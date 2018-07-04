GÜNDEM / 4 Temmuz 2018

- Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç ile görüşecek Canikli, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.

3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes ile bir araya gelecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mezuniyet Törenine katılacak.

1- Yüksek Seçim Kurulunun, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz ile görüşecek.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsır Ali ile görüşecek, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını imzalayacak.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Sakarya/10.00)

SPOR

1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

(Londra)

ÖZEL HABER 1- Ambulansa alınan her hasta "dijital kimlik"le takip edilecek

- Sağlık Bakanlığı, ambulanslarda uygulanmaya başlanacak yeni sistemle hastayla ilgili tüm süreçleri dijital ortamda anlık olarak takibe alacak

- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Emre Çağan:

- "Bir hastayı aldığımız an itibarıyla ambulanslardaki tabletlerden hastaya özel bir numara verilecek. Bu numarayla, bir hastanın ambulansa alınıp taşındıktan sonra hangi hastaneye gittiği ve o hastanın taburcu olana kadar neler yaşadığı izlenecek"

- "Patlamalar gibi büyük olaylarda yaralıları kimliksiz bir vaziyette alıyoruz ve hastaneye intikal ettiriyoruz. Karekodlu bileklikler ambulans ekiplerimize dağıtılacak ve bunlar hastaya takılacak. Hastanın kendi kimliğine ulaşıldığında bu bilgileri de eşleştirme şansımız olacak"

(Duygu Yener-Ankara)

2- Milyonerler bir yılda 119 milyar liralık döviz aldı

- Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarında bulunan miktar, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 119 milyar lira artarak 494 milyar liraya ulaştı