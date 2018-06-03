GÜNDEM / 3 Haziran 2018

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK'ler, iş dünyası temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek ve iftar programına katılacak.

- Yıldırım, Kent Meydanı'ndaki Karabük mitinginde halka seslenecek, Valiliğe ziyarette bulunacak ve İstanbul Wow Hotel'deki EKEV ve ERSİAD'ın iftarına iştirak edecek.

(Yozgat/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ile ilçedeki bazı STK'leri ve esnafı ziyaret edecek, Atakent Mahallesi Akasya 2 Sokak'ta düzenlenecek iftara katılacak, Arnavutköy ilçesinde kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Erzurumlular Derneği'nin sahur programına iştirak edecek.

(İstanbul/12.30/20.00/22.00/23.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sultangazi ilçesinde lokal açılışı yapacak, partisinin kadın kolları ile bir araya gelecek, aile ziyaretlerinde bulunacak, seçmen taramasının ardından esnafı ziyaret edecek, partisinin gençlik kolları ile çay sohbeti yapacak, 'AK Çadır'ı ziyaret edecek, Doğu ve Güneydoğu'dan gelen vatandaşlarla sahur yapacak.

(İstanbul/ 14.00-23.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği ziyaretin ardından yapımı süren spor tesisi inşaatlarında incelemelerde bulunacak, Karaağaç Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Kapaklı ilçesinde iftara katılacak.