GÜNDEM / 5 Mayıs 2018

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Belediyesinde makine devir teslim törenine katılacak, Çaykur Rizespor'un eski ve mevcut futbolcularıyla sohbet edecek, Spor Toto 1. Lig'deki Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep maçını izleyip kupa töreni ve şampiyonluk kutlamalarına katılacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen, Kadın Milli Futbol Takımı ile sanatçılar arasında oynanacak gösteri maçını izleyecek.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları İl Kongresi'ne, Kayseri Şehir Hastanesi ile Osman Ulubaş Fen Lisesi açılış törenlerine katılacak.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Doğa Koleji 10. Geleneksel Bilim, Teknoloji, Sanat Etkinlikleri Sergisi ve anaokulu açılış töreni ile Ramada Otel'deki "Ekonominin Gelecek Yüzyılı Sempozyumu"na katılacak.

6- CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Yüksek Seçim Kuruluna Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yapacak.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenine katılacak, büyükşehir belediyesi, esnaf ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak. Bakan Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirecek.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ünye Elele Derneği yeni hizmet binasını ziyaret edecek, Asımın Nesli Diriliş Buluşmaları'na iştirak edecek.

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin (KAGEM) düzenlediği, "İrade, Erdem ve Hürriyet" temalı 5. Kocatepe Gençlik Fuarı'nın açılışına katılacak.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Töreni ile gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenine katılacak, esnaf ile bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Afyonkarahisar'da bir köy öğretmeninin öncülüğünde başlatılan "81 ilden 81 gönülden Afrin'e mesaj var" projesi kapsamında sosyal medya üzerinden bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, duygularını aktardıkları video ile Mehmetçiklere "81 şehir, 80 milyonla yanınızdayız" mesajı verdi

- "Böylece Türkiye'nin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verilecek"

- Derekarabağ Ortaokulu öğretmeni Sakcı:

- "81 ildeki arkadaşlara ayrı ayrı söyleyecekleri sözleri, nasıl çekileceğini aktardım. Arkadaşlarım da sağ olsunlar yardımcı oldular. Görüntü montajından anlayan arkadaşlardan teknik ekip oluşturduk. Herkes elinden geleni yaptı, özveriyle çalıştı"

(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)

3- "GyroTürk"de seri üretim hazırlığı

- Mersin'de yaşayan Aydemir çiftinin bir sosyal paylaşım sitesinde izledikleri "gyrocopter" videosundan etkilenerek ürettikleri ve "GyroTürk" adını verdikleri hava aracı, seri üretim aşamasına geldi

- Ar-Ge çalışmaları yaklaşık 9 yıl süren hava aracından bugüne kadar biri yurt dışına olmak üzere 4 adet satan çift, yerli üretimle sektörde söz sahibi olmak istiyor

- Burcu Aydemir:

- "Seri üretim yapmak için tekno yatırım projemizi hazırladık ve KOSGEB'e sunduk. Mayıs ayında proje onaylandıktan sonra seri üretime geçeceğiz. Ayda 10 Gyrotürk üretmeyi planlıyoruz"

- "Yurt dışında üretilen gyrocopterler ortalama 90 bin avroya satılıyor. Biz çok daha ucuza satacağız. Kullanımını artırmak amacıyla daha ekonomik fiyata satacağız. GyroTürk için yerli malı belgesini de aldık"

(Orhan Yoldaş/Malatya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

