GÜNDEM / 29 NİSAN 2018

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Artvin Siyaset Akademisi'nin kapanış dersine katılacak.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak, Atatürk Havalimanı'ndan Özbekistan'a hareket edecek.

- Tekler finalinde Fransız Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

1- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasına Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

- Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, bu yılın ilk üç ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 425 milyon liraya yaklaştı

- "Özelleştirme ihaleleriyle bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerce temin edilecek krediler de kapsam dışı olacak"

- "Buna göre, devletin alım garantisi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında kullanılacak döviz kredilerinde, döviz geliri şartı aranmayacak"

- "Büyümeye katkı sağlayacak yatırımların önünü açmak ve bu alanlara yatırım yapacak şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla dövizle borçlanmaya sınırlama getiren düzenlemeye yeni istisnalar getirdik"

- Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollardan, saniyede yaklaşık 55 lira gelir elde edildi

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle altının gram fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesi olan 171,4 lirayı gördü

- AA Finans Analisti İslam Memiş:

- "Seçim sonrası siyasi istikrarın devamı halinde döviz ve altın fiyatlarında düşüşler görülebilir. Dolar kuru, düşüş trendine girerse altının gram fiyatı 165 lira seviyesine kadar gerileyebilir"

- GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan:

-"Altının gram fiyatı 173,6 liranın altında kalmayı sürdürmesi durumunda, 171 lira başta olmak üzere 168,30 ve 165 lira destek noktalarına kadar gerileyebilir"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)

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