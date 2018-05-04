GÜNDEM / 4 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camisi ve Mısır Çarşısı'nın açılış törenleri ile Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde "İstanbul Gençlik Festivali"ne katılacak. (İstanbul/13.00/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Duma Dış İlişkiler Komite Başkanı Leonid Slutski'yi kabul edecek. (TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda partisinin cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Karayazı ilçe teşkilatını ziyaret edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek. (Erzurum/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Uluslararası Emek Kongresi'ne katılacak. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, restorasyonu tamamlanan Siviş Camisi'nin yeniden ibadete açılış törenine iştirak edecek. (Kayseri/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi açılış programına, Ordu Kültür, Turizm ve Medya Çalıştayı'na, AK Parti İl Başkanlığı istişare toplantısına, Ünye Tanıtım Filmi Lansmanı'na katılacak. (Ordu/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitim Yönetimi ve Kalite" seminerine katılacak, 15 Temmuz Gaziler Platformu'na ziyarette bulunacak, Şehit Mehmet Güder İmam Hatip Lisesi Millet Kütüphanesi'nin açılışına ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimlerine katılacak, Isparta Valiliğine, esnafa ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak. (Burdur/10.00-12.30 / Isparta/14.15 -17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ukrayna Sağlık Bakanı Ulana Suprun ile görüşecek. (Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Irak 18. Dönem KEK Toplantısı'na ve Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Filistinliler, Gazze sınırında İsrail işgaline karşı Büyük Dönüş Yürüyüşü düzenleyecek. (Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe girişimi davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/ 09.30) - Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19'u sivil olmak üzere 64'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek. (İstanbul/10.00) - Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile firari sanık Tuncay Opçin'in 75 yıla, diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 52,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'da devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 131 sanığın yargılanmasına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/15.00)

SPOR 1- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor. (Kaspiysk) (Fotoğraflı) 2- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 3- Spor Toto 1. Lig'in son haftası, Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor, Adanaspor-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor maçlarıyla başlayacak. (Elazığ/Adana/Balıkesir/Gaziantep/17.30) (Fotoğraflı) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. (İzmir/20.30) (Fotoğraflı) 5- TEB BNP Paribas İstanbul Open uluslararası erkekler tenis turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı) 6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı, Afyon Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü karşı karşıya gelecek.

(Konya/18.00/Afyonkarahisar/19.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- "Spekülatörler negatif algı pompalayıp endeksi aşağı çekmeyi hesaplıyor" - Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ: - "Seçim sonrasında başta BIST 100 endeksinin ciddi getirilerle büyüme beklentileri, bazı spekülatif kötü niyetli yatırımcıların iştahını kabartıyor" - "Bir tarafta kur, bir tarafta faiz, bir tarafta manipülatif rating kuruluşu açıklamalarıyla negatif algı pompalayıp endeksi aşağı yönlü hareket ettirerek, Türk hisse senetlerini ucuza kapatıp seçim sonrasında yüksek karla satmayı veya Türkiye’ye şu an yoğun şekilde gelmeye devam eden yurt dışı yatırımcı algısını geri çevirebilmeyi hesaplıyorlar" - "Bu kurgunun hem içeride yerli aktörlerden beslenen oyuncularını hem de yurt dışı manipülatif oyuncularını buldular. Mesela S&P, takviminde olmamasına rağmen hemen Türkiye’nin kredi notunu düşürdü" - "Yatırımcılar, Türkiye ekonomisine, Borsa İstanbul’a güvenmeye devam etsin. Kesinlikle ve kesinlikle bu tür manipülatif derecelendirme kuruluşlarının yaydığı negatif havaya kapılarak zarar edici adımlar atmasınlar"