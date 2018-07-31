GÜNDEM / 31 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclisteki makamında TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyet ile Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ı ayrı ayrı kabul edecek. (TBMM/11.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Sheraton Otel'de düzenlenecek bilgilendirme toplantısında sunum yapacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak. (Ankara/14.30) 3- TÜİK, haziran ayı dış ticaret ve turizm istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Rusya'da Suriye konulu 10. Garantörler Toplantısı düzenlenecek.

(Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/ İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (İstanbul/11.00) - Darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 126 sanığın yargılanması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (İstanbul/11.00)

\ - Darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) 2- Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada sanıklar, esas hakkındaki savunmalarını yapacak.

(Ankara/09.30) SPOR 1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak. 2- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı yapılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya ile karşılaşacak. (Ventspils/16.15) ÖZEL HABER 1- "Türkiye'nin en değerli doğal taşı Marmara Adası'ndan çıkıyor" - İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer: - "Marmara Adası'ndan çıkardığımız beyaz renkte dolomit doğal taşı, Türkiye'nin şu anda en değerli taşı" - "Şu anda dünyada beyaz renk doğal taş modası var. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu beyaz renkte doğal taş modasının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu trend uzun bir süre daha devam edecek" - "Marmara Adası'ndan 100'ün üzerinde ülkeye mermer ihracatı gerçekleştiriliyor" (Uğur Ulu/Bursa) (Fotoğraflı/Görüntülü) 2- Umutlar tükenirken mucizevi kurtarma - Karaisalı ilçesinde, bitki toplamak için çıktığı Barak Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralandıktan sonra AFAD, itfaiye, jandarma ve köylülerin yardımıyla yaklaşık 8 saat sonra çıkartılıp askeri helikopterle hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Mehmet Çetinkaya yaşadığı zorlu süreci anlattı