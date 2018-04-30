GÜNDEM / 30 Nisan 2018

- Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı

- Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı

(Burcu Çalık-Merve Yıldızalp/Ankara)

3- Ölen hayvanların isimleri "Anı Duvarı"nda yaşatılıyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da yaptırılan Tepeören Hayvan Barınağı'nda, hayvan sahiplerine "Anı Duvarı"na astıkları plaketler ile ölen hayvanlarının ismini yaşatma imkanı sunuluyor

- Plaketlerden elde edilen gelir de sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerde kullanılıyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun:

- "Tepeören Bakımevimizde, yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu bir hayvan gömü alanımız var. Buraya sahipli veya sahipsiz hayvanların gömüsü yapılmaktadır. Alana girildiği zaman bir vedalaşma odamız var. Hayvan sahipli ise bize o odada teslim ediliyor"

- "Personelimizce defin işlemi yapılıyor. Vatandaşlarımıza imkan sunmak istedik; alana girişte sağ ve sol tarafta bir 'Anı Duvarı'mız var. Hayvanının ismini yaşatmak isterse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı fiyat tarifesi var; 3 ayrı kategoride. Bu bedeli ödedikten sonra, Anı Duvarına bir plaket astırıp ölmüş hayvanının anısını yaşatabiliyor. Buradan elde edilecek cüzi gelirler de yine hayvanlara yönelik faaliyetlerimizde kullanılmaktadır"

(Lale Bildirici/İstanbul)

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