GÜNDEM / 31 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali açılışı ile partisinin Pendik ve Ümraniye 6. Olağan İlçe kongrelerine katılacak. (İstanbul/12.00/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Nefes Kredisi Tanıtımı'na ve Ödemiş Devlet Hastanesinin açılışına iştirak edecek. - Yıldırım, Ödemiş ve Tire'de partisinin 6. Olağan İlçe kongrelerine katılacak. (İzmir/11.00/12.15/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonu'nda düzenlenecek AK Parti 5. Erzurum İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak. (Erzurum/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, partisinin Mustafakemalpaşa ilçe binasının açılışını yapacak, ilçe yönetimi ile istişare toplantısı gerçekleştirecek, engelsiz yaşam merkezi ile sahil yürüyüş yolunun açılışına, 3. Artvin Günleri ve asker uğurlama programına iştirak edecek.

(Bursa/10.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜGVA Gaziantep Genç Yöneticiler Okulu'nun açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. (Gaziantep/14.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Polatlı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Katlı Kavşağı'nın açılış töreninde, partisinin Kocasinan ve Melikgazi İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Derslikler Kompleksi'nin temel atma töreninde yer alacak. (Kayseri/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Kalınma Bakanı Lütfi Elvan, il milli eğitim müdürleriyle bir araya gelecek, Mersin Üniversitesinde Eğitim Fakültesinin açılışı ve cami temel atma töreni ile "Şehadet Bilinci ve Mehmet Kiraz" temalı konferansa iştirak edecek, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunacak.

(Mersin/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü görüşme toplantısı ve savunma alanında iş birliği mutabakat muhtırasının imza törenine katılacak, basın açıklaması yapacak. (Giresun/11.00/13.00/13.20) (Fotoğraflı-Görüntülü) 8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi iş adamları ile bir araya gelecek, valiliği, partisinin il başkanlığını, Tekstilkent'i, Urartu Müzesi'ni, OSB Çağrı Merkezi'ni ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenen Vefa Buluşması programında bulunacak. (Van/11.20-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, partisinin İl Gençlik Kolları Kongresi ile Sultan Suyu Harası'nda düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri 6. Fetih Kupası etkinliklerine katılacak. (Malatya /11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, İstanbul'da görülmeye devam edilen 15 Temmuz darbe girişimi davalarının müşteki taraf avukatları ile kahvaltıda bir araya gelecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2023’e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış programına iştirak edecek. (Kocaeli/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılacak toplantıya ve IPARD-2 kapsamında hibe alacak proje sahipleriyle gerçekleştirilecek sözleşme imzalama törenine katılacak. (Mersin/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- ​Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti'nin Merkezefendi ve Pamukkale Kadın Kolları kongrelerine, Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne ve Denizli İl Teşkilatı'nın vefa yemeğine iştirak edecek. (Denizli/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, Antalyaspor-Bursaspor ve Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçları oynanacak. (Malatya/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası, Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akın Çorap Giresunspor-Altınordu ve Boluspor-Gaziantepspor maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/13.00/Giresun/Bolu/15.00) (Fotoğraflı) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Beşiktaş Sompo Japan-Banvit, Trabzonspor-Pınar Karşıyaka, Demir İnşaat Büyükçekmece-Fenerbahçe Doğuş ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak. (İstanbul/13.00/Trabzon/15.15/İstanbul/17.00/Sakarya/20.15) (Fotoğraflı) 5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Adana ASKİ-Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ, Galatasaray-Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak. (Adana/Mersin/14.00/İstanbul/15.00/16.00) (Fotoğraflı) 6- Voleybol Efeler Ligi play-off klasman etabı 3.'lük ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul16.30) (Fotoğraflı) 7- TFF 2 ve 3. Lig'de 29. hafta maçları başlayacak. 8- Hentbol Kadınlar Süper Lig 21. hafta maçları oynanacak. (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- Kombi ve kazanlarda yeni dönem - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Türkiye’deki kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artırıyoruz. 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak" - "Bu değişimle birlikte ülkemiz doğalgaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak" (Zeynep Akyıl/Ankara) 2- Çocuklara "şeker, çikolata" reklamı yapana ağır ceza - RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya: - "(Çocuk programlarında bazı gıda ürünlerinin reklamlarına getirilen sınırlama) Düzenlemeye uymayana bir önceki ayın reklam gelirlerinin yüzde 1'i ile yüzde 3'ü arasında ceza vereceğiz. Belli bir süre tekrar ederse bu sefer ilgili programın 5 kez durdurulması gibi daha ağır cezalar geliyor. Yine de devam ederse lisans iptaline kadar giden cezalar var"

- "15 gün içinde kırmızı kategorideki ürünlerin reklamının yasaklanması gündeme gelecek" - "Amacımız gençlerin ve çocukların sağlığının korunması. Bunlar toplumumuzun sağlığı için ortaya konulmuş kural ve düzenlemelerdir" - "Gıdalardaki endüstrileşme, katkı maddeleri arttıkça obezite gibi sorunlar çok daha fazla gündeme geliyor. Bu bakımdan ülkemizde de bu konuda hassas olmamız gerekiyor" (Burcu Çalık-Ankara) 3- "Ülkemi temsil ettim, gurur duydum" - BM'de düzenlenen Dünya Down Sendromu Konferansı'nda, çalışan down sendromlu bireyleri temsilen yaptığı konuşmayla büyük alkış alan Robert Cem Osborn, duygularını AA'ya anlattı - Osborn: - "BM'de çok gurur duydum, çok güzel sunum yaptım, ülkemi temsil ettim. BM'de down sendromlu bireyleri anlattım. Mutlu olmayı becersinler diye uğraştım" - "Benim gibi olan arkadaşlarım çalışsınlar çünkü mutlu olmayı iple çekiyorlar. Ben bağımsız çalışmak için çok çaba verdim. Biz çalışabiliriz, bize iş verin, destek olun. Bütün arkadaşlarım için iyi şeyler istiyorum"