GÜNDEM / 3 Temmuz 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Yargıtay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret edecek, Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeliyle bir araya gelecek.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- İlk yarıda İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren sektör 6,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu

- İstanbul'da bulunan ihracatçılar, yılın ilk yarısında tekstilden hazır giyime, otomotivden meyve ve sebzeye, mücevherden savunmaya kadar 27 ayrı sektörde ürettiği 34,8 milyar dolarlık ürünü dünyanın 229 ihraç noktasına ulaştırdı

- "Yazın baktığınız zaman her şey güllük gülistanlık. 'Motorla akşama kadar geziyorlar' deniliyor ama bu iş öyle değil. 22 senedir yaptığım kazaları düşünürsek 500'ü geçmiştir"

- Gönderileri zamanında yetiştirmek üzere yaz kış demeden iki teker üstünde yollara düşen motorlu kuryeler, İstanbul trafiğinde en tehlikeli mesleklerden birini yapıyor

- Bu dönemde İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı 3,7 milyar dolarlık ürün dış satımının yapıldığı Almanya olurken, bu ülkeyi 2,5 milyar dolarla İngiltere, 1,9 milyar dolarla da İtalya takip etti

- İstanbullu şirketlerin ülke ihracatından aldığı pay da ilk yarıda 1,2 puan artarak yüzde 43,4'e ulaştı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Müze ve ören yerlerinde hedef 30 milyon ziyaretçi

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt:

- "Türkiye'de 17 bini arkeolojik olmak üzere 125 bin kültürel miras bulunmaktadır. Bu sene yaklaşık 28 ile 30 milyon arası kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesini bekliyoruz"

- "Abdülhamit Han zamanında yapılan Osmanlı'nın çok önemli tren istasyonlarından Mina tren istasyonu, Trablusşam'da bulunan Muallak Camisi'nin restorasyonu ve ihyasıyla ilgili görüşmeler yapıp protokoller imzaladık. Yakın zamanda da projelerimizi başlatacağız"

(Veysel Kara/Gümüşhane)

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