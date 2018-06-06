GÜNDEM / 6 Haziran 2018

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapalıçarşı ve Zeytinburnu'nda esnafı ziyaret edecek, kadın seçmenler ve Trabzonlu hemşehrileriyle bir araya gelecek, Esenler Belediyesinin iftarına katılacak, Merkezefendi'de vatandaşlara hitap edecek.

- "2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk"

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu hattı üzerinden milyonlarca ton yük taşınacak. Projenin etüt projesi, 2018 yılı sonunda ya da 2019 yılı başında başlayacak. ÇED ve fizibilitesinin güncellenmesine müteakip yapım işi için de YPK başvurusunu hemen yapacağız"- "Ülkemizin Doğu-Batı demiryolların koridorunu Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu aracılığıyla İran ve Nahcivan'a bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projesi yük akışı açısından çok büyük önem taşıyor"

- "Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik"

(Cüneyt Çelik / Kars) (Fotoğraflı)

3- Terör mağdurları konforlu bir yaşama kavuşacak

- Şırnak ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için inşa edilen 10 bin 300 konut ve 700 iş yerinde fiziki gerçekleşme yüzde 65'e ulaştı

- Doğalgaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, parkları, taziye evleri, alışveriş merkezleri ile son derece modern standartlarda yapılan konutların 4 ay sonra hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor

- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş:

-"Konutlarımız son derece sağlıklı, modern şartlarda yapılıyor. İstanbul, Ankara'daki konutların standardında olacak. Kanaatimiz 3-4 aya kadar hepsini tamamlayıp, hak sahiplerine teslim etmiş olacağız"

- Terör mağduru Tahsin Uluer:

- "Devlet yaralarımızı sarıyor. Geniş ve güzel dairelere kavuşuyoruz. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Allah devletimize zeval vermesin"

- Emin Yürek:

- "Devletimize teşekkür ediyorum. Öyle görünüyor ki konutlara yerleşmemizle bizi daha lüks ve konforlu bir hayat bekliyor"

(Ekrem Payan / Şırnak)

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