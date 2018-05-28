GÜNDEM / 28 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Stadyumu'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek. (Manisa/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya gelecek. (Ankara/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odasını ziyaret edecek, iftar programına katılacak, NTV canlı yayınında soruları cevaplayacak. (Ankara/12.00/19.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelecek. (Yozgat/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Necatibey Eğitim Fakültesi önünde açıklama yapacak, Balıkesir ve Çanakkale mitinginde konuşacak. (Balıkesir/13.00/14.00/Çanakkale/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, partisinin Seçim İşleri Başkanlığınca düzenlenecek "İl Eğitimci ve Hukukçuları Toplantısı"nda konuşacak. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Memur-Sen'in iftar programı ile partisinin kadın kolları toplantısına katılacak, seçim çalışmalarında bulunacak. (Malatya/18.30-22.20) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adnan Menderes Üniversitesince düzenlenecek "Darbe Sempozyumu"nun açılışına katılacak. (Aydın/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yazıhan, Arapgir ve Arguvan'da AK Parti ilçe teşkilatı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak. (Malatya/12.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri ve AB Bakanlarının katılacağı Dışişleri Konseyi toplanacak. (Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 458 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davaya Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İran Milli Futbol Takımı'yla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş ile Banvit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/20.45) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Hasankeyf'te eser taşıma çalışmaları bu yıl tamamlanacak

- Türkiye'de ilk defa uygulanan projeyle geçen yıl baraj gölü alanından çıkarılıp 2 kilometre taşınarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilen Zeynel Bey Türbesi'nin ardından yöredeki diğer tarihi eserlerin korunması ve taşınması için çalışmalar sürüyor

- DSİ Genel Müdürü Murat Acu:

- "Kültürümüze, tarihimize sahip çıkarken enerji açığımızı da önemli ölçüde kapatacak projeye imza atmanın heyecanını yaşıyoruz"

- "Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması ziyaretçi sayısını artırmıştır. İnşallah Hasankeyf'te her şey çok daha güzel olacak" (Selman Tür/Batman) 2- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS GRAFİKLİ - Döverek öldürdüler, "kalp krizi" dediler

- Cumhuriyet tarihinin 27 Mayıs 1960'taki ilk darbesinin ardından Yassıada'da tutuklu 9 ismin ölümü, adadaki işkenceye varan kötü muamele iddiaları nedeniyle şüpheli bulunuyor

- Yassıada'daki Demokrat Parti'nin Ermeni milletvekillerinden Zakar Tarver, ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklanmasına rağmen, pek çok tanığın ifadesine göre görevli subaylar tarafından dövülmesi sonucu yaşamını yitirdi

- Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay, "Celal Bayar ve Adnan Menderes size öğrencilere ateş et emrini verdi ama siz ateş etmediniz değil mi?" sorusuna istenilen cevabı vermemesi nedeniyle çeşitli işkencelere maruz kalıp hayatını kaybetti