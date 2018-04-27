GÜNDEM / 27 Nisan 2018

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Turizm İstişare Kurulu protokol imza töreni ve basın toplantısı ile "2019 Türkiye - Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu toplantısına katılacak, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile basın toplantısı düzenleyecek.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle düzenlenen "Yarını Kodlayanlar" projesinin tanıtım toplantısında konuşacak.

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da toplantıda yer alacak.

3- Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Pekin/Ankara)

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAI'de ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili incelemelerde bulunacak.

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmeye çalışılması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda başlanacak.

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, "IV. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"nun açılışında konuşacak, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak, Hunat Camisi'nde cuma hutbesi irad edecek, Suriye’nin Halep kentine Yardım tırları uğurlama törenine iştirak edecek.

- "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin TSK içindeki mensuplarının yargılandığı 102 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Mersin/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu çeyrek final serisinde Khimki-CSKA Moskova ve Real Madrid-Panathinaikos Superfoods maçları oynanacak.

(Moskova/20.00/Madrid/22.00)

5- TEB BNP Paribas İstanbul Cup, Garanti Koza Arena'da devam ediyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'ye "Stonehenge" modeli - Kültür ve Turizm Bakanlığı, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'de, İngiltere'deki ünlü "Stonehenge Tapınağı" modelinin bir benzerini uygulayacak

- Dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de, Stonehenge'de olduğu gibi milyonlarca ziyaretçinin belli bir noktaya kadar ring araçlarıyla gideceği, daha sonra yürüyerek tarihi alanın etrafını gezebileceği sistem kurulacak

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Havalimanları Çin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı

- Türkiye'de faaliyette bulunan havalimanları, 2007'den bu yılın ilk çeyreğine kadarki dönemde iç ve dış hatta 1 milyar 492 milyon 101 bin 719 yolcuya ev sahipliği yaptı