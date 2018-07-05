GÜNDEM / 5 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası Özel'e konuk olacak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığını ziyaret edecek.
(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için düzenlenecek anma törenine katılacak, Başbağlar Köyü'ndeki anıtı ve şehitliği ziyaret edecek.
(Erzincan/11.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çeltik ilçesini ziyaret edecek, Yunak Öğretmenevi Temel Atma, 59. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği Göle Maya Atma ve 59. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Konya/15.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile görüşecek, heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, Boşkoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Podgoritsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Basketbolda Avrupa kupaları kura çekimi
- Erkeklerde ULEB Avrupa Kupası, kadınlarda ise FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonu grup kura çekimi İspanya'nın Barselona ve Almanya'nın Münih kentlerinde yapılacak.
(Barselona/15.15/Münih/12.00)
2- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom Tivibu'nun televizyon platformundaki yeni iş birliğini duyurmak için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany'nin katılımıyla Fairmont Quasar İstanbul Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Otomotivden "ilk yarı"da tüm zamanların ihracat rekoru
- Sektör, yılın ilk yarısında yüzde 14,5'lik artış ve 16 milyar 434 milyon 421 bin dolar dış satımla yeni bir ihracat rekoruna imza attı
- OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: "16,4 milyar dolarlık ihracat rakamı tüm zamanların ilk yarı rekorudur"
- "2018 yılı için 29 milyar dolar gibi bir hedef koymuştuk kendimize. İlk 6 aydaki verilere bakarsak, 16,4 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaştık ki bu bize şunu gösteriyor; biz koyduğumuz hedefin çok daha üzerine çıkacağız, 30 milyar dolar değerini aşacağız"
(Haluk Yüksel/Bursa)
2- Turizmde yaz bereketi başladı, oteller doldu taştı
- Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:
- "Oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Önümüzdeki üç aylık dönem bu doluluk oranlarında geçecek. Sadece güney ve batıda değil Karadeniz'de de bu doluluk oranlarını göreceğiz"
- Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu:
- "Gerçekten muhteşem bir dönem. Kriz, enflasyon gibi faktörler bizi pek etkilemedi. Yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist sayısına ulaşmayı bekliyoruz. Turizmde çok güzel gelişmeler yaşanıyor"
- "Seçim döneminin ardından temmuz-ağustos satışlarında maddi bir kaybımız yok. Kardan kaybımız oldu, zarar yok. Şu süreçte sadece oteller, acentalar değil esnafından lokantalarına kadar turizmle ilgili 42 sektör kazanıyor"
- "4,3 milyon turizm çalışanı ve ailelerini de dikkate aldığımızda 12 milyon kişi bundan olumlu bir şekilde etkileniyor"
(Burcu Çalık/Ankara)
3- Bomba imha eden kadınlar
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan gözü kara iki kadın polis, kentte yaşayanların güvenliği için bomba düzenekleri ve şüpheli paketleri, ölümle kalım arasındaki ince çizgide etkisiz hale getiriyor
- Türkiye'deki 5 kadın bomba imha uzmanından ikisi, görev yaptıkları İstanbul'da bir yılda 57 olaya müdahale etti
- Telsizden gelen anons üzerine harekete geçen kadın bomba imha uzmanları, 45 kilogram ağırlığındaki özel kıyafetleriyle canları pahasına görevlerini yapıyor
- Bomba imha uzmanı K.D:
- "Bomba imha uzmanı olmak sadece fiziksel güçten ibaret değil. Güçlü bir irade ve olayları pratik şekilde çözümleme becerisi gerekiyor. En önemlisi de zihinsel anlamda zinde olmak ve bilgi anlamında kendini sürekli güncellemek durumundasınız"
- Bomba imha uzmanı D.K.G:
- "Böyle bir mesleğin hakkından geliyorsak bütün alanlarda başarılı olacağımıza inanıyorum"
(Halil Demir / İstanbul)
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