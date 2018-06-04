GÜNDEM / 4 Haziran 2018

(İstanbul/10.30/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 3600 ek göstergeden mevcut emekliler de yararlanacak

- Maliye Bakanı Naci Ağbal:

- "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız"

- "Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak"

- "Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak"

(Deniz Çiçek/Ankara) 2- Milli savaş gemisi satışında sona yaklaşılıyor

- Yerli ve milli imkanlarla üretilecek dört savaş gemisinin satışına yönelik görüşmelerde son aşamaya gelindi

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli:

- "Gerçekleştiğinde Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ürün ihracatı olacak. Fiyatı, Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ihracatının neredeyse yüzde 25'ine tekabül ediyor"

(Sarp Özer/Ankara)

3- İkinci "Petkim" yatırımında hedef Türkiye pazarı - Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov:

- "Yeni bir yerde petrokimya tesisi kursak maliyetimiz yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olacak. Bizim şu an yeni bir petrokimya tesisi için tüm altyapımız hazır olduğu için, bu yatırım da mutlaka Petkim’in mevcut alanında olacak"

- "Yaklaşık 2 milyar dolar seviyesindeki bu yatırım için 2019'da fizibilite çalışmalarının sonuçlarını alacağız. Petkim'in yeni yatırımını Türkiye piyasasına odaklı yapacağız"

- "Petkim'in üretiminin halen yüzde 60’ı Türkiye’ye satılıyor, yüzde 40'lık dilim 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Pazarımız o kadar büyürse yurt dışına gitmeye meraklı değiliz, bu nedenle bu ürünlerin büyük bir kısmı Türkiye'de satılacak"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

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