GÜNDEM / 27 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da
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- Başkan Erdoğan, BRICS Outreach Çalışma Toplantısı ile öğle yemeğine iştirak edecek.
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- BRICS Zirvesi'ne katılım sağlayan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan, Hyatt Regency Otel'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarıyla akşam yemeğinde buluşacak.
(Johannesburg) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'ne katılacak.
(Kırıkkale/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, turizm sektörü ve STK temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek ve İbradı Sarı Hacılar köyüne ziyarette bulunacak.
(Antalya/09.00/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.
(Arjantin)
2- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk olacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, 2017 yılı hanehalkı tüketim harcamaları ile bu yılın mayıs ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında 18. cuma gösterileri takip edilecek.
(Gazze) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak, Merkez Sahil Camisi'nde hutbe irat edecek.
(Rize/09.15/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- FETÖ davaları
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- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
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- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
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- Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Sakarya'da, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya / 09.00)
SPOR
1- Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası, İstanbul'da başlayacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Fransa Bisiklet Turu, 19. etapla devam edecek.
ÖZEL HABER
1- AB-ABD görüşmesi tansiyonu düşürdü, sorunu çözmedi
- ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında ticari gerginliği çözmek için gerçekleştirilen görüşme taraflar arasındaki tansiyonu düşürdü ancak soruna kalıcı bir çözüm ortaya çıkarmadı
- Trump görüşmeyle birlikte AB'nin daha fazla enerji ve tarım ürünü satın almasını sağladı
- AB ise kritik olan otomotiv sektörüne bir süre gümrük vergisi uygulanmamasını garantiledi
- Görüşme, Trump'ın iç siyasette karşılaştığı sıkıntılara karşı elini güçlendirirken, görev süresi sona yaklaşan Juncker'e de siyasi miras bırakma imkanı sağladı
(Ata Ufuk Şeker-Şerife Çetin / Brüksel)
2- Türkiye'nin yeni turizm markası "Frigya Vadileri" olacak
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- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip 506 kilometrelik Frigya Vadileri'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak uluslararası alanda tanıtımı için harekete geçti
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- "İkinci Kapadokya" olarak da anılan bölgenin tanıtımına yönelik planlamalar çerçevesinde İsviçre, İtalya, Polonya, Almanya ve Çin'den gelen yabancı basın mensupları ile sosyal medya fenomenleri dört gün süresince burada ağırlanacak
- Yabancı konuklar Frigya Krallığı'nın başkenti Gordion, Kral Midas'ın mezarı, "Yazılıkaya Midas Anıtı" gibi bölgenin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde tanıma imkanını yakalayacak
(Burcu Çalık / Ankara)
3- Freskli travertenler 1500 yıllık uykudan uyandı
- Laodikya Antik Kenti'nde, milattan sonra 494 yılında meydana gelen depremde yıkılan freskli 1800 yıllık traverten bloklar bulundu
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- Antik döneme ait freskli mermer duvarın, yıkıldığı şekliyle toprağın 7 metre altında korunmuş halde bulunması arkeoloji dünyasında heyecan yarattı
- Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek:
- "11 metre yüksekliğinde ve 265 metre uzunluğundaki, depremde doğuya doğru sıralı olarak yıkılmış olan traverten blokların iç kısmının tamamen fresklerle süslenmiş olduğunu tespit ettik. Depremde yıkılan 9 sıra halindeki duvarı, üzerine yığılan molozlar sayesinde olduğu gibi korunmuş olarak bulduk"
(Mustafa Değirmencioğlu / Denizli)
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