GÜNDEM / 29 NİSAN 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak, Atatürk Havalimanı'ndan Özbekistan'a hareket edecek.
(İstanbul/11.00/14.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki "Anadolu Medyası Buluşuyor" etkinliğinde konuşacak, "Anadolu Basın/Medya temsilcileri soruyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cevaplıyor" oturumunda soruları yanıtlayacak.
(Muğla/11.00/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Artvin Siyaset Akademisi'nin kapanış dersine katılacak.
(Artvin/09.45/10.30/11.00)
2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.
(Erzurum/13.30)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağaç Dikim Töreni"nde yer alacak.
(Kayseri/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasına Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Malatya/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Trabzonspor-Darüşşafaka, Banvit-Anadolu Efes, Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece ve TOFAŞ-Eskişehir Basket maçlarıyla tamamlanacak.
(Trabzon/13.00/Balıkesir/15.15/Giresun/17.00/Bursa/19.30)
3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, çiftler ve teklerde final müsabakalarıyla Garanti Koza Park'ta sona erecek.
- Tekler finalinde Fransız Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.30/17.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta, 4 maçla tamamlanacak.
5- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 33. hafta müsabakaları yapılacak.
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'si koşulacak.
(Bakü/15.10)
ÖZEL HABER
1- Dövizle borçlanmaya "yatırım" ayarı
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
- "Büyümeye katkı sağlayacak yatırımların önünü açmak ve bu alanlara yatırım yapacak şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla dövizle borçlanmaya sınırlama getiren düzenlemeye yeni istisnalar getirdik"
- "Buna göre, devletin alım garantisi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında kullanılacak döviz kredilerinde, döviz geliri şartı aranmayacak"
- "Özelleştirme ihaleleriyle bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerce temin edilecek krediler de kapsam dışı olacak"
(Zeynep Akyıl/Ankara)
2- Köprü ve otoyollar saniyede 55 lira kazandırdı
- Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, bu yılın ilk üç ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 425 milyon liraya yaklaştı
- Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollardan, saniyede yaklaşık 55 lira gelir elde edildi
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
3- Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle altının gram fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesi olan 171,4 lirayı gördü
- AA Finans Analisti İslam Memiş:
- "Seçim sonrası siyasi istikrarın devamı halinde döviz ve altın fiyatlarında düşüşler görülebilir. Dolar kuru, düşüş trendine girerse altının gram fiyatı 165 lira seviyesine kadar gerileyebilir"
- GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan:
-"Altının gram fiyatı 173,6 liranın altında kalmayı sürdürmesi durumunda, 171 lira başta olmak üzere 168,30 ve 165 lira destek noktalarına kadar gerileyebilir"
(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)
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