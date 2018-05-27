GÜNDEM / 27 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda ve Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenecek mitinglere katılacak. - Mitinglere AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da iştirak edecek. (Isparta/14.00/Balıkesir/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve Esnaf Odasını ziyaret edecek, Anemon Otel'de düzenlenecek iftar programına katılacak. (Eskişehir/13.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yimpaş AVM'de düzenlenecek AK Parti aday tanıtım programına katılacak. (Yozgat/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Romanspor-Kızıkspor maçını izleyecek, AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı ile AK Parti İl Başkanlığının iftar programına iştirak edecek. (Bursa/17.00/18.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile AK Parti Fındıklı İlçe Başkanlığının iftar programında yer alacak.

(Rize/13.00/19.40) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı Toplantısı ile Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti aday tanıtım toplantısına iştirak edecek, Gürün ilçesine ziyarette bulunacak. (Sivas/09.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Menderes, Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama, Aliağa ilçelerini ziyaret edecek, Çiğli Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın açılışında yer alacak. (İzmir/11.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenecek Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine iştirak edecek. (Ankara/12.05) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Göksun ve Elbistan ilçe seçim bürolarını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek. (Kahramanmaraş/13.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Hekimhan, Kuluncak, Darende ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek iftar programı ile ev toplantılarına katılacak

(Malatya/11.50-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, partisinin Hekimhan, Kuluncak ve Darende ilçe teşkilatlarını ve esnafı ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığının Muhtarlar İftar Programı'na katılacak. (Malatya/13.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı bağlantı yolları şantiyesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Kars-Ardahan-Iğdır İftar Buluşması'na ve Hazreti İmam Hasan'ın Doğum Günü Programı'na katılacak. (İstanbul/15.30-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "6. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Ödül Töreni"ne katılacak, İslam ülkelerinin büyükelçileriyle Başkanlık'ta düzenlenecek iftar programında bir araya gelecek.

(İstanbul/12.00/Ankara/20.14) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak hazırlık maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. - Milliler, müsabakanın son çalışmasını tesislerde yapacak. - İran Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Türkiye ile yapacakları özel maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/17.00/18.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Voleybol CEV Erkekler Altın Avrupa Ligi'nde Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak. (Maribor/21.00) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında TOFAŞ ile Anadolu Efes, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (Bursa/18.15) (Fotoğraflı) 4- Futbolda TFF 2. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor, Mersin Stadı'nda karşılaşacak. (Mersin/21.30) (Fotoğraflı) 5- Türkiye Basketbol 1. Lig play-off final serisi ikinci maçında Afyon Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji, Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Afyonkarahisar/18.00) 6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si koşulacak. (Monaco/16.10) 7- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ana tablo müsabakaları başkent Paris'te başlayacak. (Paris/12.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Kaçak geçiş cezalarına indirim yürürlükte - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon kere ihlal söz konusu. Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki bu anlamda cezai rakamlar da 950 milyon lira civarında" - "Dün yürürlüğe giren kanun ile karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 azaltılacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak cezalar düşecek" (Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- FETÖ firarisi eski başsavcı vekilinin kardeşi itirafçı oldu - Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği yapan ve 15 Temmuz darbe girişimin ardından meslekten ihraç edilen Fikret Seçen'in kardeşi avukat Faruk Seçen, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu

- Örgüte nasıl girdiğini anlatan, örgütte bulunduğu sıradaki tüm şahısların ismini veren ve onları teşhis edebileceğini belirten Seçen, ifadesinde FETÖ firarisi ağabeyi hakkında şunları söyledi: - ''Lise yıllarında bu yapı ile tanıştım. Abim Fikret, bu örgüte ait bir öğrenci evine beni götürdü" - "2014 Ağustos ayında abim, ByLock programını telefonuma yükledi. Aklıma kötü bir şey gelmedi. Bu programın kullanılması için birisinin seni eklemesi gerekiyormuş. Bu program üzerinden abim ile görüştüm. 2013 yılına kadar abimin avukatlığını yapmadım. Abimin avukatı Cemalettin Mutlu idi. (Futbolda şike kumpası davasının firari sanığı)" - "Abim açığa alındıktan sonra Belçika'ya gitti. Mail üzerinden haberleşiyorduk. ....@y...com adlı mail adresini kullanıyordu. Abim Fikret 2014 Ocak ayında Bank Asya'ya para yatırmam hususunda çok ısrar etti. Vadeli hesapta bulunan paramdan 100 bin TL'sini çekip, Bank Asya'ya yatırdım. Örgütün talimatından haberim yoktu" (Enes Can/İstanbul) 3- DEMOKRASİNİN İNFAZI 27 MAYIS - "15 Temmuz'da dış güçlerin etkisini bulmak zor değil"