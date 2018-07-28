GÜNDEM / 28 Temmuz 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Karabağlar kentsel dönüşüm alanında incelemede bulunacak.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı Valiliği ve Belediyesi ile Kastamonu Valiliği ve Belediyesini ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Lungu, anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde yaşananlar takip ediliyor.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, La Rural Kongre Merkezi'ndeki Uluslararası Hayvancılık, Tarım ve Sanayi Fuarı'na katılacak, San Martin Sarayı'ndaki G20 Tarım Bakanları basın toplantısına iştirak ederek ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Doğanşehir ve Akçadağ ilçe teşkilatları, belediyeleri ve kaymakamlıklarını ziyaret edecek, Yeşilyurt Belediyesi Dilek Halı Sahası'nın açılışına katılacak.

- Türk kent kültürünün en önemli yapı taşları olan ve zamanla terk edilen tarihi konakların, anıt eserlerin restore edilerek topluma kazandırılması sonucu turizmde yaşanan artışla adeta kimlik değiştiren ilçeyi yılda yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor

- Osmanlı döneminden kalma ahşap evleri, cami, han, hamam, köprü, çeşme ve lonca çarşıları gibi tarihi eserlerin kent ölçeğinde korunmasıyla ünlenen UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında bulunuyor

(Ahmet Özler/Karabük)

2- Birinci Dünya Savaşı'nın tarihi belleği, Devlet Arşivlerinde korunuyor

- Birinci Dünya Savaşı'na ait çok özel belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle muhafaza ediliyor

- Osmanlı arşivlerinde saklanan belgelerde savaşa ve bu dönemin toplumsal olaylarına dair önemli bilgiler yer alıyor

- 7 Ağustos 1914'ten itibaren gazete ve dergilerde harp haberlerine sansür uygulanacağı hakkında ilan ile ordunun teçhizat ve gıda ikmali gibi konulardaki belgeler de tarihe ışık tutuyor

- Meclis-i Vükela kararıyla savaş ilan eden Osmanlı Devleti'nin 1 Kasım 1914 tarihli kararı ve dünya Müslümanlarının desteğini sağlamak üzere yayımladığı cihat fetvası da arşivlerde koruma altında

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

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