GÜNDEM / 6 Ağustos 2018

- Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında yer aldığı 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edecek.

2- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- 100 günlük icraat programı turizmi şahlandıracak - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programı kapsamında turizm sektörünün önünde yoğun bir gündem bulunuyor - TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "100 günlük program, turizm sektöründeki dönüşüm sürecinin de başlangıcını oluşturacak. Programda, kültürel değerlerin yeniden ayağa kaldırılmasına vurgu yapılmasını son derece önemli buluyoruz. Zira bu tür projeler Türkiye’yi kültür ve sanat etkinlikleri ile dünyanın gündemine taşıyacak ve turizm açısından hedeflediğimiz harcama potansiyeli yüksek turistler için ülkemizin yeni bir çekim merkezi olmasına imkan sağlayacak" - "Atatürk Kültür Merkezi tamamlandığında, ikonik bir yapı olacak ve içerisinde düzenlenecek kültür, sanat faaliyetleri ile tüm dünyadan ziyaretçileri İstanbul’a çekecektir" - "Göbeklitepe’ye yönelik şu günlerde yoğun bir ilgi var. Göbeklitepe’de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katılacağı resmi açılış töreni ile bu ilgi daha da katlanacaktır" - "Çin ve Hindistan’dan ülkemize gelen üst gelir düzeyine sahip turist sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Bu ülkelerle devlet düzeyinde temas kurulması ve Yeni Havalimanı ile birlikte bu pazarlara ek seferlerin konulması için işlemler başlatılması kararı alındı. Çin ve Hindistan’dan gelen uçaklar için konulacak ek seferlerin kıştan önce resmen başlaması için çalışmalarımız başladı" (Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- Tasarruf mevduatları 1 trilyon lirayı aştı

- Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk yarıda 1 trilyon liranın üzerine çıkarken, geçen yıla kıyasla artış oranı yüzde 19,6 düzeyinde gerçekleşti

- Bayburt ilk yarıda 306,7 milyon liralık tasarruf mevduatıyla Türkiye'nin en az tasarruf eden ili oldu

- En fazla tasarruf eden iller sıralamasında 448 milyar lirayla İstanbul yine başı çekerken, 102,4 milyar lirayla Ankara ikinci sırada yer aldı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Arslantepe Höyüğü için hedef UNESCO'da kalıcı liste

- Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor

- Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan höyükte, Geç Kalkolitik dönemden itibaren birçok medeniyetin izlerine rastlanıyor

- İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman:

- "Arslantepe Höyüğü'nün en büyük ayırt edici özelliği dünyanın en eski kerpiç sarayını bulundurmasıdır. İlk kazılar sırasında tapınak bulunması, ardından da sarayın ortaya çıkması buranın değerine değer kattı ayrıca kazılar sırasında elde edilen metal kılıçlara, dünyanın en eski kılıçları diyebiliriz"

- "Arslantepe Höyüğü'ne Doğu Anadolu Projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon liralık bütçeyle karşılama merkezi yapacağız. Karşılama merkezinde ziyaretçilerimizi daha iyi ağırlayacağız"

(Volkan Kaşik/Malatya)

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