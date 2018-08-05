GÜNDEM / 5 Ağustos 2018

- "Ülke genelinde kurban kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş bulunuyor. Dolayısıyla mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir"

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

- "Komisyonlarca illerde belirlenen yerlerde, hafta başı itibarıyla kurbanlık satışlarına başlanacak"

- "Hem hayvan sevk ve nakillerinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde her türlü tedbiri almış bulunmaktayız"

- "Kurbanlık hayvan alacaklar 'https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr' internet adresinden ya da 'HaySag' adlı mobil uygulamayla cep telefonlarından küpe numarasını girerek hayvanların yaşını, ırkını, cinsiyetini ve aşı bilgilerini sorgulayabilecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Milli savaş uçağında "süper" başlangıç

- F-16'ların yerini alacak savaş uçaklarının üretilmesi amaçlanan Milli Muharip Uçak Projesi'nin "ön tasarım süreci" ve "üretim tesisi" yatırımları için TUSAŞ toplam 10,5 milyar liralık yatırım yapacak

- Her iki yatırım da "süper teşvik" olarak nitelendirilen devlet yardımlarıyla güçlü şekilde desteklenecek

- Uçağın konsept tasarımında sona gelinirken "100 günlük icraat programı" kapsamında "ön tasarım" aşamasına geçilerek proje takvimi başlayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Ege'de ticaretin tarihini değiştiren kazı