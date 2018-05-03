GÜNDEM / 3 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’deki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye hareket edecek. (Seul) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Ichiro Aisaway, Cezayir Ulusal Halk Meclisi (APN) Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Abdelhamid Si Afif ile Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'yi ayrı ayrı kabul edecek. (TBMM/11.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- AK Parti TBMM Grubu, cumhurbaşkanı adayına ilişkin grup kararı almak üzere toplanacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- CHP TBMM Grup toplantısı düzenlenecek. (TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, ziyaretlerde bulunacak. (Kütahya/15.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TBMM'den - Genel Kurulda, yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek. - Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak. (TBMM/14.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara İli Yatırımları Programı'na katılacak. (Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşı ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasında olan bölgelerdeki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. (Ankara/09.30) - Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19'u sivil olmak üzere 64'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun kapanışında konuşacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.

(Kaspiysk) 3- Olaylar nedeniyle tatil edilen, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kaldığı yerden seyircisiz olarak tekrarına karar verilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker Stadı'nda karşılaşacak. (İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor. (İstanbul/12.30) (Fotoğraflı) 5- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid-Arsenal ve Salzburg-Marsilya maçları oynanacak.

(Madrid/Marsilya/22.05) (Fotoğraflı) 6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turu ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. (Hatay/19.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Görüntüleme cihazlarına "Türk" imzası - Sağlık Bakanlığı, "Tıbbi Cihazların Yerelleştirilmesi Projesi" ile ilaçların yanı sıra hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan görüntüleme cihazlarının da Türkiye'de üretilmesi için "yerlileşme" dönemini başlattı - Proje kapsamda dijital röntgen, MR, bilgisayarlı tomografi ve ultrason cihazları ile hasta başı monitörleri yerli imkanlarla üretilecek - Görüntüleme cihazlarından sonra ilaçlı stent, kateter, ortopedik implantlar, cerrahi el aletleri gibi tıbbi sarf malzemelerde yerelleşme çalışmalarına başlanacak - Projeyle Türkiye'de mühendis, tekniker ve teknisyen gibi personelin mesleki gelişimlerine katkı sunulacak, Ar-Ge'ye önemli kaynak aktarılacak, yeni nesil ve ihracat potansiyeli yüksek ürünler dünya pazarlarına Türkiye'den dağıtılacak

(Duygu Yener/Yeşim Sert Karaaslan-Ankara) 2- Otomotiv "son 12 aylık" ihracat rekorunu kırdı - Otomotiv sanayisi, "son 12 aylık" ihracat toplamında ilk kez 30 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı

- Otomotiv, nisanda yüzde 2,9 milyar dolar, 4 ayda ise yüzde 11,1 milyar dolarla yine en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu

- Toplam ihracattan yüzde 78,3 pay alan AB ülkelerine ocak-nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artışla 8,7 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı yapıldı (Mücahid Eker / İstanbul) 3- Müjdeye mazhar padişah: Fatih - İstanbul'un fethiyle Türk ve dünya tarihini yeniden şekillendiren, 2 imparatorluk, 4 krallık, 14 devlet ve 11 prensliği Osmanlı topraklarına katan Fatih Sultan Mehmed, askeri ve siyasi dehasıyla tüm zamanların en önemli devlet adamlarından biri olarak ölümsüzleşti - Hükümdarlık yaptığı 30 yıl boyunca 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olan Osmanlı topraklarının büyüklüğünü 2 milyon 214 bin kilometre kareye yükseltti