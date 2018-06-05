GÜNDEM / 5 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ve Zonguldak mitinglerinde konuşacak, maden işçileriyle Dedeman Otel'de iftar yapacak, Ereğli ilçesinde vatandaşlara hitap edecek. (Sakarya/ 14.30/Zonguldak/17.00/20.29/22.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari ve Van mitinglerinde halka seslenecek, iki ilin valiliklerini ziyaret edecek, 81 ilden gelen öğretmenlerle Çankaya Köşkü'nde iftara katılacak. (Hakkari/13.00/14.30/Van/16.00/18.00/Ankara/20.20) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD’ı ziyaret edecek, emek ve meslek örgütleri temsilcileriyle buluşacak. (İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AA Editör Masası'nın konuğu olacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kodlama ve Robotik Şenliği ile Gümüşhane Lisesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Gümüşhane/14.45-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Temiz Çevre Sağlıklı Yaşam Programı'na iştirak edecek, esnaf ziyareti ve sevgi yürüyüşünün ardından Balıklı Rum Vakfı ile vakfın hastanesinin Geriatri Bölümüne ziyarette bulunacak, Zeytinburnu 1957 Kültür ve Dayanışma Derneğinin iftarına katılacak. (İstanbul/ 14.30-23.58) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ILO Genel Kurulunda konuşacak. (Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla buluşacak, esnaf ziyareti ve seçim bürosu açılışı yapacak, sokak ve Bosna Sancak Kültür Yardımlaşma Derneği iftarına katılacak, taksicilerle bir araya gelecek. (İstanbul/11.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul Ordulular İftarı"na iştirak edecek. (İstanbul/20.40) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, taşkın kontrol ve içmesuyu tesisleri, DSİ tesisleri toplu temel atma, açılış ve sertifika dağıtım törenlerine katılacak.

(Afyonkarahisar /11.00 -16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara'nın Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar ilçelerini ziyaret edecek, Aydın mitinginde konuşacak, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek iftara iştirak edecek. (Ankara/11.30-15.15/ Aydın /18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Batı Park'ta düzenlenecek etkinliklere iştirak edecek. (Samsun/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Geri Dönüşüm Mucitleri Ödül Töreni ile Darende ilçesinde iftar programına katılacak. (Malatya/11.15-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Memur-Sen Denizli İl Temsilciliği ile Kale Belediyesini ziyaret edecek, ilçede düzenlenen iftar programına iştirak edecek. (Denizli/17.00/17.30/20.29) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca Kulesi inşaatı, Nevşehir Yol Ayrımı Köprülü Kavşağı ve Çiftlik-Tepeköy Dağ Yolu inşaatında incelemelerde bulunacak, Niğde Valiliği ve esnaf ziyaretinin ardından iftar programına katılacak.

(İstanbul/10.30-Nevşehir/15.00-Niğde/15.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- TÜİK, 2016 yılı istatistiklerle çevre verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli / 09.30) - Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında CSKA Arena'da Rusya ile karşı karşıya gelecek. (Moskova/19.00) (Fotoğraflı) 2- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sürüyor.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı) 3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliği yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası ilk maçında Japonya ile karşılaşacak. (Nakhon Ratchasima/11.05) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/21.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- "Yeniden yapılandırma başvurularını almaya başladık" - Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum" - "MTV ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz neredeyse sıfıra kadar düşüyor" - "Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler ise SGK'ya ağustos, Maliye'ye Eylül ayında yapılacak” - "Başvuru ve ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek. Ödemeler banka kartı/kredi kartı ile yapılabilecek"

(Deniz Çiçek/Ankara) 2- Terörden arındırılan yaylalar vatandaşın hizmetinde - Doğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen yaylaların besicilerin hizmetine sunulması hayvancılığın yeniden canlanmasını sağlayacak

- Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş:

- "Bu yıl mera ve yaylaların kullanıma açılması hayvancılığın daha illeri bir noktaya geçilmesi ve büyümesine yol açacak"

- Bitlis Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz :

- "Yayla yasağının kalkması ve hayvancılığın gelişmesiyle kırmızı etin fiyatında önemli bir düşüş olacak"

- Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım:

- "Yaylalarda elde edilen süt, peynir ve et gibi ürünler bölgemize ekonomik anlamda katkı sağlayacak"

- Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay:

- "Bu serbestiyet bize büyük katkı sağlayacak" (EKİP/Van) 3- Taksim'e otel konforunda hastane - Taksim ve çevresinin uzun yıllar sağlık ihtiyaçlarını karşılayan ve yerinde dönüştürülerek modern bir yapıya kavuşturulan namıdiğer "Taksim İlk Yardım", inşaat çalışmalarının bitmesiyle kapılarını yeniden açtı