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GÜNDEM / 30 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında kabul edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ve mayıs ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde yaşananlar takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargıçların yargılandığı davada eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada sanıklar son savunmalarını yapacak.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sürdürülecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı)

2- Kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Türkiye'nin kardeşlik eli kurbanlarla dünyaya ulaşacak
- Dünyanın farklı noktalarında kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek olan yardım kuruluşları, Türk hayırseverlerin bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek
- Kızılay Genel Başkanı Ekrem Kınık:
- "Yurt dışında yürüteceğimiz kurban faaliyeti kapsamında ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon 500 bin insana ulaşmayı, sofralarını bereketlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin hayırsever insanlarının merhamet elini her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya mazlumlarına uzatmalarına aracılık etmenin mutluluğunu, gururunu yaşayacağız"
- Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz:
- "Gönüllüler gittikleri coğrafyaların masum ve mazlum insanlarının dualarını Türkiye'ye getiriyorlar"

(Eşber Ayaydın / İzmir) (Grafikli)

2- "Türkiye geçici listede dünya birincisi"

- UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz:

- "Türkiye olarak şu anda 18 mirasımız, dünya miras listesine girdi. 77 mirasımız geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede dünya birincisi"

- "Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz"

- "Türkiye'deki miras koruma duyarlılığı, dünyadaki kültürel mirasa olan merakla bütünleştikçe Türkiye'nin bugünkü ziyaretçi profilinin daha bilinçli, daha nitelikli olmaya doğru evrileceğini düşünüyoruz"

(İsmail Hakkı Demir / Kahramanmaraş) (Fotoğraflı / Görüntülü)

3- "Gıda katkı maddelerinde helallik endişesi ortaya çıkıyor"

- SBÜ Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin:

- "Marketlerden aldığımız gıdaların neredeyse yüzde 90'ı hazır paketli gıdalar. Bu gıdaların üretiminde gıda katkı maddeleri kullanılıyor. Gıda katkı maddelerinde ciddi bir helallik endişesi ortaya çıkıyor. Gıdanın helal olabilmesi için, kullanılan bütün katkı maddelerinin, paket malzemesinin, nakil esnasında bulaştığı diğer maddelerin, hatta içinde bulunduğu rafın bile komple değerlendirilmesi gerekiyor"

- "Ülkemizde Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Bu kurum ülkemizde helal sertifika veren kuruluşları denetleyecek ve usule uygun çalışanları akredite edecek. Ülkemizde helal gıda konusu sahipsiz ve korumasızdı, Helal Akreditasyon Kurumu'yla bu konuya devlet eliyle sahip çıkılmış oldu"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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