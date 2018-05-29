GÜNDEM / 29 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programına katılacak, Çorlu Heykel Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek. - Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'na iştirak edecek. (İstanbul/13.00/Tekirdağ/17.00/İstanbul/20.34) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Siirt Kent Meydanı ile Şırnak Adliye Meydanı'nda mitinglere katılacak, valilikleri ziyaret edecek (Siirt/14.00/15.45/Şırnak/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Arsan Otel'de iftar programına katılacak. (Kahramanmaraş/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Başkentte bulunan Erzurum derneklerini ziyaret edecek, Etimesgut'ta esnaf ve pazar yeri ziyaretlerinde bulunacak, Olurlular Derneğinin iftarına katılacak.

(Ankara 12.00-20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle buluşacak, çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunacak, Şehit Zeki Uğur Kapalı Pazar Alanı'ndaki iftar programının ardından Yıldırım Parkı'nda halkla bir araya gelecek. (Bursa/13.30-23.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazar, Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki seçim irtibat bürolarının açılışlarına katılacak. (Rize/14.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İBB Avcılar Deniz Köşk Davet Salonu'nda Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneğinin (DERSİAD) iftar programına iştirak edecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Havza ilçesinde, Belediye, Kaymakamlık, Muhtarlar Derneği, Ticaret Odası, devlet hastanesi ve Ziraat Odasını ziyaret edecek. (Samsun/13.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik ziyaretinin ardından DSİ tesislerinin toplu temel atma ve açılış törenine katılacak.

(Kırklareli/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhuriyet Meydanı ile Borçka Belediyesi önünde miting yapacak. (Trabzon/14.00/Artvin/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da seçim çalışmalarında bulunacak. (Malatya/13.15-21.20) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şehit ve gazi yakınları ile iftar programına katılacak, Denizli İhracatçılar Birliği mensuplarıyla bir araya gelecek. (Denizli/20.24/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci esnafı ziyaret edecek, lisanslı depoculuk kuruluşu imza töreni ile Malatya Ticaret Borsasının iftar programına katılacak. (Malatya/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnaf ziyareti ve muhtarlar ile toplantı yapacak. (Bayburt/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- TÜİK, mart ayı katı yakıtlar istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi ile bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daki Solingen Faciası'nın 25. yılı dolayısıyla Düsseldorf ve Solingen'de iki ayrı törene katılacak, ardından Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşecek. (Düsseldorf-Solingen) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Birleşmiş Milletler gözetiminde Fransa'da Libya konulu konferans düzenlenecek, konferansın sonunda yapılacak basın toplantısında üzerinde anlaşılan bildirinin içeriği açıklanacak. (Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Sayıştayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyaret edilecek, Sayıştayda etkinlik düzenlenecek. (Ankara/10.00/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 458 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30) - FETÖ'nün Düzce'deki çatı yapılanması davasında 27'si tutuklu 77 sanığın yargılanması sürecek. (Düzce/10.30) - FETÖ'nün Bolu'daki çatı yapılanması davasında 34’ü tutuklu 119 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Bolu/11.00) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. (İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ın Kraljevo şehrinin ev sahipliği yapacağı 3. hafta ilk maçında Belçika ile karşılaşacak. (Kraljevo/18.00) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında TOFAŞ ile Anadolu Efes, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (Bursa/20.45) (Fotoğraflı) 4- Okçular Vakfı tarafından, vakıf tesislerinde düzenlenen 6. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erecek. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER

1- Meyve ve sebze alışverişine "cep"ten denetim

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi için 'Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik"

- "Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim zamanını ve üretim yöntemini öğrenebilecek"

- "Tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve aradaki diğer el değiştirmelerde değişen fiyatı anlayabilecek"

(Deniz Çiçek/Ankara) 2- NATO yeni karargahının kapılarını AA'ya açtı

- NATO, Brüksel'de geçen ay faaliyete geçen yeni karargahının kapılarını AA'ya açtı

- Üstün teknolojiyle donatılmış yeni binanın yaklaşık 1,17 milyar avroya mal oldu

- Yeni karargahın bin 365 ofisli ana binasında yaklaşık 4 bin 200 kişi çalışıyor

- NATO'nun yeni evi, tüm güvenlik tehditlerine karşı koruma altında (Şerife Çetin / Brüksel)