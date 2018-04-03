GÜNDEM / 3 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak. - Video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak Erdoğan ve Putin, baş başa görüşecek, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek. - Başbakan Binali Yıldırım da Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak. (Ankara/15.00/15.15/16.00/17.00/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/13.30/12.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii ile bir araya gelecek. (Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Diaspora Bakanı Pandeli Majko'yu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Adalet Bakanı Fikret Memmedov, Başsavcı Zakir Garalov ve İçişleri Bakanı Ramil Usubov'la bir araya gelecek. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlıkta düzenlenecek alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı hakkında bilgilendirme toplantısına katılacak. (Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,12 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılacak, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret edecek, çeşitli temaslarda bulunacak. (Karabük/15.00-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısına katılacak. - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının görüşmeleri devam edecek. (TBMM/15.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜSİAD Konferans Salonu'nda "Sıçrama Yapan Şirketler Programı"na iştirak edecek. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu İzlenimleri Dergisi’nin düzenlediği "2. Tarıma Hizmet Ödülleri" programına katılacak. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerini açıklayacak. (Ankara/14.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ 1- ABD Başkanı Donald Trump, Baltık ülkeleri (Estonya, Litvanya ve Letonya) liderlerini Beyaz Saray’da ağırlayacak, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Washington) 2- Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre ve İsveç'in ortak girişimiyle Yemen'deki insani krize yönelik uluslararası üst düzey yardım konferansı düzenlenecek, konferansın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres basın toplantısı yapacak. (Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasına devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı dava, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, biri firari 122 sanığın yargılandığı dava sürecek. (İstanbul/10.00) - Bursa'da darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Bursa/10.00) - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava sürecek. (Kocaeli/09.00) - Siirt'te darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek. (Siirt/09.00) SPOR 1- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu, Juventus-Real Madrid ve Sevilla-Bayern Münih maçlarıyla başlayacak. (Torino/Sevilla/21.45) 2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Banvit, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak. (Monako/21.30) 3- Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Belarus'un Minchanka takımına konuk olacak. (Minsk/19.30) 4- Voleybol Erkekler CEV Kupası finali ilk maçında Ziraat Bankası, Rusya'nın Belogorie takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Belgorod/19.00) 5- Voleybol Efeler Ligi play-off finali ikinci maçında Arkas Spor ile Halkbank karşılaşacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Güvensiz ürünlere "geri çağırma" ve "tazminat" garantisi - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

- "TBMM'ye sunduğumuz Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile 'geri çağırma' müessesesi zorunlu kılınarak, imalatçıya sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor"

- "Ürün sorumluluğu tazminatıyla da imalatçı, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümlerle maddi kayıplardan dolayı tazminat ödemekle yükümlü kılınıyor"

- "Test ve belgelendirme kuruluşlarını ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutan tasarıyla ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacak" (Dilara Zengin/Ankara) 2- Uyuşturucu operasyonlarıyla terörün finansmanı kurutuldu - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla ülkenin güney kesimindeki sınırların güvenliğini sağlayan, Irak'ın kuzeyi ile bölgede gerçekleştirdikleri operasyonlarla da terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçleri, uyuşturucu sevkiyatını da büyük oranda engelleyerek örgütün finans kaynağına da büyük darbe vurdu

- Dağlarda, teröristlerin kullandığı yüzlerce barınak, sığınak ve mağarayı tek tek tespit edip, kullanılamaz hale getiren güvenlik güçleri, 3 ayda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ton 436 kilo 767 gram eroin, 16 ton 674 kilo 515 gram esrar, 78 kilo 359 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 682 hap, 106 kilo 800 gram morfin ele geçirdi

- Operasyonlarda 2 bin 32 kişi gözaltına alındı, 455 kişi de tutuklandı