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GÜNDEM / 3 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Yargıtay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret edecek, Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeliyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/12.00/12.45/14.30/15.15/16.15/17.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bağcılar ve Arnavutköy ilçe teşkilatları teşekkür programlarına katılacak.

(İstanbul/20.00/21.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, milletvekili kayıt işlemini gerçekleştirecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin 222 sanığın yargılanması, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Sakarya/14.00)
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- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 12'si firari 90 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu İsveç-İsviçre, Kolombiya-İngiltere maçlarıyla tamamlanacak.

(Saint Petersburg/17.00/Moskova/21.00) (Fotoğraflı)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

ÖZEL HABER

1- İki teker bir can

- Gönderileri zamanında yetiştirmek üzere yaz kış demeden iki teker üstünde yollara düşen motorlu kuryeler, İstanbul trafiğinde en tehlikeli mesleklerden birini yapıyor

- İstanbul'da 22 senedir motorlu kuryelik yapan 38 yaşındaki Mustafa Özdemir:

- "Yazın baktığınız zaman her şey güllük gülistanlık. 'Motorla akşama kadar geziyorlar' deniliyor ama bu iş öyle değil. 22 senedir yaptığım kazaları düşünürsek 500'ü geçmiştir"

- BİRLİK-İŞ ve MOTO-KUR-SEN Başkanı Salih Aslan:

- "Son 6 ayda 7 motorlu kurye hayatını kaybetti"

(Etem Geylan- İstanbul)

2- İstanbul'un ürünleri dünyayı dolaştı

- İstanbul'da bulunan ihracatçılar, yılın ilk yarısında tekstilden hazır giyime, otomotivden meyve ve sebzeye, mücevherden savunmaya kadar 27 ayrı sektörde ürettiği 34,8 milyar dolarlık ürünü dünyanın 229 ihraç noktasına ulaştırdı

- İlk yarıda İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren sektör 6,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu

- Bu dönemde İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı 3,7 milyar dolarlık ürün dış satımının yapıldığı Almanya olurken, bu ülkeyi 2,5 milyar dolarla İngiltere, 1,9 milyar dolarla da İtalya takip etti

- İstanbullu şirketlerin ülke ihracatından aldığı pay da ilk yarıda 1,2 puan artarak yüzde 43,4'e ulaştı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Müze ve ören yerlerinde hedef 30 milyon ziyaretçi

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt:

- "Türkiye'de 17 bini arkeolojik olmak üzere 125 bin kültürel miras bulunmaktadır. Bu sene yaklaşık 28 ile 30 milyon arası kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesini bekliyoruz"

- "Abdülhamit Han zamanında yapılan Osmanlı'nın çok önemli tren istasyonlarından Mina tren istasyonu, Trablusşam'da bulunan Muallak Camisi'nin restorasyonu ve ihyasıyla ilgili görüşmeler yapıp protokoller imzaladık. Yakın zamanda da projelerimizi başlatacağız"

(Veysel Kara/Gümüşhane)

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3 Temmuz 2018 AA Gündemi

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