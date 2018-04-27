GÜNDEM / 27 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da toplantıda yer alacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Gaziemir'de Allianz İzmir Kampüsü açılış törenine katılacak.
(İzmir/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos AKKM'de Balkan Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Bursa/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle düzenlenen "Yarını Kodlayanlar" projesinin tanıtım toplantısında konuşacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Turizm İstişare Kurulu protokol imza töreni ve basın toplantısı ile "2019 Türkiye - Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu toplantısına katılacak, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAI'de ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili incelemelerde bulunacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, nisan ayı ekonomik güven endeksi, şubat ayı inşaat maliyet endeksi ve katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Beyaz Saray'da görüşecek.
(Washington)
3- Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Pekin/Ankara)
4- Filistinliler, Gazze sınırında İsrail işgaline karşı haftalık "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gerçekleştirecek.
(Gazze)
5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, "IV. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"nun açılışında konuşacak, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak, Hunat Camisi'nde cuma hutbesi irad edecek, Suriye’nin Halep kentine Yardım tırları uğurlama törenine iştirak edecek.
(Kayseri/09.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmeye çalışılması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda başlanacak.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin TSK içindeki mensuplarının yargılandığı 102 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek.
(İzmir / 09.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak Genç Türkiye Zirvesi Açılış Oturumu'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, Göztepe-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları yapılacak.
(Mersin/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu çeyrek final serisinde Khimki-CSKA Moskova ve Real Madrid-Panathinaikos Superfoods maçları oynanacak.
(Moskova/20.00/Madrid/22.00)
5- TEB BNP Paribas İstanbul Cup, Garanti Koza Arena'da devam ediyor.
(İstanbul) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'ye "Stonehenge" modeli - Kültür ve Turizm Bakanlığı, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'de, İngiltere'deki ünlü "Stonehenge Tapınağı" modelinin bir benzerini uygulayacak
- Dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de, Stonehenge'de olduğu gibi milyonlarca ziyaretçinin belli bir noktaya kadar ring araçlarıyla gideceği, daha sonra yürüyerek tarihi alanın etrafını gezebileceği sistem kurulacak
(Burcu Çalık/Ankara)
2- Havalimanları Çin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı
- Türkiye'de faaliyette bulunan havalimanları, 2007'den bu yılın ilk çeyreğine kadarki dönemde iç ve dış hatta 1 milyar 492 milyon 101 bin 719 yolcuya ev sahipliği yaptı
- Havalimanlarında söz konusu dönemde, yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Çin ile 1,3 milyarın üzerinde nüfusa sahip Hindistan'dan daha fazla yolcu misafir edildi
(İzzet Taşkıran / İstanbul)
3- Körfez ile ticaret krizlere rağmen hız kesmedi
- Türkiye'nin Ortadoğu ve Körfez ülkeleriyle ticareti, bölgede yaşanan diplomatik krizlere ve çatışmalara rağmen artmaya devam ediyor
- Ortadoğu bölgesiyle ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,1 artarak 56,4 milyar dolara ulaştı
- Türk müteahhitleri geçen yıl Ortadoğu coğrafyasında toplam 5,2 milyar dolar tutarında 56 proje üstlendi
(Dilara Zengin/Ankara)
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