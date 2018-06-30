GÜNDEM / 30 Haziran 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

- "İTÜ ARI Teknokent olarak, 2003’ten bu yana 260 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik. Firmalarımızın 2017 yılı cirosu 1 milyar dolar. Ar-Ge ihracatı ise 40 milyon dolardır. İhracat anlamında her yıl rakamlarımızı ortalama yüzde 10 artırıyoruz"

- "Ülke ekonomisine katkı sunan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na, ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı veya yatırım bulmak isteyen teknoloji şirketleri katılabiliyor. Bugüne kadar 100 firma Türkiye’deki hazırlık döneminden faydalandı ve bu firmalar arasından 54 firma ABD sürecine katıldı"

- "ODC Business Solutions, ürün yelpazesini geliştirdi ve küresel rekabette hızlandı. Innogate firmalarından SBS, program sonrası New York’ta 300 mağazaya girdi ve şu an Boston, San Francisco’da da perakende satış noktası bulunuyor. Miops ise yeni ürünü Capsule360 ile Kickstarter’da yalnızca bin günde 75 bin dolara ulaşarak hedefini 3'e katladı"

(Musab Turan/İstanbul)

2- "Uyuşturucu satışının önemli kısmı artık internetten yapılıyor"

- BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan dünya uyuşturucu raporunda, dünyada uyuşturucu satışının önemli bir kısmının artık internet aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi

- Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz:

- "İnternetin karanlık yüzü uyuşturucu satışında da ortaya çıktı. Toplumlar, kendi gençlerini, geleceklerini nasıl koruyacağını üzerinde çalışıyor. Ama internetin bu çirkin yüzünü engellemek kolay olmuyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz"

- "Dünyada genel olarak uyuşturucu trendinde bir artış var. Şöyle ki kullanıcı sayısı geçen yıl hazırlanan raporda dünyada 250 milyonken bu yıl 275 milyona çıktı. Buna göre, dünyada uyuşturucu kullanımında yüzde 10'luk bir artış var. Bu artış da özellikle sentetik uyuşturuculardan oluşuyor"