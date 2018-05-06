GÜNDEM / 6 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne katılacak ve iş dünyası temsilcileriyle buluşacak.
(İstanbul/14.00/18.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine iştirak edecek.
(İstanbul/14.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gençlik Festivali"ne katılacak.
(İstanbul/13.00/11.00)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın açılış töreninde yer alacak.
(İstanbul/16.00)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kansere Karşı Birlik Derneğinin temel atma törenine katılacak, Develi Engelsiz Yaşam Yeri'nde incelemelerde bulunacak.
(Kayseri/12.30/14.30)
4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 15 Temmuz şehitlerinden Ali Anar'ın oğlunun Kahramankazan'da düzenlenecek sünnet düğününe iştirak edecek.
(Ankara /11.30)
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Abhaz Şurası"na katılacak.
(Sakarya/15.00)
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ankara 27. Dönem milletvekili aday adayları temayül yoklamasında yer alacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tunus'ta devrim sonrası yapılacak ilk yerel seçimler izleniyor.
(Tunus)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlığını tamamlayan Kur'an kursu öğrencilerinin Fatih ve Kocatepe camilerindeki icazet törenlerine katılacak.
(İstanbul/12.00/14.00)
SPOR
1- Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda yapılacak madalya müsabakalarıyla tamamlanacak.
- Milli güreşçiler Taha Akgül ve Soner Demirtaş altın, Recep Topal, Fatih Erdin ve Serdar Böke bronz madalya için mindere çıkacak.
(Kaspiysk/18.00)
2- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, üçüncülük ve şampiyonluk maçlarıyla Romanya'da tamamlanacak.
- Imoco Volley ile Galatasaray üçüncülük maçına çıkacak, CSM Volei Alba ile VakıfBank şampiyonluk mücadelesi verecek.
(Bükreş/16.00/19.00)
3- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya Gençlerbirliği-Antalyaspor, Fenerbahçe-Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/İstanbul/16.00/Manisa/19.00)
4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sona erecek.
- Tekler finalinde Tunuslu Malek Jaziri, Japon Taro Daniel ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00)
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, Darüşşafaka-Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece-TOFAŞ, Eskişehir Basket-Muratbey Uşak maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.15/19.30/Eskişehir/17.00)
6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
(Hatay/14.00)
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.
(Jerez/15.00)
8- TFF 3. Lig'de normal sezonun son maçında 3. Grup'ta UTAŞ Uşakspor ile Arsinspor karşılaşacak.
(Uşak/13.00)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2017-2018 sezonu iki maçla tamamlanacak.
ÖZEL HABER
1- Türkiye'nin yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar "parselledi"
- Türkiye'deki 57 milyon 148 bin 995 bin parselden yüzde 63'ü erkekler, yüzde 37'si kadınların üzerinde bulunuyor
- Kadınlar parsel sahipliğinde erkeklere en çok yüzde 43 ile Bayburt, Burdur ve Çankırı'da yaklaşabildi
- Ankara'da kadın gayrimenkul edinim oranı yüzde 40 olurken, bu oran İzmir'de yüzde 36, İstanbul'da yüzde 31 oldu
- Bölge bazında bakıldığında kadınlar doğuya gittikçe parsellerdeki söz sahipliğini erkeklere bıraktı
(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)
2- Sigortacılıkta yatırımcıların önünü açacak "yol haritası" hazırlanacak
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
- "Hazine Müsteşarlığınca, sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin daha verimli, etkin ve öngörülebilir olmasını sağlamak ve kamuyu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacak"
- "Politika belgesi, son yıllarda önemli ölçüde yabancı sermaye girişinin bulunduğu sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde, yatırım eğiliminin devamlılığının ve mevcut yabancı sermayenin kalıcılığının temin edilmesi, yatırımcıların önünün açılması açısından önem arz ediyor"
(Zeynep Akyıl/Ankara)
3- Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı
- Altın fiyatlarının uluslararası gelişmelerin etkisiyle ilk çeyrekte rekor kırması, bankalardaki altın hesaplarının miktar bazında düşüş kaydetmesine rağmen tutar olarak rekor seviyeye ulaşmasını beraberinde getirdi
- Bankalardaki altın hesapları, yılın ilk çeyreğinde 24 milyar 773 milyon liraya ulaşarak, rekoru elinde tutan geçen yılın sonu tutarını aşarken bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü ise yılın ilk çeyreğinde 2017 sonuna kıyasla 6,9 ton azalarak 146,7 tona geriledi
(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)
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