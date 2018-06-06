GÜNDEM / 6 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla mitinginde halka hitap edecek, ATO Congresium'da Ankara Ticaret Odasının iftar programına katılacak.
(Muğla/16.00/Ankara/20.21) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski ve yeni TBMM üyeleri ile iftar programında bir araya gelecek.
- Başbakan Binali Yıldırım da programa katılacak.
(TBMM/20.21) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı Dörtyol Kavşağı ile Iğdır Belediye Meydanı'nda halka hitap edecek, valiliklere ziyarette bulunacak.
(Ağrı/13.00/14.30/Iğdır/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de STK temsilcileriyle toplantı yapacak, Bozkurt Esnaf Buluşması'na katılacak, Gebze'de STK temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Denizli/11.00/15.30/Kocaeli/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen programda üniversiteye hazırlık öğrencileriyle bir araya gelecek, Yavuzeli, Araban belediyeleri ile AK Parti'nin ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, iş adamlarıyla iftarda buluşacak.
(Gaziantep/12.00/14.00/16.00/19.53) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Santral Mahallesi'nde düzenlenecek "Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni"ne katılacak.
(Antalya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapalıçarşı ve Zeytinburnu'nda esnafı ziyaret edecek, kadın seçmenler ve Trabzonlu hemşehrileriyle bir araya gelecek, Esenler Belediyesinin iftarına katılacak, Merkezefendi'de vatandaşlara hitap edecek.
(İstanbul/11.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Medya Derneği üyeleri, bazı medya kuruluşlarının temsilcileri, köşe yazarları ve gazetecilerle iftarda bir araya gelecek.
(İstanbul/20.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Sivas Bölge İstişare Toplantısı"na katılacak.
(Sivas/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa Müzesi önü ve Sıhhiye Meydanı'nda halka hitap edecek, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.
(Şanlıurfa/14.00/Eskişehir/18.30/20.30)
7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak, Pütürge'de düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Malatya/14.15-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, UMREK, CRIRSCO üyeliği tanıtım toplantısına katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli / 09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 7'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması çatı davasının görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Polis Akademisinin 2012 yılındaki giriş sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiğine ilişkin 80 sanığın yargılandığı davaya Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde sürüyor.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliği yaptığı FIVB Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası ikinci maçında Tayland ile karşılaşacak.
(Nakhon Ratchasima/14.05)
3 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori'de B Grubu'ndaki son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
(Ivano Frankivsk/20.00)
ÖZEL HABER
1- Maliyeden Hazine arazilerini kullananlara müjde
1- Maliye Bakanı Naci Ağbal:
- "2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk"
- "Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik"
- "İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk. Belediyeye devredilen taşınmazlar, 200 bin civarındaki fiili kullanıcısına uygun bedelle satılacak"
(Deniz Çiçek/Ankara)
2- Türk demiryollarının omurgası iki kıtaya bağlanıyor
- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:
- "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu hattı üzerinden milyonlarca ton yük taşınacak. Projenin etüt projesi, 2018 yılı sonunda ya da 2019 yılı başında başlayacak. ÇED ve fizibilitesinin güncellenmesine müteakip yapım işi için de YPK başvurusunu hemen yapacağız"- "Ülkemizin Doğu-Batı demiryolların koridorunu Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu aracılığıyla İran ve Nahcivan'a bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projesi yük akışı açısından çok büyük önem taşıyor"
(Cüneyt Çelik / Kars) (Fotoğraflı)
3- Terör mağdurları konforlu bir yaşama kavuşacak
- Şırnak ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için inşa edilen 10 bin 300 konut ve 700 iş yerinde fiziki gerçekleşme yüzde 65'e ulaştı
- Doğalgaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, parkları, taziye evleri, alışveriş merkezleri ile son derece modern standartlarda yapılan konutların 4 ay sonra hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor
- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş:
-"Konutlarımız son derece sağlıklı, modern şartlarda yapılıyor. İstanbul, Ankara'daki konutların standardında olacak. Kanaatimiz 3-4 aya kadar hepsini tamamlayıp, hak sahiplerine teslim etmiş olacağız"
- Terör mağduru Tahsin Uluer:
- "Devlet yaralarımızı sarıyor. Geniş ve güzel dairelere kavuşuyoruz. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Allah devletimize zeval vermesin"
- Emin Yürek:
- "Devletimize teşekkür ediyorum. Öyle görünüyor ki konutlara yerleşmemizle bizi daha lüks ve konforlu bir hayat bekliyor"
(Ekrem Payan / Şırnak)
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