HABER

GÜNDEM / 4 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kulu ilçesinde Ömeranlı Camisi'nin açılış törenine katılacak, Konya Valiliğini ziyaret edecek.

(Konya/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi, Rami Kışlası ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elmadağ'da Ankara-Sivas YHT Hattı inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ile takım kaptanları, TFF Süper Kupa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ortak basın toplantısına katılacak.

(Konya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'yla ilgili milli atletler Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Yasmani Copello ve Özlem Kaya ile Olimpiyatevi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Bedelli"de hazırlıklar sürüyor

- Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısına göre ayrı celp dönemleri oluşturulacak

- Samsun, Burdur, Balıkesir, İstanbul ve Ankara'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor

- Ara celp dönemlerinde ise Manisa, Erzincan, Amasya, Sivas, Tokat, Konya ve İzmir'deki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülüyor

(Sarp Özer/Ankara)

2- Efes, 8500 yıllık yolculuğa çıkarıyor

- UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes, ziyaretçilerine ilk yerleşimin başladığı milattan önce 6500 yılından bugüne geçen sürede biriktirdiği kültürel mirası sunuyor

- Efes Antik Kenti'nin yanı sıra Çukuriçi Höyük, Sn. Jonh Bazilikası ve Meryem Ana Evi'ni de kapsayan miras alanı, hem antik dönemin hem de farklı dinin inançların en görkemli yapılarıyla ziyaretçileri tarih içinde yolculuğa çıkarıyor

- Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal: "Buraya dünyadaki bütün coğrafyalardan turist geliyor"

(Halil Şahin/İzmir)

3- Yüzdeki tik için "kalıcı çözüm" cerrahi

- Yüzün bir tarafındaki kasların kasılmasıyla ortaya çıkan ve toplumda görülme sıklığı 10 binde bir olan "hemifasiyal spazm" botoksla geçici, ameliyatla ise kalıcı olarak çözülebiliyor

- Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan:

- "Hemifasiyal spazmın ilk tedavisinde botoks kullanılır. Bu ilaç, spazm olan kasın kasılmasını felç ederek spazmın çözülmesine neden olur. Bu tedavi geçici olup 6 ayda bir tekrarlanmalıdır"

- "Cerrahide amaçlanan, beyin sapında fasiyal sinire temas eden damarı bulup, onun temasını engelleyip spazmı yapan sebebi ortadan kaldırmaktır. Ameliyat, mikroskop altında mikrocerrahi alet ve tetkikler kullanılarak yapıldığı için mikrovasküler dekompresyon adı verilmiştir. Bu ameliyat sonrasında hastaların büyük bir çoğunluğu hayatına spazmsız ve ilaçsız devam eder"

(Andaç Hongur/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Hırsızlık ihbarına giden polis, kaçak göçmen yakaladıHırsızlık ihbarına giden polis, kaçak göçmen yakaladı
Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 AĞUSTOS gündem

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Angela Merkel kayıp!

Angela Merkel kayıp!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

İlginizi Çekebilir

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

İskelede 'kocama baktın' kavgası!

İskelede 'kocama baktın' kavgası!

İzmir'de fuhuş rezaleti!

İzmir'de fuhuş rezaleti!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.