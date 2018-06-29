GÜNDEM / 29 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile AK Parti Develi, Yahyalı, İncesu ve Yeşilhisar ilçe teşkilatlarına ziyarette bulunacak. (Kayseri/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Güngören, Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek. (İstanbul/15.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından milletvekili mazbatasını alacak, İscehisar, Şuhut ve İhsaniye'de temaslarda bulunacak. (Afyonkarahisar/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 37. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek. (İstanbul/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Açılış Konferansı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Belçika'daki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak. (Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - Kapatılan Bank Asya'nın A grubu hissedarı 62 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonunda devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 101 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Adana'da 91 sanıklı FETÖ'nün emniyet yapılanması davasının görülmesine devam edilecek. (Adana/09.30) SPOR 1- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor. (Tarragona) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Liselerde kapasite yüzde 20'ye yakın artırıldı - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin: - "Yeni açılan okul türlerini ortaöğretim kurumlarına öncelik verecek şekilde planladık ve geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20'ye yakın bir kapasite artırımı söz konusu oldu. Okullarımızın planlamasını buna göre yaptık" - "Geçmiş yıllara oranla velilerimizin, çocuklarının yerleşemeyeceğine dair endişeye kapılmalarını gerektirecek bir durum kesinlikle yoktur" - "Bu yıl ilk süreçte yüzde 90'dan daha yüksek bir oranı yerleştireceğimizi öngörüyoruz"

- "Sınavlı okullarımız kadar sınavsız okullarımızı da coğrafi, pedagojik ve altyapı açısından adil bir biçimde planladık" - "Her ildeki okulumuzun yüzdelik dilimini kayıt ekranı açıldığında ilan etmiş olacağız" (Selma Kasap-Ahmet Sertan Usul/Ankara) 2- "Genç vekil" Kadak, hayallerini ve hedeflerini anlattı - TBMM'ye giren en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak: - "Eskiden projelerle Rümeysa Kadak olarak 300 kişiyi etkileme şansına sahiptim. Şimdi 3 milyon genci etkileme şansına sahibiz. Bu çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir heyecan aynı zamanda. Ben, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşunda çalışmaya gidiyorum aslında" - "Gençleri toplumdan çok izole görmememiz lazım. Gençler sadece gençlik projeleriyle motive olmuyor. Gençleri bugün elektrikli arabalar, nükleer santral, Marmaray Projesi, Avrasya Tüneli gibi projeler de çok heyecanlandırıyor. Belki de AK Parti'nin gençler tarafından en çok oy alan parti olmasının sebebi de biraz bu, birçok alanda yaptığı heyecan verici projeler"