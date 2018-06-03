GÜNDEM / 3 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır İstasyon Caddesi'nde gerçekleşecek mitingde halka hitap edecek, TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Diyarbakır/16.30/19.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kuzeykent Meydanı'nda düzenlenecek Kastamonu mitingine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
- Yıldırım, Kent Meydanı'ndaki Karabük mitinginde halka seslenecek, Valiliğe ziyarette bulunacak ve İstanbul Wow Hotel'deki EKEV ve ERSİAD'ın iftarına iştirak edecek.
(Kastamonu/13.00/15.00/Karabük/16.00/17.30/İstanbul/20.38) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK'ler, iş dünyası temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek ve iftar programına katılacak.
(Çanakkale/12.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat Havalimanı Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Yozgat/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ile ilçedeki bazı STK'leri ve esnafı ziyaret edecek, Atakent Mahallesi Akasya 2 Sokak'ta düzenlenecek iftara katılacak, Arnavutköy ilçesinde kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Erzurumlular Derneği'nin sahur programına iştirak edecek.
(İstanbul/12.30/20.00/22.00/23.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sultangazi ilçesinde lokal açılışı yapacak, partisinin kadın kolları ile bir araya gelecek, aile ziyaretlerinde bulunacak, seçmen taramasının ardından esnafı ziyaret edecek, partisinin gençlik kolları ile çay sohbeti yapacak, 'AK Çadır'ı ziyaret edecek, Doğu ve Güneydoğu'dan gelen vatandaşlarla sahur yapacak.
(İstanbul/ 14.00-23.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği ziyaretin ardından yapımı süren spor tesisi inşaatlarında incelemelerde bulunacak, Karaağaç Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Kapaklı ilçesinde iftara katılacak.
(Tekirdağ/15.00/15.45/20.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Şehit Aileleri, Gazi ve Aileleri ile İftar Programı"na iştirak edecek.
(Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gazeteci Niyazi Kara'nın annesinin Ulu Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazına katılacak, esnaf ziyareti sonrasında Dulkadiroğlu ile Türkoğlu seçim bürolarını ziyaret edecek, Çınaraltı restoranda düzenlenen iftara ve Genişletilmiş SKM toplantısına katılacak.
(Kahramanmaraş/12.30-19.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, MADEF'i, Pütürge Şalyan Derneği'ni, Kale Kesrin Derneği'ni, Pütürge Çevre köylerini ve Pütürge Poskran Derneği'ne ziyarette bulunup, Pütürge Üran Derneği'nin Esenler Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği iftara iştirak edecek.
(İstanbul/14.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Zeytinburnu'nda düzenlenecek mitinglere katılacak.
(İstanbul/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, merkez mahalle başkanları ile toplantı yapacak, BBP teşkilatları ve gençlerle buluşacak, Fatih Mahallesi iftarına katılacak.
(Denizli/14.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yenice, Yaygın, Tokluca, Çolaklı, Selvidağ, Kapıkaya ve Bulutlu mahallelerine ziyarette bulunacak.
(Malatya/11.15-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Niğde Otoyolu şantiyesinde incelemeler yapacak, esnaf ile Atatürk Sahil Parkı'na ziyarette bulunacak, iftar davetine iştirak edecek.
(Ankara/18.00-20.18) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadı'nda antrenman yapacak, Cenevre kentinden Moskova'ya gidecek.
(Nyon/12.00/Cenevre/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulunun ikinci ve son gününde, mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç başkanlık için yarışacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.
(Mugello/15.00)
ÖZEL HABER
1- Enflasyonla mücadeleye Maliye desteği
- Maliye Bakanı Naci Ağbal:
- "Enflasyonla mücadele için bütçede gerekli sıkılaşmayı yapacağız"
- "Merkez Bankası ile çok yakın iş birliğimiz var. Kamu fiyat ayarlamalarının enflasyonist baskı yaratmaması, özellikle vergi ayarlamalarıyla enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında, imkanlarımız çerçevesinde, vergi indirimleri yapmak dahil her türlü tedbiri alacağız"
- "Nihai amaç, bütçe dengesinde sahip olduğumuz kazanımları aynen korumak ve devam ettirmek, bütçe disiplini üzerinden enflasyonla mücadeleye katkı vermek, cari açığı aşağı çekmek"
(Deniz Çiçek/Ankara)
2- DSİ'den baraj göllerine her yıl milyonlarca balık
- DSİ, popülasyonu artırmak ve bölge halkına ek gelir sağlamak için her yıl ortalama 31 milyon yavru balığı baraj göllerine bırakıyor
- Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonunda en çok üretim, 8 milyon yavru balıkla Atatürk Barajında yapılıyor
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:
- "DSİ bünyesinde faaliyet gösteren balık üretim istasyonları ile hem vatandaşlarımızın ekonomik kazanç elde etmelerini sağlıyor hem de ülke ekonomisine muazzam bir katkı veriyoruz"
(Tezcan Ekizler/İzmir)
3- Külliye'nin bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbecilerin hedefleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yönelik bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarma Genel Komutanlığı karargahının yüksek çözünürlükteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, darbeci pilot birer dakika arayla Külliye kavşağına iki bomba atıyor
(Tanju Özkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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