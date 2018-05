GÜNDEM / 31 Mayıs 2018

(Aylin Sırıklı Dal/Ferdi Türkten-Ankara)

3- "Devletin sağlık harcamalarının yüzde 9'u tütün ürünlerine bağlı hastalıklara"

- Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı:

- "Her yıl 100 bin insanımız nikotin bağımlılığı neticesinde gelişen tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı hastalıklardan ölmektedir. Türkiye'de devletin yaptığı sağlık harcamalarının yüzde 9'u tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle gerçekleşmektedir. Yani her yıl sigara tüketiminin neden olduğu hastalıkların tedavisinde harcanan para yaklaşık 11 milyar dolardır"

- "Tütün ürünleri nedeniyle gelişen hastalıklara bağlı ölüm oranlarına bakıldığında da ölüm oranlarının seneler içinde artış gösterdiği izlenmektedir. Kapalı alanlarda denetim çalışmaları, maalesef etkisini yitirmiş ve ülke genelinde ihlaller artmıştır. 2014'te, sigara tüketiminin bir önceki yıla göre yaklaşık 3 milyar adet artarak 94,5 milyar adet olarak gerçekleşmesi, kapalı alanlarda denetim zayıflığının yanı sıra tüketimle ilgili ihlallerin arttığına ilişkin iddiaları kuvvetlendirmektedir"

- "Son yıllarda ülke tütüncülüğü ve tütün kontrolü anlamında sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve nargilelik tütün mamulü önemli bir mücadele alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumda her iki ürünün de sigara kadar sağlığa zararlı olmadığı yönündeki yanlış algının doğru bilgilendirmeyle yer değiştirmesi gerekmektedir"

