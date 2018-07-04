GÜNDEM / 4 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Yüksek Seçim Kurulunun, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mezuniyet Törenine katılacak.
(İstanbul /14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kudüs Parkı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes ile bir araya gelecek.
- Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç ile görüşecek Canikli, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.
(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Green Park Otel'deki TÜBA 53. Genel Kuruluna katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsır Ali ile görüşecek, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını imzalayacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2018 haziran ayı fiyat gelişmeleri raporu ile haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz ile görüşecek.
(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılandığı davanın duruşması sürecek.
(İzmir/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Sakarya/10.00)
SPOR
1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.
(Londra)
ÖZEL HABER 1- Ambulansa alınan her hasta "dijital kimlik"le takip edilecek
- Sağlık Bakanlığı, ambulanslarda uygulanmaya başlanacak yeni sistemle hastayla ilgili tüm süreçleri dijital ortamda anlık olarak takibe alacak
- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Emre Çağan:
- "Bir hastayı aldığımız an itibarıyla ambulanslardaki tabletlerden hastaya özel bir numara verilecek. Bu numarayla, bir hastanın ambulansa alınıp taşındıktan sonra hangi hastaneye gittiği ve o hastanın taburcu olana kadar neler yaşadığı izlenecek"
- "Patlamalar gibi büyük olaylarda yaralıları kimliksiz bir vaziyette alıyoruz ve hastaneye intikal ettiriyoruz. Karekodlu bileklikler ambulans ekiplerimize dağıtılacak ve bunlar hastaya takılacak. Hastanın kendi kimliğine ulaşıldığında bu bilgileri de eşleştirme şansımız olacak"
(Duygu Yener-Ankara)
2- Milyonerler bir yılda 119 milyar liralık döviz aldı
- Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarında bulunan miktar, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 119 milyar lira artarak 494 milyar liraya ulaştı
- Bu dönemde milyonerler 1 milyar liralık altın, 58 milyar liralık da Türk lirası cinsinden parayı hesaplarına ekledi
- 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 78,3'ünün gerçek kişilerin sahip olduğu görülürken, milyoner kurumların hesaplarının yüzde 60,7'si döviz tevdiatından oluştu
(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)
2- "Beyaz altın"a ulaşmak için iğneyle maden kazıyorlar
- Ticari olarak işlenebilir en kaliteli yataklarının bulunduğu Eskişehir'de toprağın 40 ila 380 metre derinliğinde bulunan lüle taşını çıkartan "ocakçı"lar, zorlu mesleklerini yaşatmaya çalışıyor
- 44 yıldır lüle taşı çıkartan Nail Linç: "Beyaz altını bulmak için adeta canlı canlı mezara girip, iğneyle kuyu kazıyoruz"
- Lüle taşı madencisi Çağlar Öztekin: "Hayata yerin dibinden başlıyoruz. Bu madenin ne kadar zor çıkartıldığını biz biliyoruz"
(Deniz Açık/Eskişehir)
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