisinin "Aday Tanıtım Toplantısı"na katılacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın'da Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, Kültür Müdürlüğü'nde Aday Tanıtım Programı'na katılarak basın toplantısı düzenleyecek. Zonguldak'ta Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ve Aday Tanıtım Toplantısı'na iştirak edip Kozlu ve Ereğli seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirecek olan Özlü, Göynük'te de 31. Akşemsettin Hazretlerini Anma Günü etkinliklerine ve iftar programına katılacak.

(Bartın/11.00/12.00/Zonguldak/14.00/15.00/16.00/Bolu/18.30/20.20) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anemon Otel'de Denizli Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) üyeleriyle bir araya gelecek. Uşak'ta iftar programına katılacak olan Zeybekci, Ramada Otel'de iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak. (Denizli/16.00/Uşak/20.22/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek, Demiryol İş Sendikasının geleneksel iftar programına katılacak. (Malatya/13.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Gürcistan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılacak. (Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek 27. Dönem Milletvekili Tanıtım Programı'na katılacak.

(Rize/17:00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karşı karşıya gelecek. (Kiev/21.45) (Fotoğraflı) 3- Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak. - Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra Dursun Özbek, Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yeni dönem başkanı olabilmek için kongre üyelerinin karşısına çıkacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- Kaçak geçiş cezalarına indirim yürürlükte - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

- "Devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon kere ihlal söz konusu. Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki bu anlamda cezai rakamlar da 950 milyon lira civarında"

- "Dün yürürlüğe giren kanun ile karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 azaltılacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak cezalar düşecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS GRAFİKLİ - Milletin adamı Adnan Menderes - Merhum Başbakan Adnan Menderes, "Yeter söz milletindir" diyerek çıktığı siyaset yolunda gerçekleştirdiği demokrasi hamleleri ve kalkınma atılımlarıyla Türkiye'nin önemli siyaset isimleri arasında yer aldı - Demokrasiye olan inancını "Dörtlü Takrir" ismiyle cumhuriyet tarihine geçen ve CHP parti tüzüğündeki antidemokratik ilkelerin kaldırılmasını talep eden önergeye imza atarak gösteren Menderes, bu inancını Demokrat Parti iktidarında da sürdürdü - "Arapça ezan okuma yasağını" kaldırarak dini özgürlüklerin önünü açan Menderes'in politikalarıyla ekonomide kalkınma dönemine giren Türkiye'de, serbest piyasa ekonomisine geçişe hız verildi, tarımda makineleşme çalışmaları başladı - Demokrasiye vurulan ilk darbede idam edilen Menderes, Türk halkının zihninden silinmeyen siyasi liderlerden biri oldu (Aynur Ekiz/Ankara) 3- Borsadaki şirketlerin karı ilk çeyrekte 17 milyar lirayı aştı - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 17 milyar 236,9 milyon lira oldu