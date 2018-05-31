GÜNDEM / 31 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. - Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek mitingde vatandaşlara hitap edecek, TESK'in esnaf iftarına katılacak. (Ankara/14.00/Malatya/17.00/19.50) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak, valiliği ziyaret edecek, STK temsilcileriyle buluşacak. - Yıldırım, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından Ünye sahil şeridinde vatandaşlarla iftar yapacak. (Giresun/14.00/15.45/16.15 Ordu/17.30/20.03) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldız Park Tesisleri'nde STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Grande Ottoman'da iftar programına katılacak. (Çorum/11.00/Amasya/20.07) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin Sorgun seçim irtibat bürosunun açılışı ile "Vefa İftarı"na iştirak edecek.

(Yozgat/13.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ticaret Borsası ile Memur Sen, MHP, BBP, Türk Kamu-Sen ve Hak-İş'in il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, şehit aileleri ve gazilerle iftar yapacak. (Erzurum/11.30-19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen engellilere medikal malzeme dağıtım törenine katılacak. (Gaziantep/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Derepazarı, İkizdere, İyidere'de seçim çalışmalarında bulunacak, Kalkandere'de AK Parti'nin seçim irtibat bürosunu açacak, Güneysu'da partisinin iftar programına katılacak, Ayder'de gençlerle bir araya gelecek. (Rize/13.00/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret edecek, Yıldız Sarayı Vakfının iftar programına iştirak edecek. (İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı ile Valiliği ve Salihli esnafını ziyaret edecek, Alaşehir'de DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile iftar programına katılacak.

(İzmir/13.00/Manisa/15.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yunanistan ve Bulgaristan'da bazı Türk STK'lerini ziyaret edecek, temaslarda bulunacak. (Gümülcine/Kırcaali) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Düzce Halk İftarı"na iştirak edecek. (Düzce/ 20.26) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, OECD İstanbul Merkezi'nin açılışına ilişkin imza törenine katılacak. (Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Sondaj Gemisini Akdeniz’e Uğurlama Töreni"ne iştirak edecek. (Kocaeli / 15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Ticaret Odası Meclis toplantısına katılacak. (Ankara/ 14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistikleriyle motorlu kara taşıtları verilerini duyuracak. (Ankara/10.00) 6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal istikrar raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtayın 150. kuruluş yıl dönümü ve Türk Ceza Hukuku reformunun 13. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bilkent Otel'de düzenlenecek "13. Ceza Hukuku Günleri" etkinliğine katılacak. (Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan'da devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) - 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Bursa/10.00) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Tunus ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 1 Haziran Cuma günü oynanacak hazırlık maçı öncesi Colovray Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek; milliler, maç öncesi son çalışmasını aynı statta yapacak. (Cenevre/13.30/Nyon/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ın Kraljevo şehrinin ev sahipliği yapacağı 3. hafta üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Kraljevo/21.00) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.45) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- "İsteyen çocuklarımız LGS'ye girsin"

- MEB Müsteşarı Yusuf Tekin:

- "Velilerimizden LGS'yi çok abartmamalarını istiyorum, kendilerine sunacağımız çok iyi alternatifler olacağını taahhüt ediyorum. Bu sınavda çocuklarımızı rahat bıraksınlar, isteyen çocuklarımız LGS'ye girsin"

- "Biz liselerimizin sadece yüzde 10'unu sınavla öğrenci alacak liseler olarak tanımladık. İddia ediyorum geriye kalan yüzde 90 lise, eğitim öğretim ortamları en az diğerleri kadar iyi" (Nurten Aslan/Diyarbakır) 2- Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödemesi yapılması gerektiğine hükmetti

- Karardan:

- "İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığı ücretin ödenmesi gerekir. Bu çalışma sonrası karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir"