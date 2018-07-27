GÜNDEM / 27 Temmuz 2018

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, turizm sektörü ve STK temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek ve İbradı Sarı Hacılar köyüne ziyarette bulunacak.

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında ticari gerginliği çözmek için gerçekleştirilen görüşme taraflar arasındaki tansiyonu düşürdü ancak soruna kalıcı bir çözüm ortaya çıkarmadı

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- "İkinci Kapadokya" olarak da anılan bölgenin tanıtımına yönelik planlamalar çerçevesinde İsviçre, İtalya, Polonya, Almanya ve Çin'den gelen yabancı basın mensupları ile sosyal medya fenomenleri dört gün süresince burada ağırlanacak

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip 506 kilometrelik Frigya Vadileri'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak uluslararası alanda tanıtımı için harekete geçti \

- AB ise kritik olan otomotiv sektörüne bir süre gümrük vergisi uygulanmamasını garantiledi

(Burcu Çalık / Ankara)

3- Freskli travertenler 1500 yıllık uykudan uyandı

- Laodikya Antik Kenti'nde, milattan sonra 494 yılında meydana gelen depremde yıkılan freskli 1800 yıllık traverten bloklar bulundu

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- Antik döneme ait freskli mermer duvarın, yıkıldığı şekliyle toprağın 7 metre altında korunmuş halde bulunması arkeoloji dünyasında heyecan yarattı

- Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek:

- "11 metre yüksekliğinde ve 265 metre uzunluğundaki, depremde doğuya doğru sıralı olarak yıkılmış olan traverten blokların iç kısmının tamamen fresklerle süslenmiş olduğunu tespit ettik. Depremde yıkılan 9 sıra halindeki duvarı, üzerine yığılan molozlar sayesinde olduğu gibi korunmuş olarak bulduk"

(Mustafa Değirmencioğlu / Denizli)

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