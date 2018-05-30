GÜNDEM / 30 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek. - Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım da yer alacak. (Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyeti'ni kabul edecek. (TBMM/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelecek. (Gaziantep/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TİKA tarafından Greenpark Otel'de düzenlenecek 2. Balkan Buluşması'na katılacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakanlık personelinin şehit yakınları ve gaziler için topladığı yardımları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde teslim edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Güneysu ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti'nin Fındıklı ve Çayeli ilçelerindeki seçim irtibat bürolarını açacak, Çayeli'de kanaat önderleriyle iftarda bir araya gelecek. (Rize/11.15-19.50) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak, tekstil fabrikasında işçilerle bir araya gelecek, Ordulularla iftar programında buluşacak. (İstanbul/13.00/16.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı'da DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenine katılacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileriyle iftar yapacak. (Afyonkarahisar/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan "Gazze Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri İle Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Almasına Dair Protokol" imza töreni için Filistin Sağlık Bakanı Jawad Awad ile makamında bir araya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cacabey Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde konuşacak. (Kırşehir/12.00/Kırıkkale/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde düzenlenecek "Küresel Bağlamda OECD: Genel Sekreter'in Stratejik Eğilimleri" konulu oturuma ana konuşmacı olarak katılacak. (Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK’ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtım Töreni"ne iştirak edecek. - Özlü, Haymana'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenaze töreninde bulunacak. (Ankara/14.00/16.48) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.35) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakırcılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret edecek, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğinin iftar programına iştirak edecek. (Malatya/14.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Demirözü ve Gökçedere bölgelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak. (Bayburt/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- TÜİK, mayıs ayı ekonomik güven endeksini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 458 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek. (İstanbul/10.00) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) - FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuksuz 86 sanığın yargılanması, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Bursa/10.00) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, Tunus ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 1 Haziran Cuma günü oynayacağı özel maç için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından Cenevre'ye hareket edecek. (İstanbul/11.00/14.55) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Avrupa Ligi'nde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. (Samsun/15.30) (Fotoğraflı) 3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ın Kraljevo şehrinin ev sahipliği yapacağı 3. hafta ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak. (Kraljevo/18.00) 4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Yeni Amasya Spor Salonu'nda İspanya'yı konuk edecek. (Amasya/17.00) (Fotoğraflı) 5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş ile Banvit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Dağlar teröristlerden temizlendi Şemdinli huzura kavuştu

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Balkaya Dağları ve çevresinin Mehmetçik tarafından PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından vatandaşlar, huzurun ve bölgedeki doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya başladı

- Vatandaşlardan Mehmet İrez:

- "Mehmetçik'imiz bütün Balkaya Dağları'nı teröristlerden temizlemiş. Biz köyümüze rahatça çıkıyoruz. İstediğimiz zaman tarlamızı ekebiliyoruz"

- Cevdet İrez:

- "Şelaleleri görüyorsunuz. Daha önce terör nedeniyle buraya çıkamıyorduk. Teröristler her gün havan atıyorlardı ama şimdi sağ olsun Mehmetçik'imiz köyümüzü yeniden bize kazandırdı. Bahçelerimizi ekebiliyoruz. Doğal güzelliklerimiz var, turistik yer gibi" (Yılmaz Kazandıoğlu-Özkan Bilgin/Hakkari) 2- İkiz doktorlar 33 yıldır iki bedende tek hayat sürüyor