GÜNDEM / 30 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın İstanbul Bebek Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
(İstanbul/13.14) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(İstanbul/13.15-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak.
(10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, Fransa-Arjantin ve Uruguay-Portekiz maçlarıyla başlayacak.
(Kazan/17.00/Soçi/21.00) (Fotoğraflı)
2- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.
(Tarragona) (Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerin yarı finalinde Brezilya ile karşılaşacak.
(Nanjing/10.00)
ÖZEL HABER
1- Türkiye'nin teknoloji firmaları ABD'ye açıldı
- İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan:
- "Ülke ekonomisine katkı sunan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na, ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı veya yatırım bulmak isteyen teknoloji şirketleri katılabiliyor. Bugüne kadar 100 firma Türkiye’deki hazırlık döneminden faydalandı ve bu firmalar arasından 54 firma ABD sürecine katıldı"
- "İTÜ ARI Teknokent olarak, 2003’ten bu yana 260 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik. Firmalarımızın 2017 yılı cirosu 1 milyar dolar. Ar-Ge ihracatı ise 40 milyon dolardır. İhracat anlamında her yıl rakamlarımızı ortalama yüzde 10 artırıyoruz"
- "ODC Business Solutions, ürün yelpazesini geliştirdi ve küresel rekabette hızlandı. Innogate firmalarından SBS, program sonrası New York’ta 300 mağazaya girdi ve şu an Boston, San Francisco’da da perakende satış noktası bulunuyor. Miops ise yeni ürünü Capsule360 ile Kickstarter’da yalnızca bin günde 75 bin dolara ulaşarak hedefini 3'e katladı"
(Musab Turan/İstanbul)
2- "Uyuşturucu satışının önemli kısmı artık internetten yapılıyor"
- BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan dünya uyuşturucu raporunda, dünyada uyuşturucu satışının önemli bir kısmının artık internet aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi
- Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz:
- "İnternetin karanlık yüzü uyuşturucu satışında da ortaya çıktı. Toplumlar, kendi gençlerini, geleceklerini nasıl koruyacağını üzerinde çalışıyor. Ama internetin bu çirkin yüzünü engellemek kolay olmuyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz"
- "Dünyada genel olarak uyuşturucu trendinde bir artış var. Şöyle ki kullanıcı sayısı geçen yıl hazırlanan raporda dünyada 250 milyonken bu yıl 275 milyona çıktı. Buna göre, dünyada uyuşturucu kullanımında yüzde 10'luk bir artış var. Bu artış da özellikle sentetik uyuşturuculardan oluşuyor"
(Arif Yakıcı/İstanbul)
3- Eşlerden birinin ölmesi aile konutu şerhi niteliğini kaldırmaz
- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eş üzerinde kayıtlı aile konutu niteliğindeki taşınmaza banka borcu nedeniyle ipotek tesis edilirken eşin açık rızasının bulunması gerektiğine ve evliliğin ölüm ile sona ermesinin taşınmazın aile konutu niteliğini ortadan kaldırmayacağına karar verdi
- Gerekçeden:
- "Evlilik ölümle sona ermekle birlikte davanın konusuz kaldığını söylemek mümkün değildir. Aksi düşünce davacının davasında haklı olup olmadığı konusunun araştırılmasına olanak sağlanmadan taşınmazın icra ile satılması sonucunu doğuracak, bu durum ise büyük hak ihlallerine yol açacaktır"
(Aylin Sırıklı Dal-Ankara)
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