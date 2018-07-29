GÜNDEM / 29 Temmuz 2018

2- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

- Turnuvanın üçüncü ve son gününde erkekler serbest stilde 61, 70, 79, 92 ve 125, kadınlarda da 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Doğu ve Güneydoğulu öğrencilere yönelik "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampının Haliç Kongre Merkezi'ndeki kapanış programına katılacak.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıklarını açıklamalarına rağmen genel merkez yöneticileri, sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor

- "Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek"

4- Bu yıl 105. kez düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, Houilles ile Paris arasındaki 116 kilometrelik 21. etapla sona erecek.

3- Trabzonspor, kulübün kuruluşunun 51. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Medical Park Stadı'nda taraftarlarıyla buluşacak, Samsunspor ile dostluk maçı yapacak.

- CHP Tüzüğü gereği 15 günlük sürede toplanan imzaların bir hafta içinde parti genel merkezine ulaştırılması, yeterli imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor

- Partide yeterli imzanın toplanıp toplanamayacağı merak konusu olurken bazı kesimler tarafından sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor

(Barış Gündoğan/Ankara)

3- İstanbul, altın saklamada dünyanın merkezi olabilir

- İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen:

- "Dünyanın altın merkezi olarak İstanbul'u konumlamak için altın ile ilgili bütün kurumların birlikte çalışması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, Borsa İstanbul, İstanbul Altın Rafinerisi, Takasbank, SPK gibi kurumların yetkililerinden Altın Kurulu oluşturulması atılacak adımları hızlandıracaktır. Sistem oluşturulsa ülkeler altınlarını İngiltere'de tutmak yerine Türkiye'de tutabilir"

- "Düğün sezonunda İAR'ın gram altın üretimi arttı. Piyasa mayıs, haziran aylarında durağandı, şu anda tam tersi gram altın talebinde hareket var. Orta seviyedeki gelirlinin bile bir düğüne çeyrek altın götürmesi zorlaştı"