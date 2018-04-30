GÜNDEM / 30 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksaray'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanacak.
- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev, anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, Mirziyoyev tarafından onuruna verilen resmi yemekten sonra Özbekistan Parlamentosuna hitap edecek.
- Yaslı Ana Anıtı ile İslam Kerimov'un Anıtı'na çelenk bırakacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Expo Merkezi'nde "Türkiye-Özbekistan İş Forumu"nda iş adamlarına hitap edecek, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Hilton İstanbul Bomonti Oteli'nde "Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, mart ayına ilişkin dış ticaret ile ocak-mart dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Beyaz Saray'da görüşecek.
(Washington)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
(Siirt/09.00)
SPOR
1- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde grekoromen stil eleme müsabakalarıyla başlayacak.
- Şampiyonanın ilk gününde Türkiye adına 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Serkan Akkayun, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.
(Kaspiysk/11.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın son maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)
3- TEB BNP Paribas İstanbul Open uluslararası erkekler tenis turnuvasında ana tablo müsabakaları Garanti Koza Park'ta başlayacak.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı)
4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Hatay/18.00)
5- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilecek basın toplantısıyla açıklanacak.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde gündem yatırımlar
- Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi:
- "Ziyarette önemli konu başlıkları yatırımlar ve savunma sanayisi projelerindeki iş birlikleri olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kore'de büyük firmalarla birebir görüşme yapması planlanıyor"
- "Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında Kore firmalarının en çok ilgi gösterdiği projeler, Yüksek Hızlı Tren, İzmir Körfez Geçişi ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projeleri diyebiliriz"
(Dilara Zengin/Ankara)
2- Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı
- Düzenlemenin yer aldığı Evlat Edinme Yönergesi'ni kaldıran Bakanlık, kapsamlı sosyal incelemeler dikkate alınarak 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı
- Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı
(Burcu Çalık-Merve Yıldızalp/Ankara)
3- Ölen hayvanların isimleri "Anı Duvarı"nda yaşatılıyor
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da yaptırılan Tepeören Hayvan Barınağı'nda, hayvan sahiplerine "Anı Duvarı"na astıkları plaketler ile ölen hayvanlarının ismini yaşatma imkanı sunuluyor
- Plaketlerden elde edilen gelir de sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerde kullanılıyor
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun:
- "Tepeören Bakımevimizde, yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu bir hayvan gömü alanımız var. Buraya sahipli veya sahipsiz hayvanların gömüsü yapılmaktadır. Alana girildiği zaman bir vedalaşma odamız var. Hayvan sahipli ise bize o odada teslim ediliyor"
- "Personelimizce defin işlemi yapılıyor. Vatandaşlarımıza imkan sunmak istedik; alana girişte sağ ve sol tarafta bir 'Anı Duvarı'mız var. Hayvanının ismini yaşatmak isterse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı fiyat tarifesi var; 3 ayrı kategoride. Bu bedeli ödedikten sonra, Anı Duvarına bir plaket astırıp ölmüş hayvanının anısını yaşatabiliyor. Buradan elde edilecek cüzi gelirler de yine hayvanlara yönelik faaliyetlerimizde kullanılmaktadır"
(Lale Bildirici/İstanbul)
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