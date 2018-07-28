GÜNDEM / 28 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak resmi ziyaret için Zambiya'ya geçecek.
- Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'na ziyarette bulunacak.
- Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Lungu, anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.
- Cumhurbaşkanı Lungu tarafından Taj Pamodzi Otel'de onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Başkan Erdoğan, Zambiya Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde’ye nezaket ziyaretinde bulunacak.
(Lusaka) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı Valiliği ve Belediyesi ile Kastamonu Valiliği ve Belediyesini ziyaret edecek.
(Çankırı/15.00/15.45/Kastamonu/17.30/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Karabağlar kentsel dönüşüm alanında incelemede bulunacak.
(İzmir/12.15/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Doğanşehir ve Akçadağ ilçe teşkilatları, belediyeleri ve kaymakamlıklarını ziyaret edecek, Yeşilyurt Belediyesi Dilek Halı Sahası'nın açılışına katılacak.
(Malatya/10.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, La Rural Kongre Merkezi'ndeki Uluslararası Hayvancılık, Tarım ve Sanayi Fuarı'na katılacak, San Martin Sarayı'ndaki G20 Tarım Bakanları basın toplantısına iştirak ederek ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Arjantin)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde yaşananlar takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.
(Rize/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavları'nın 1. ve 2. oturumları yapılacak.
(10.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası, Hasan Doğan Spor Salonu'nda devam ediyor.
(İstanbul/11.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Almanya ile karşılaşacak.
(Ventspils/14.00)
3- Fransa Bisiklet Turu, 20. etapla devam edecek.
ÖZEL HABER
1- UNESCO'da kent ölçeğindeki tek mirasımız: "Safranbolu"
- Osmanlı döneminden kalma ahşap evleri, cami, han, hamam, köprü, çeşme ve lonca çarşıları gibi tarihi eserlerin kent ölçeğinde korunmasıyla ünlenen UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında bulunuyor
- Türkiye'de kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olma özelliğiyle ön plana çıkan Safranbolu, "açık hava müzesi" olarak anılıyor
- Türk kent kültürünün en önemli yapı taşları olan ve zamanla terk edilen tarihi konakların, anıt eserlerin restore edilerek topluma kazandırılması sonucu turizmde yaşanan artışla adeta kimlik değiştiren ilçeyi yılda yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor
(Ahmet Özler/Karabük)
2- Birinci Dünya Savaşı'nın tarihi belleği, Devlet Arşivlerinde korunuyor
- Birinci Dünya Savaşı'na ait çok özel belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle muhafaza ediliyor
- Osmanlı arşivlerinde saklanan belgelerde savaşa ve bu dönemin toplumsal olaylarına dair önemli bilgiler yer alıyor
- 7 Ağustos 1914'ten itibaren gazete ve dergilerde harp haberlerine sansür uygulanacağı hakkında ilan ile ordunun teçhizat ve gıda ikmali gibi konulardaki belgeler de tarihe ışık tutuyor
- Meclis-i Vükela kararıyla savaş ilan eden Osmanlı Devleti'nin 1 Kasım 1914 tarihli kararı ve dünya Müslümanlarının desteğini sağlamak üzere yayımladığı cihat fetvası da arşivlerde koruma altında
(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)
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