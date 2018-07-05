GÜNDEM / 5 Temmuz 2018

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için düzenlenecek anma törenine katılacak, Başbağlar Köyü'ndeki anıtı ve şehitliği ziyaret edecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ayrı ayrı kabul edecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile görüşecek, heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, Boşkoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çeltik ilçesini ziyaret edecek, Yunak Öğretmenevi Temel Atma, 59. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği Göle Maya Atma ve 59. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

2- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom Tivibu'nun televizyon platformundaki yeni iş birliğini duyurmak için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany'nin katılımıyla Fairmont Quasar İstanbul Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

- Erkeklerde ULEB Avrupa Kupası, kadınlarda ise FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonu grup kura çekimi İspanya'nın Barselona ve Almanya'nın Münih kentlerinde yapılacak.

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

- FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek

- "Oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Önümüzdeki üç aylık dönem bu doluluk oranlarında geçecek. Sadece güney ve batıda değil Karadeniz'de de bu doluluk oranlarını göreceğiz"

- "2018 yılı için 29 milyar dolar gibi bir hedef koymuştuk kendimize. İlk 6 aydaki verilere bakarsak, 16,4 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaştık ki bu bize şunu gösteriyor; biz koyduğumuz hedefin çok daha üzerine çıkacağız, 30 milyar dolar değerini aşacağız"

- OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: "16,4 milyar dolarlık ihracat rakamı tüm zamanların ilk yarı rekorudur"

- Sektör, yılın ilk yarısında yüzde 14,5'lik artış ve 16 milyar 434 milyon 421 bin dolar dış satımla yeni bir ihracat rekoruna imza attı

- "Gerçekten muhteşem bir dönem. Kriz, enflasyon gibi faktörler bizi pek etkilemedi. Yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist sayısına ulaşmayı bekliyoruz. Turizmde çok güzel gelişmeler yaşanıyor"

- "Seçim döneminin ardından temmuz-ağustos satışlarında maddi bir kaybımız yok. Kardan kaybımız oldu, zarar yok. Şu süreçte sadece oteller, acentalar değil esnafından lokantalarına kadar turizmle ilgili 42 sektör kazanıyor"

- "4,3 milyon turizm çalışanı ve ailelerini de dikkate aldığımızda 12 milyon kişi bundan olumlu bir şekilde etkileniyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Bomba imha eden kadınlar

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan gözü kara iki kadın polis, kentte yaşayanların güvenliği için bomba düzenekleri ve şüpheli paketleri, ölümle kalım arasındaki ince çizgide etkisiz hale getiriyor

- Türkiye'deki 5 kadın bomba imha uzmanından ikisi, görev yaptıkları İstanbul'da bir yılda 57 olaya müdahale etti

- Telsizden gelen anons üzerine harekete geçen kadın bomba imha uzmanları, 45 kilogram ağırlığındaki özel kıyafetleriyle canları pahasına görevlerini yapıyor