GÜNDEM / 6 Mayıs 2018

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 15 Temmuz şehitlerinden Ali Anar'ın oğlunun Kahramankazan'da düzenlenecek sünnet düğününe iştirak edecek.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın açılış töreninde yer alacak.

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gençlik Festivali"ne katılacak.

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine iştirak edecek.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne katılacak ve iş dünyası temsilcileriyle buluşacak.

- Milli güreşçiler Taha Akgül ve Soner Demirtaş altın, Recep Topal, Fatih Erdin ve Serdar Böke bronz madalya için mindere çıkacak.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- Imoco Volley ile Galatasaray üçüncülük maçına çıkacak, CSM Volei Alba ile VakıfBank şampiyonluk mücadelesi verecek.

(Uşak/13.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonu iki maçla tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar "parselledi"

- Türkiye'deki 57 milyon 148 bin 995 bin parselden yüzde 63'ü erkekler, yüzde 37'si kadınların üzerinde bulunuyor

- Kadınlar parsel sahipliğinde erkeklere en çok yüzde 43 ile Bayburt, Burdur ve Çankırı'da yaklaşabildi

- Ankara'da kadın gayrimenkul edinim oranı yüzde 40 olurken, bu oran İzmir'de yüzde 36, İstanbul'da yüzde 31 oldu

- Bölge bazında bakıldığında kadınlar doğuya gittikçe parsellerdeki söz sahipliğini erkeklere bıraktı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Sigortacılıkta yatırımcıların önünü açacak "yol haritası" hazırlanacak

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Hazine Müsteşarlığınca, sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin daha verimli, etkin ve öngörülebilir olmasını sağlamak ve kamuyu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacak"

- "Politika belgesi, son yıllarda önemli ölçüde yabancı sermaye girişinin bulunduğu sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde, yatırım eğiliminin devamlılığının ve mevcut yabancı sermayenin kalıcılığının temin edilmesi, yatırımcıların önünün açılması açısından önem arz ediyor"