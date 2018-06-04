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GÜNDEM / 4 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşecek, OSTİM'de Türkiye Ekonomisi ve İş Dünyasının Sorunları Toplantısı'na katılacak, Batıkent'te STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenecek iftara iştirak edecek.

(Ankara/11.30/13.30/14.30/20.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Çevre Yatırımları Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, JW Marriott Hotel'de Türk Eximbank Kaynağından Seyahat Acentaları Destek Kredisi Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Belediye Başkan Vekilleri 5. Değerlendirme Toplantısı'na, Hasan Doğan Stadyumu'nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars ve Van'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak.

(Kars/11.00/Van/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'te Birleşmiş Milletlerin En az Gelişmiş Ülkeler Teknoloji Bankası Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Kars/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşecek, bazı düşünce kuruluşlarının programlarına katılacak.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Bolu'da 28'i tutuklu 71 sanığın yargılandığı FETÖ'nün emniyet yapılanması davası görülecek.

(Bolu/10.00)

SPOR

1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı final müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/10.30/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 3600 ek göstergeden mevcut emekliler de yararlanacak

- Maliye Bakanı Naci Ağbal:

- "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız"

- "Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak"

- "Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak"

(Deniz Çiçek/Ankara) 2- Milli savaş gemisi satışında sona yaklaşılıyor

- Yerli ve milli imkanlarla üretilecek dört savaş gemisinin satışına yönelik görüşmelerde son aşamaya gelindi

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli:

- "Gerçekleştiğinde Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ürün ihracatı olacak. Fiyatı, Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ihracatının neredeyse yüzde 25'ine tekabül ediyor"

(Sarp Özer/Ankara)

3- İkinci "Petkim" yatırımında hedef Türkiye pazarı - Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov:
- "Yeni bir yerde petrokimya tesisi kursak maliyetimiz yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olacak. Bizim şu an yeni bir petrokimya tesisi için tüm altyapımız hazır olduğu için, bu yatırım da mutlaka Petkim’in mevcut alanında olacak"
- "Yaklaşık 2 milyar dolar seviyesindeki bu yatırım için 2019'da fizibilite çalışmalarının sonuçlarını alacağız. Petkim'in yeni yatırımını Türkiye piyasasına odaklı yapacağız"
- "Petkim'in üretiminin halen yüzde 60’ı Türkiye’ye satılıyor, yüzde 40'lık dilim 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Pazarımız o kadar büyürse yurt dışına gitmeye meraklı değiliz, bu nedenle bu ürünlerin büyük bir kısmı Türkiye'de satılacak"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

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GÜNDEM / 4 Haziran 2018

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