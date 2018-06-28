GÜNDEM / 28 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin sandık kurulu tutanakları ve kararlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulları tarafından saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı'na katılacak.
(Ankara/11.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Fatih, Eyüp, Sultangazi, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(İstanbul/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şehit Jandarma Er Erdem Ay'ın cenaze törenine iştirak edecek.
(Düzce/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret edecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini, nisan ayı inşaat maliyet endeksini ve nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtay İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Verimlilik Kontrolü Projesi Açılış Sempozyumu"na katılacak.
(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması G ve H gruplarındaki üçüncü maçlarla tamamlanacak. G Grubu'nda Panama-Tunus, İngiltere-Belçika, H Grubu'nda ise Japonya-Polonya, Senegal-Kolombiya karşı karşıya gelecek.
(Saransk/Kaliningrad/21.00/Volgograd/Samara/17.00) (Fotoğraflı)
2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor. (Fotoğraflı)
3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Ankara Spor Salonu'nda Ukrayna ile karşılaşacak.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerde B Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
(Nanjing/10.00)
ÖZEL HABER
1- Kahraman polisler, havalimanında çalışmaktan vazgeçmiyor
- İki yıl önce Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısında yaptıkları müdahalelerle birçok yolcunun hayatını kurtarmaya vesile olan, bu sırada yaralanan polis memurları Yasin Durna ve Ahmet Berker, tedavi sürecinin ardından görevlerine döndü
- Polis memurları Durna ile Berker, başka yere tayin olma imkanı bulunmasına rağmen kendi istekleriyle yine havalimanında çalışmayı sürdürüyor
- Polis memuru Berker:
- "Sanki o olay hiç olmamış gibi, mesleğime devam ederek, çalışmayı sürdürüyorum."
- Polis memuru Durna:
- "Havalimanıyla kendimi özdeşleştiriyorum. Bunun için burada çalışmaya devam etmek istedim."
(İzzet Taşkıran / İstanbul)
2- Yargıtaydan tecavüz davasında tartışmalı "temyiz hakkı" kararı
- Yargıtay, 11 yaşında cinsel istismara uğrayan çocuğa atanan CMK avukatının, beraat eden sanık hakkındaki temyiz talebini, annesinin sanıktan şikayetçi olmaması nedeniyle kabul etmedi
- Dairenin bu kararına, karşı oy yazıldı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da "annenin şikayetten vazgeçmesi, çocuğa atanan zorunlu avukatın davaya katılma veya temyiz hakkını kullanmasına engel olmaz" gerekçesiyle karara itiraz etti
- Hukuki tartışmaya son noktayı koyan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, çocuğun kanuni temsilcisi annesinin sanıktan şikayetçi olmadığını beyan edip davaya katılmaması karşısında, CMK uyarınca barodan görevlendirilen avukatın çocuk adına davaya katılmayı isteme hakkı bulunmadığına hükmetti
- Anne ile zorunlu avukatın beyanlarının çelişmesi halinde annenin beyanlarına üstünlük sağlanması gerektiği belirtilerek, mağdurun menfaati ile annenin çatışması durumunda ise küçüğe kayyım atanması gerektiğine karar verildi
(Ferdi Türkten/Aylin Sırıklı Dal/Ankara)
3- GRAFİKLİ - Meyve ihracatı ikiye katlandı
- Türkiye'nin ocak-mayıs döneminde yaptığı taze meyve ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artışla 271 milyon dolar rakamına ulaşıldı
- Kiraz, kayısı, nektarin, şeftali ve çileğin sırtladığı ihracatın yaz ve sonbaharda toplanacak diğer ürünlerle artışını sürdürmesi bekleniyor
- Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: "Türk meyvelerini dünya çapında birer marka haline getirmeyi hedefliyoruz"
(Tolga Albay / İzmir)
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