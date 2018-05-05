GÜNDEM / 5 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları İl Kongresi'ne, Kayseri Şehir Hastanesi ile Osman Ulubaş Fen Lisesi açılış törenlerine katılacak.
(Kayseri/14.30/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bozüyük Belediyesi kapalı pazar yeri açılış törenine iştirak edecek.
(Bilecik/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen, Kadın Milli Futbol Takımı ile sanatçılar arasında oynanacak gösteri maçını izleyecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Belediyesinde makine devir teslim törenine katılacak, Çaykur Rizespor'un eski ve mevcut futbolcularıyla sohbet edecek, Spor Toto 1. Lig'deki Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep maçını izleyip kupa töreni ve şampiyonluk kutlamalarına katılacak.
(Rize/13.00/14.15/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ünye Elele Derneği yeni hizmet binasını ziyaret edecek, Asımın Nesli Diriliş Buluşmaları'na iştirak edecek.
(Ordu/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenine katılacak, büyükşehir belediyesi, esnaf ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak. Bakan Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirecek.
(Denizli/10.00-14.00/Afyonkarahisar/16.00/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Yüksek Seçim Kuruluna Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yapacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Doğa Koleji 10. Geleneksel Bilim, Teknoloji, Sanat Etkinlikleri Sergisi ve anaokulu açılış töreni ile Ramada Otel'deki "Ekonominin Gelecek Yüzyılı Sempozyumu"na katılacak.
(Düzce/10.00/Sakarya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Töreni ile gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak, esnaf ile bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Denizli/10.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin (KAGEM) düzenlediği, "İrade, Erdem ve Hürriyet" temalı 5. Kocatepe Gençlik Fuarı'nın açılışına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.
(Kaspiysk) (Fotoğraflı)
2- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayacak. İlk gün Imoco Voley-VakıfBank ve CSM Volei Alba-Galatasaray maçları yapılacak.
(Bükreş/16.00/19.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya, Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor, Trabzonspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.
(Karabük/16.00/Antalya/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep, Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor-Ümraniyespor ve Boluspor-Denizlispor maçları oynanacak.
(Rize/İzmir/17.00/Samsun/Bolu/19.00) (Fotoğraflı)
5- TEB BNP Paribas İstanbul Open uluslararası erkekler tenis turnuvası, yarı final müsabakalarıyla Garanti Koza Park'ta sürüyor.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)
6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Odeabank- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Banvit, Trabzonspor-Yeşilgiresun Belediyespor müsabakalarıyla sürecek.
(İstanbul/13.00/17.00/Gaziantep/15.15/Trabzon/20.15) (Fotoğraflı)
7- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Çukurova Basketbol karşılaşacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon, 1 maç dışında tamamlanacak.
9- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında Antalyaspor-Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Antalya/Bursa/18.00)
ÖZEL HABER
1- Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta geri sayım
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- "Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın gelecek hafta Kars'ta hizmete girme seremonisi yapılacak"
- "Böylece Türkiye'nin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verilecek"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- Afrin'deki Mehmetçik'e 81 ilden gönülden destek
- Afyonkarahisar'da bir köy öğretmeninin öncülüğünde başlatılan "81 ilden 81 gönülden Afrin'e mesaj var" projesi kapsamında sosyal medya üzerinden bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, duygularını aktardıkları video ile Mehmetçiklere "81 şehir, 80 milyonla yanınızdayız" mesajı verdi
- Şehirlerin simge olmuş mekanlarında çekilen video, Afrin'de görev yapan askerlere izlettirilmek üzere yetkilililere teslim edildi
- Derekarabağ Ortaokulu öğretmeni Sakcı:
- "81 ildeki arkadaşlara ayrı ayrı söyleyecekleri sözleri, nasıl çekileceğini aktardım. Arkadaşlarım da sağ olsunlar yardımcı oldular. Görüntü montajından anlayan arkadaşlardan teknik ekip oluşturduk. Herkes elinden geleni yaptı, özveriyle çalıştı"
(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)
3- "GyroTürk"de seri üretim hazırlığı
- Mersin'de yaşayan Aydemir çiftinin bir sosyal paylaşım sitesinde izledikleri "gyrocopter" videosundan etkilenerek ürettikleri ve "GyroTürk" adını verdikleri hava aracı, seri üretim aşamasına geldi
- Ar-Ge çalışmaları yaklaşık 9 yıl süren hava aracından bugüne kadar biri yurt dışına olmak üzere 4 adet satan çift, yerli üretimle sektörde söz sahibi olmak istiyor
- Burcu Aydemir:
- "Seri üretim yapmak için tekno yatırım projemizi hazırladık ve KOSGEB'e sunduk. Mayıs ayında proje onaylandıktan sonra seri üretime geçeceğiz. Ayda 10 Gyrotürk üretmeyi planlıyoruz"
- "Yurt dışında üretilen gyrocopterler ortalama 90 bin avroya satılıyor. Biz çok daha ucuza satacağız. Kullanımını artırmak amacıyla daha ekonomik fiyata satacağız. GyroTürk için yerli malı belgesini de aldık"
(Orhan Yoldaş/Malatya)
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