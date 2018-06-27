GÜNDEM / 27 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara / 14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 31. Genel Kuruluna katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TÜİK, 2017 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Danimarka’nın ortak girişimiyle düzenlenen Uluslararası Ukrayna Reform Konferansı’na katılacak.
(Kopenhag) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Endonezya’da halk, yerel seçimler için sandık başına gidecek.
(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı"na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Kapatılan Bank Asya'nın A grubu hissedarları oldukları belirtilen 62 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/12.00)
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında üçüncü maçlar oynanacak. E Grubu'nda Sırbistan-Brezilya, İsviçre-Kosta Rika, F Grubu'nda Güney Kore-Almanya, Meksika-İsveç karşı karşıya gelecek.
(Moskova/Nizhny Novgorod/21.00/Kazan/Ekaterinburg/17.00) (Fotoğraflı)
2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'da sürüyor.
(Tarragona) (Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerde B Grubu'ndaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak.
(Nanjing/10.00) (Fotoğraflı)
4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş RMK Marine ile Galatasaray arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı siyah beyazlıların ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Üniversitelere milli savaş uçağı görevi
- TAI, başta Milli Muharip Uçak olmak üzere özgün projelerde kullanılacak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik akademik çalışmalara ve Ar-Ge projelerine destek verecek
- Bu kapsamda, uçak geliştirme döngüsünde önemli bir rol oynayan "deneysel aerodinamik" konusunda bir dizi çağrıya çıkıldı
(Göksel Yıldırım/Ankara)
2- İş sağlığı ve güvenliğine yeni eylem planı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni politikaların yer alacağı 2019-2023 dönemine ait İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı'nın hazırlıklarını hızlandırdı
- İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi esas alacak yeni eylem planı, maden, inşaat, tarım ve enerji gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlere yeni düzenlemeler getirecek
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç:
- "Tüm paydaşlarımızla iş sağlığı ve güvenliği konusunda birlikte hareket edilmesini ve teşebbüslerde bulunulmasını oldukça önemsiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün tabana yayılması bizim ana hedefimiz"
(Özcan Yıldırım/Ankara)
3- Karaciğerindeki kanser tümörünü özel tedavi ile küçülttüler
- İzmir'de cildindeki kanserli tümör karaciğerine sıçrayan hasta, kemoterapiye olumlu cevap vermeyince karaciğerine uygulanan özel bir yöntem sayesinde tedaviye yanıt verdi
- Karaciğere yüksek miktarda kemoterapi uygulayan doktorlar, bu sırada hastanın kanını da temizleyip vücuda vererek kanserli hücrenin yüzde 70 oranında küçülmesini sağladı
- Uzm. Dr. Utku Mahir Yıldırım: "Karaciğeri besleyen damarın içine bir mikro kateder koyuyoruz. Oradan çok yüksek miktarda kemoterapi ajanını veriyoruz. Bir yandan da karaciğerden gelen kanı özel kateder yardımıyla emiyoruz"
- Aysun Özüdoğru: "Bu tedavi benim için umut oldu. İşlem sırasında hiçbir sorun yaşamadım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum"
(Tezcan Ekizler/İzmir)
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