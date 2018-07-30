GÜNDEM / 30 Temmuz 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde yaşananlar takip ediliyor.

1- GRAFİKLİ - Türkiye'nin kardeşlik eli kurbanlarla dünyaya ulaşacak - Dünyanın farklı noktalarında kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek olan yardım kuruluşları, Türk hayırseverlerin bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek - Kızılay Genel Başkanı Ekrem Kınık: - "Yurt dışında yürüteceğimiz kurban faaliyeti kapsamında ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon 500 bin insana ulaşmayı, sofralarını bereketlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin hayırsever insanlarının merhamet elini her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya mazlumlarına uzatmalarına aracılık etmenin mutluluğunu, gururunu yaşayacağız" - Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz: - "Gönüllüler gittikleri coğrafyaların masum ve mazlum insanlarının dualarını Türkiye'ye getiriyorlar"

- 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

- "Marketlerden aldığımız gıdaların neredeyse yüzde 90'ı hazır paketli gıdalar. Bu gıdaların üretiminde gıda katkı maddeleri kullanılıyor. Gıda katkı maddelerinde ciddi bir helallik endişesi ortaya çıkıyor. Gıdanın helal olabilmesi için, kullanılan bütün katkı maddelerinin, paket malzemesinin, nakil esnasında bulaştığı diğer maddelerin, hatta içinde bulunduğu rafın bile komple değerlendirilmesi gerekiyor"

- "Türkiye'deki miras koruma duyarlılığı, dünyadaki kültürel mirasa olan merakla bütünleştikçe Türkiye'nin bugünkü ziyaretçi profilinin daha bilinçli, daha nitelikli olmaya doğru evrileceğini düşünüyoruz"

- "Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz"

- "Ülkemizde Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Bu kurum ülkemizde helal sertifika veren kuruluşları denetleyecek ve usule uygun çalışanları akredite edecek. Ülkemizde helal gıda konusu sahipsiz ve korumasızdı, Helal Akreditasyon Kurumu'yla bu konuya devlet eliyle sahip çıkılmış oldu"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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