GÜNDEM / 27 Haziran 2018

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni politikaların yer alacağı 2019-2023 dönemine ait İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı'nın hazırlıklarını hızlandırdı

- Bu kapsamda, uçak geliştirme döngüsünde önemli bir rol oynayan "deneysel aerodinamik" konusunda bir dizi çağrıya çıkıldı

- TAI, başta Milli Muharip Uçak olmak üzere özgün projelerde kullanılacak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik akademik çalışmalara ve Ar-Ge projelerine destek verecek

- İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi esas alacak yeni eylem planı, maden, inşaat, tarım ve enerji gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlere yeni düzenlemeler getirecek

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç:

- "Tüm paydaşlarımızla iş sağlığı ve güvenliği konusunda birlikte hareket edilmesini ve teşebbüslerde bulunulmasını oldukça önemsiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün tabana yayılması bizim ana hedefimiz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Karaciğerindeki kanser tümörünü özel tedavi ile küçülttüler

- İzmir'de cildindeki kanserli tümör karaciğerine sıçrayan hasta, kemoterapiye olumlu cevap vermeyince karaciğerine uygulanan özel bir yöntem sayesinde tedaviye yanıt verdi

- Karaciğere yüksek miktarda kemoterapi uygulayan doktorlar, bu sırada hastanın kanını da temizleyip vücuda vererek kanserli hücrenin yüzde 70 oranında küçülmesini sağladı

- Uzm. Dr. Utku Mahir Yıldırım: "Karaciğeri besleyen damarın içine bir mikro kateder koyuyoruz. Oradan çok yüksek miktarda kemoterapi ajanını veriyoruz. Bir yandan da karaciğerden gelen kanı özel kateder yardımıyla emiyoruz"

- Aysun Özüdoğru: "Bu tedavi benim için umut oldu. İşlem sırasında hiçbir sorun yaşamadım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

